Sons para todos

00:00 · 03.05.2018

Mais um projeto surge em Fortaleza com o objetivo de oferecer música de qualidade à juventude da cidade. O Plataforma Ceará de Música escolheu o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, para ser o palco de bandas, escolas de formação em música e orquestras para shows gratuitos durante o mês de maio.

Nesta primeira edição, foram escolhidas quatro bandas e quatro orquestras de escolas. As apresentações acontecem todos os sábados, sempre às 18h.

A abertura acontece com grupo de acordeon da Tapera das Artes (Aquiraz), a Orquestra Sanfônica Essência. O músico Carlinhos Nação sobe ao palco logo depois, às 19h30.

"A Essência não tem essa característica de levar forró nas apresentações, tem a proposta de fazer uma renovação do acordeom. Ela toca desde a música clássica à música italiana e passa pelo tango. Também tem o forró, mas com uma roupagem diferente, e cada acordeom tem uma voz específica", afirma Magno Miranda, presidente da Tapera das Artes.

"Não queríamos restringir o projeto às bandas, por isso incluímos as escolas que buscam a formação musical de crianças e adolescentes, para dar oportunidade a esses jovens", explica Paula Silveira, coordenadora de produção do evento.

Outras escolas de música foram consultadas e gostaram do convite, mas acharam que no momento ainda não dispunham de repertório para se apresentarem no evento. Elas concordaram em participar de uma possível edição futura.

Oportunidade

Além de dar visibilidade a bandas já consolidadas no mercado, a Plataforma também busca oferecer oportunidade a futuros artistas - no caso, aos alunos das escolas participantes, no sentido de se inserirem na cena musical do Estado.

"O critério principal de escolha foi por escolas de músicas que tivessem um trabalho já reconhecido boa qualidade técnica musical. Ao mesmo tempo, seguimos o gosto das pessoas e chamamos bandas já conhecidas do público", ressalta a coordenadora.

O processo de curadoria partiu da base de dados do Sistema Estadual de Bandas de Música (Sebam) e optou por aquelas que já tivessem circulação no mercado e que atingissem o perfil do público que frequenta o Centro Cultural Belchior e seu entorno.

Entre as escolhas estão as já conhecidas Os Alfazemas, Os Transacionais e Carlinhos Nação. A Trovador Eletrônico (Sobral) foi a única escolhida de fora da capital.

A Plataforma é uma realização do Centro Cultural Belchior, com apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) e patrocinada pela Enel, com recursos do edital Mecenas, pela lei do mecenato estadual. "Queremos que esse projeto seja referência, que possa inspirar outros", finaliza Paula.

Programação

A Orquestra Sanfônica Essência fica em Aquiraz e é um dos projetos mantidos pela Tapera das Artes. O grupo surgiu a partir de uma iniciativa da instituição, o Encontro Mestre & Aprendiz. Atualmente, é formada por quatro integrantes, sob a regência e direção musical de Jair Dantas.

Carlinhos Nação, músico, compositor e produtor cultural, é a segunda atração da noite. O artista foi líder da banda Nação Regueira.

Já no dia 12, quem se apresenta é a Orquestra de Sopros de Pindoretama, seguida pela Trovador Eletrônico. A orquestra é formada por estudantes de escolas públicas do referido município. Atualmente conta com 70 integrantes.

A Trovador, por sua vez, é formada por Fernando Madeira, João Marcos, Anderson Freitas, Kelvin Mota, Robson Emanuel e Leo Mackellene, e se dedica totalmente ao repertório de Belchior.

No terceiro sábado (19), é a vez do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) subir ao palco com sua Camerata Cordas Cearenses, seguido do brega romântico d'Os Alfazemas -Adriano Uchôa (vocal), Thiago Oliveira (guitarra), Marcelo Almeida (teclado), Alexandre Lima (baixo) e Breno de Souza (bateria).

No último dia, 26, quem se apresenta é a Orquestra da Fundação Raimundo Fagner, mantida pela Fundação Social do cantor e compositor cearense, no município de Orós. A noite se encerra com os rapazes d'Os Transacionais.

Programação

5/05

18h - Orquestra Sanfônica Essência da Tapera das Artes

19h30 - Carlinhos Nação

12/05

18h - Orquestra de Sopros de Pindoretama

19h30 - Trovador Eletrônico

19/05

18h - Camerata Cordas Cearenses (IBLF)

19h30 - Os Alfazemas

26/05

18h - Orquestra da Fundação Raimundo Fagner

19h30 - Os Transacionais

Mais informações:

Plataforma Ceará de Música. Nos dias 5, 12, 19 e 26, sempre às 18h. No Patamar do Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3105.1392