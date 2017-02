Sons de Emicida e Depeche Mode

00:00 · 04.02.2017

A banda britânica Depeche Mode divulgou nesta sexta-feira (3) o single "Where's The Revolution" - uma faixa poderosa e oportuna, com bateria vibrante, e bem amparada no vocal de Dave Gahan.

O álbum "Spirit" tem data de lançamento marcada para 17 de março e já está disponível para pré-venda digital.

"Where's The Revolution" é a primeira faixa inédita do Depeche Mode em quatro anos e a primeira música a ser liberada do 14° álbum da banda. O disco marca a primeira colaboração do Depeche Mode com o produtor James Ford, do Simian Mobile Disco, que já trabalhou com grupos como Foals, Florence & The Machine e Arctic Monkeys.

"Spirit" também já recebeu críticas de alguns veículos que tiveram acesso ao álbum como a Q Magazine que disse ser "o álbum com mais energia do Depeche Mode em anos". O trabalho sucede o álbum "Delta Machine", sucesso da banda que estreou no primeiro lugar de vendas em 12 países em 2013.

"Estamos excepcionalmente orgulhosos com o álbum 'Spirit', e queremos compartilhar isso com todo mundo. Com James Ford e com todos que participaram da produção. Fizemos um álbum que acredito ser verdadeiramente poderoso, tanto na sonoridade quanto na mensagem", disse Gahan.

Após o lançamento de "Spirit", o Depeche Mode vai se dedicar à turnê "Global Spirit Tour", que já tem datas confirmadas na Europa. O primeiro show será em Estocolmo, na Suécia, em 5 de maio. Somente na Europa, a banda tocará para mais de 1,5 milhão de fãs, em 34 shows por 21 países. Em seguida, partirá para shows nas Américas do Norte e do Sul.

Outro single disponibilizado no mesmo dia foi o do rapper Emicida. "Yasuke (Bendito, Louvado Seja)" já está nas plataformas de streaming.

A faixa foi lançada na última edição da São Paulo Fashion Week, cantada ao vivo pelo artista como trilha do desfile de estreia de sua marca, LAB, na semana de moda, e foi um dos pontos altos da noite.

"Yasuke" foi escrita e coproduzida por Emicida, com produção de DJ Duh, percussão de Sivuca - que já acompanha o músico na estrada - e participação da dupla Os Prettos.

Moda

Em outubro de 2016, Emicida lançou sua marca, LAB, nas passarelas da 42ª edição do São Paulo Fashion Week, inspirada na figura do samurai negro Yasuke.

A coleção foi pautada na improvável mistura do Oriente com a África, em que a figura deste guerreiro une a força e a vibração do povo negro à determinação e ao espírito de luta dos samurais.

Não por acaso, "Yasuke" mescla músicas de terreiro do candomblé brasileiro com elementos da música oriental, resultado de uma série de pesquisas sonoras que Emicida e DJ Duh conduziram em conjunto.