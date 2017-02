Som entre amigos

00:00 · 04.02.2017

Representante fundamental da geração Pessoal do Ceará, Rodger Rogério fará participação especial no show deste domingo A intérprete Kátia Freitas é outra convidada do encontro de amigos. Ela cantará "Retrato Marrom", com Rodger, entre outras canções

Subir ao palco com um amigo pode ser um jeito de se sentir na sala de casa. À vontade, especialmente porque o repertório compartilhado contempla canções autorais ou algumas que já foram tocadas em conjunto, os músicos cearenses Manassés e Cristiano Pinho farão do Cineteatro São Luiz, neste domingo (5), a partir das 18 horas, este espaço de encontro e de confraternização.

Parceiros de longa data - afinal os dois tiveram a convivência sedimentada na banda de Raimundo Fagner -, os instrumentistas levarão ao show o resultado de um amadurecimento conquistado na estrada. A soma de talentos, trajetórias, influências e propostas, nem sempre semelhantes, é verdade, darão o tom do espetáculo.

"A gente é muito próximo, sabe? É mesmo um encontro de amigos, ainda que as próprias referências da cada um sejam diferentes. Nossas preferências são outras, mas quando fazemos o som junto, tem algo que chama atenção", ressalta Manassés. E é bem por aí mesmo. A viola e o violão de um com a guitarra e a rabeca do outro casam em uma sonoridade muito peculiar e de fácil reconhecimento para o público.

Enquanto Manassés funde diversos gêneros musicais com elementos da música nordestina, produzindo um tipo de música que soa universal, Cristiano impressiona pela polivalência, atuando como produtor e diretor musical, instrumentista, professor, além de compositor e intérprete da música instrumental. Essas habilidades, quando reunidas, resultam num espetáculo que, por curiosidade ou mesmo certeza de competência, merece ser assistido.

Repertório

Temas conhecidos do público que acompanham essa trajetória farão parte do show, assim como releituras de músicas de diversos autores e gêneros. Como convidados especiais, os anfitriões terão a cantora Kátia Freitas, cujos dois discos tiveram direção musical de Cristiano Pinho, e Rodger Rogério, que reencontrará no palco o mesmo Manassés com quem embarcou, ao lado Téti e Édson Távora, rumo ao sudeste nos anos 70.

Manassés ressalta também a importância de dois músicos virtuosos na composição do show: o baixista Miqueias dos Santos e o baterista Adriano Azevedo.

"Eles já trabalham com a música há muito tempo e é sempre um grande prazer e facilidade tocar com os dois, muito talentosos e amigos", afirma o instrumentista.

Dos convidados, o público pode esperar tanto canções inéditas quanto algumas já bem conhecidas. Kátia deve cantar até quatro faixas, entre elas uma nova de Manassés, "Bolinha de sabão", e a tradicional "Retrato Marrom", esta que será interpretada com Rodger. "Falando da vida" e "Ponta do Lápis" também serão cantadas pelo eterno representante do Pessoal do Ceará.

Manassés não descarta ainda tocar algumas canções que vão do baião de Luiz Gonzaga ao rock do Pink Floyd. A previsão é que o show dure duas horas. "Eu e Cristiano já fizemos dois ensaios longos, faltam só os últimos retoques que faremos na passagem de som", adianta o violonista.

A pretensão é que o show passe ainda por Brasília - onde Manassés tem residência -, Rio de Janeiro e São Paulo. Outras capitais também devem entrar no roteiro da dupla. Por sorte, Fortaleza é a primeira da lista.

Mais informações

Show de Manassés e Cristiano Pinho. Amanhã (5), a partir das 18h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 98799.1723