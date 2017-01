Sobre o problema da urgência

00:00 · 06.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Neste sábado (7) e domingo (8), o espetáculo teatral "A Lista" estará em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza (Praia de Iracema). Encenada, concebida e dirigida pela atriz Clarice Niskier (RJ), a peça é um monólogo, baseado em um texto da autora canadense Jennifer Tremblay. A direção artística é do teatrólogo Amir Haddad (79, um dos fundadores do Teatro Oficina/SP).

No último mês de setembro, "A Lista" esteve em cartaz, durante três dias, na sede da Caixa Cultural em Curitiba (PR). Em cena, a veterana Clarice Niskier (que atualmente concilia o teatro com a televisão, integrando o elenco da novela "Carinha de Anjo", do SBT) interpreta uma dona de casa, mãe de três filhos. Ela narra no palco seu processo de transformação após descobrir que a vizinha, Caroline, morreu prematuramente.

Caroline falece após dar à luz ao seu quarto filho e a narradora acredita ser responsável pelo óbito, ao ignorar um pedido da falecida dias antes da partida. Em entrevista por telefone, Clarice Niskier esclarece como desenvolveu seu trabalho no espetáculo, em relação à troca com Amir Haddad.

Para o monólogo, a parceria traz reflexos do processo de "A Alma Imoral", espetáculo que está há 10 anos em cartaz e, a princípio, contou com Clarice na direção e Amir Haddad na supervisão. Enquanto supervisor, "o Amir ia uma vez por semana nos ensaios, e ele assistia como eu ia avançando, a partir das nossas discussões. Os ensaios eram de discussão de cena. A partir daí eu começava a armar o espetáculo", situa a atriz.

Já no processo d`A Lista, "eu estava com menos tempo pra ensaiar sozinha, junto com as professoras de voz e corpo. Então, pedi pra ele dirigir. A gente discutia também toda a encenação, principalmente a linguagem narrativa", pontua Clarice Niskier.

A atriz enfatiza que o texto do monólogo é todo estruturado em primeira pessoa. A personagem narradora, que não tem nome, passou por tudo que está comentando em cena. "A Lista" circula desde a estreia no Teatro Eva Herz, em São Paulo, há dois anos.

Clarice observa que não houve mudanças significativas na forma do espetáculo, mas o que mudou "acaba atingindo a forma. Na maneira como eu conto essa história, fui me aprofundando, e acho que agora estou dominando mais (o texto). Em ensaios de três, quatro meses, a gente não vivencia tudo que pode (render um espetáculo)", reflete.

Texto

Clarice Niskier conta que tomou conhecimento do texto de Jennifer Tremblay após ser vista, em cena, em Salvador (BA), por um professor de teatro de Santa Catarina. A atriz teve contato com o texto ainda em inglês e recorda como foi envolvida pelo escrito sem sequer terminar de lê-lo, ao lado da tradutora Risa Landau.

Versando sobre a falta de tempo no mundo contemporâneo, o texto da peça repercute na maneira como a atriz encara seu próprio ritmo para além dos palcos. "A peça me ajuda a refletir sobre isso na minha própria vida, essa falta de tempo para o outro, de ter qualidade nos encontros, ter conversa, afeto. De aprender a diferenciar o que é prioritário, do que é urgente", reflete Clarice Niskier.

Monólogo

Aos 57 anos de idade e mais de 30 de carreira, Clarice Niskier interpretou uma série de monólogos durante sua trajetória no teatro. "Um ato para Clarice", baseado em uma coletânea de textos de Clarice Lispector, foi uma de suas primeiras experiências no formato, ainda na década de 1990.

Indagada sobre qual seria a "graça" desse formato hoje, para ela, a atriz percebe o monólogo entre uma zona de conforto e de desafio ao mesmo tempo. "Tem várias frentes: tenho uma vocação natural, pra ensaiar, ficar horas pesquisando. Não me disperso, não tenho questões de solidão, de ensaiar sozinha", reconhece.

Para a atriz, "a solidão produtiva tem um processo de criação muito intenso, você está sempre conectada (ao trabalho e às pessoas envolvidas)", conta. Além desse processo, Clarice Niskier pontua que o monólogo permite uma maior flexibilidade de agendas e horários.

"E você pode 'mambembar', ter uma vida nômade, não depender da agenda de outros atores, e isso é muito importante pra mim", conclui ela.