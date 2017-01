Sobre o nó na garganta das coisas

00:00 · 18.01.2017 por Mayara de araújo - Especial para o caderno 3

Ilunga, shlimazi, radioukacz, naa, altahman, gezellig, saudade. A sétima palavra do mundo mais difícil de se traduzir, segundo pesquisa britânica realizada com cerca de mil tradutores profissionais, é brasileiríssima. Melancolia, tristeza, lembrança boa, sensação de ausência... É preciso um punhado de palavras para tentar conceituar saudade e nem assim se esgota o termo.

A arte, no entanto, não cansa de se arriscar na sina de destrinchá-lo. Exemplo disso: um dos poemas mais populares de Cecília Meireles, escrito em 1937. Em "Retrato", a escritora carioca defronta-se com as marcas do tempo e, como a se perceber diante do espelho, perfuma-se de saudade. "Eu não tinha este rosto de hoje / assim calmo, assim triste, assim magro / nem estes olhos tão vazios / nem o lábio amargo. / Eu não tinha estas mãos sem força / tão paradas e frias e mortas; / eu não tinha este coração que nem se mostra".

Curiosamente, as mudanças físicas não são o único objeto das saudades da poetisa - lamenta-se também dos "presentes de grego" enviados pelo tempo: a tristeza, o vazio dos olhos, o coração lacônico. A saudade de Cecília não está apenas no que há de concreto, literal - longe disso.

O título "Retrato" para remeter à saudade é apropriado. Afinal, "quando fotografamos algo, no instante seguinte, já faz parte do passado, já é memória", como diria Diógenes Moura, curador da exposição "A Arte da Lembrança", em cartaz a partir de hoje (18) no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Dragão do Mar.

Tal qual o exercício da escritora, o curador da mostra também une fotografia e literatura para perceber as dores e as alegrias incrustadas na passagem do tempo, reunindo em núcleos algumas tentativas de tradução da tal saudade.

Espaços

A mostra compila 123 imagens de 36 artistas brasileiros, além de três vídeos - tudo isso costurado por curtos ensaios literários, de autoria do curador. "Para mim, escrita e imagem caminham juntas desde sempre. Além disso, costumo ter uma preocupação com a formação de público. Então, ainda que não goste de entregar tudo de bandeja para o visitante, gosto de referenciar os espaços com textos. Torna tudo mais compreensível", opina Diógenes.

No primeiro piso do MAC, as alas foram divididas em Início e Fim. No Início, o mar é tema principal, fazendo alusão às relações cotidianas à beira mar, triviais e contentes como as cariocas da década de 40, em trajes de banho "Nas sacadas da Avenida Atlântica", do austríaco Kurt Klagsbrunn; ou atentos ao porvir, como o menino negro sentado à balaustrada do Farol, em "Feira Livre no Porto da Barra", de Luciano Andrade (BA).

Os fotógrafos de lambe-lambe, a eternizar rostos em três por quatro nas praças das cidades, também estão nesta ala. Nesta série, divisa-se uma Leila Diniz grávida, a posar para um destes profissionais, na Praça da Bandeira (foto do carioca Evandro Teixeira).

Mais adiante, o núcleo das noivas. Nele, Walda Marques apresenta "Expia Marajó - Recordações: a Carta, a Noiva e a Penteadeira", inspirado numa correspondência encontrada pela fotógrafa paraense. Na missiva, a noiva "mais orgulhosa deste mundo", como ela mesma se define, declara-se em forma de dúvidas ao noivo, Renato: "cada dia que passa eu te amo cada vez mais; eu me arrependo das vezes que briguei com você sem ter um motivo sério, será que é a saudade que faz tudo isto?".

Na outra margem da galeria, o "Fim" discute a morte, material e imaterial. "As fotografias do pernambucano Benício Dias, por exemplo, tratam da morte da cidade. São imagens de ruínas do Recife na década de 1940. Tem ainda os trabalhos de Gilvan Barreto, feitos em Jaboatão dos Guararapes (PE), também expondo ruínas, casarios demolidos. Esse núcleo da morte acaba com a perda da figura humana, que é o trabalho do Wagner Almeida", detalha o curador, fazendo, ao final, referência à série "Livrai-nos de todo mal".

O fotógrafo, também paraense, retrata os corpos sem vida que viram rotina nas madrugadas. "Wagner trabalha apenas à noite e com homicídios. As histórias de cada fotografia são tão impactantes e ele me contou isso de uma forma tão bonita, do ponto de vista literário, que achei interessante gravar um relato sobre essa série. O áudio fica disponível na sala", explica Diógenes.

Em certa passagem do texto de abertura, o curador é feliz ao conceituar o objeto da saudade como aquilo que "será incapaz de percorrer o caminho de volta, um suspiro, a garganta das coisas". A garganta das coisas. Faz sentido. Ao deglutir, fragmentamos o alimento, dissipamos o que se conhecia dele, convertendo-o de presente em passado. A repousar no estômago da lembrança. Trazê-lo de volta está no reino do impossível, é ação arbitrária e violenta de refluxo, e, ainda sim, vã: o que se consumiu não volta igual. Talvez saudade seja mesmo este nó, que ora aperta ora afaga a garganta das coisas.