Sobre o ato de filmar

00:00 · 24.02.2018

O filmes "Lady Bird", de Greta Gerwig "Trama fantasma", de Paul Thomas Anderson

Mais conhecida por seus trabalhos como roteirista e atriz, especialmente pelo ótimo "Frances Ha" (2012), de Noah Baumbach, Greta Gerwig alcançou uma posição de prestígio com "Lady Bird - A Hora de Voar", seu primeiro filme como diretora, sendo priorizada em uma categoria onde apenas cinco mulheres foram indicadas em 90 edições do Oscar.

Gerwig conta a história de uma jovem em transição para a vida adulta. Ainda que seja um filme correto, parece que a obra não sai do lugar-comum abordado em outros "coming-of-age movies". Os diálogos inspirados pelos quais Gerwig ficou conhecida praticamente não existem, ainda que a ótima atriz Saoirse Ronan entregue uma atuação acima da média. Cabe ao filme reproduzir os dilemas familiares de um mundo caótico que exige muito de quem nem sempre está preparado encará-lo.

Com apenas 23 anos, a atriz Saoirse Ronan já acumula três indicações da Academia, o que a torna uma das mais promissoras de sua geração. Se o Oscar trará alguma surpresa, provavelmente será no prêmio de melhor atriz. Frances McDormand é a favorita, mas Ronan representa o que há de mais fresco na atuação para cinema, coisa que a Academia adora reconhecer. Sally Hawkins não está totalmente descartada, enquanto Margot Robbie ainda não teve sua grande chance com "Eu, Tonya". Sempre referência, a presença de Meryl Streep nunca deve ser ignorada.

Política

Streep é a estrela de "The Post - A Guerra Secreta", de Steven Spielberg, e interpreta a dona de um jornal que tem a oportunidade de desmascarar o governo americano com informações sigilosas sobre a Guerra do Vietnã. Seguindo a dinâmica do premiado "Spotlight - Segredos Revelados" (2015) - inclusive o roteirista Josh Singer assina os dois filmes - Spielberg até começa bem, mas a história não se sustenta como trama política ou investigativa, descambando para as fórmulas prontas de resolução dos conflitos.

A atriz prova que cada indicação ao Oscar nunca é exagero. No meio de tantos homens que comandam o poder da imprensa, é por ela que a trama acontece. É um ícone da composição de personagens, transitando em diversas camadas de complexidade. Spielberg não esconde que sua pressa em fazer "The Post - A Guerra Secreta" serviu também de provocação aos rumos nebulosos da era do presidente Donald Trump. Afinal, o diretor é um veterano respeitado cujo destaque inclui até projetos pouco inspirados.

A relação entre um estilista e sua musa é desmembrada no excelente "Trama Fantasma", de Paul Thomas Anderson. A obra começa como um romance aparentemente convencional e se abre para novas perspectivas ao criar um embate quase fetichista de um casal que tenta tocar uma relação comensalista. A atriz Vicky Krieps faz um trabalho sólido ao viver uma mulher cuja fragilidade se transforma em poder de combate, inclusive contra o próprio machismo de seu protagonista, vivido por Daniel Day-Lewis.

Ela não se deixa silenciar pelo ego de seu companheiro, estabelecendo seus próprios métodos para ficar com ele. A sequência do jantar final reconfigura as intenções da dramaturgia de Anderson, mostrando a competência de um cineasta que parece não falhar. Tudo está no quadro por uma razão, a movimentação de câmera nunca é aleatória e a trilha sonora dá o tom épico da produção.

Os três filmes, no entanto, parecem ter poucas chances nas categorias principais, ainda que "Trama Fantasma" seja um dos mais interessantes do ano, exemplo da plenitude de imagem que só o cinema tem. É esperado que os prêmios sejam pulverizados entre os indicados para contemplar as qualidades segmentadas de cada um, enquanto revela que não há um favorito indiscutível nessa temporada.

Disputa

Outrora visto como forte concorrente, o ótimo "Me Chame Pelo seu Nome", de Luca Guadagnino, perdeu fôlego na corrida pela estatueta. Com quatro indicações, parece levar vantagem mesmo apenas em roteiro original e canção original por "Mystery of Love", de Sufjan Stevens. É uma história bonita sobre descoberta do amor e da sexualidade, onde a delicadeza está presente do primeiro ao último frame.

Ao arriscar de forma educada, a narrativa se dispersa um pouco no terceiro ato, mas a jornada íntima de Oliver e Elio passeia pelas ruas da Itália fazendo valer a experiência de ser cúmplice desse amor, mesmo que não termine como um conto de fadas.

"Corra!", de Jordan Peele, e "Dunkirk", de Christopher Nolan, impressionaram pela sobrevida que tiveram ano passado. Lançados nos cinemas americanos em fevereiro e julho, respectivamente, os longas foram mantidos como prioridades da Academia, que geralmente privilegia aqueles que estreiam no fim do segundo semestre.

Como thriller político, "Corra!" questiona a falsa tolerância racial que ainda predomina na sociedade. É o primeiro filme de Peele como diretor, que se revela um bom reforço para os diretores negros. Já "Dunkirk" é mais um espetáculo visual do que um filme de relevância histórica. A grandiosidade da produção impressiona, mas deixa as ideias de Nolan reféns de muito barulho por nada.

Por fim, "O Destino de uma Nação", de Joe Wright, tem como principal trunfo a interpretação de Gary Oldman, favorito entre os atores. É curioso observar que Wright, responsável por preciosidades como "Desejo e Reparação" (2007), tenha escolhido a formalidade para falar sobre um homem fora da curva. Suas longas sequências e inspirados movimentos de câmera aparecem com cautela, resultando em um filme engessado.

É curioso que a Academia tanto queira discutir o cinema como arte política e deixe de fora obras tão importantes como "Projeto Flórida", de Sean Baker, que decreta o fim da memória do antigo "sonho americano" para mostrar personagens vivendo à margem de uma sociedade opressora.

Baker faz um cinema sensível sem deixar de expor nossas feridas e apontar a forma como olhamos para o outro. Fala também sobre infância e resistência. Baker também presenteia o público com um final apoteótico, digno de grandes cineastas cientes de que, às vezes, é preciso quebrar regras para fazer um bom filme.

Mesmo que tente recuperar o prestígio de antes, o Oscar ainda comete os mesmos deslizes. Continua uma premiação fácil de programar e que representa muito pouco do que o cinema mundial tem feito como linguagem. Um dia, quem sabe, a premiação chegue perto do que seria um recorte ideal (DB).