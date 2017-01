Sobre memórias e andanças

00:00 · 18.01.2017

Capas da tríade de livros publicados por Eduilton Girão: atuação na medicina e na literatura

Uma trajetória de cuidado com o outro parece ser a expressão certa para definir a estrada percorrida pelo médico José Eduilton Girão. Um zelo que ele desenvolveu pela vida, pelas histórias que vão além das paredes do consultório.

Afinal, elas também integram o decurso do profissional, justificando o porquê de ele sempre querer estar em contato com as pessoas, capitaneando projetos, ações e diálogos.

São conversas e vivências que, pouco a pouco, chegam ao reduto da memória com ares de infinitude. Talvez por esse motivo - o de eternizar fatos e lembranças -, ele tenha se dedicado não apenas a favorecer o contato entre os pares através da prática médica, mas efetivamente por meio da palavra escrita.

Três livros, assim, se destacam no que toca à expertise artístico-literária que o médico desenvolveu com o tempo, visando resgatar pormenores da sua vida enquanto pessoa e como especialista medicinal: "Respingos de lembranças", "A Leste do Atlântico: a propósito de algumas viagens" e "Semeando Cultura". A tríade de publicações - disponível para venda online (giraofamilia.Com) - oferece um recorte plural dos caminhos percorridos por José Eduilton, desde sua verve viajante até considerações sobre seu trabalho formal, representando um esforço do homem de ir costurando os dois polos com sagacidade e inspiração.

Com diferentes temáticas - e, portanto, com enquadramentos que abrangem diferentes perspectivas do caminhar do profissional - as obras se unem ao campo das publicações capitaneadas por médicos cearenses, feito que, entre outras iniciativas, culminou na consolidação de instituições como a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames), com filial no Ceará.

Ideias

Um mergulho pela família Girão - da qual o médico faz parte - compõe o miolo de "Respingos de Lembranças". Dividido em 29 capítulos e com prefácio assinado pelo médico, advogado e estudioso da História do Ceará Eurípedes Chaves Júnior, o livro prima pela contação, desde o início (não à toa, o primeiro capítulo chama-se "Raízes") da formação da referente linhagem.

A começar pelo retrato de Luiz Girão Carneiro e Vita Carneiro Girão, pais de Eduilton. Ambos têm suas trajetórias narradas em primeira pessoa pelo filho, cuja voz literária passeia pelas dificuldades encontradas enquanto viviam no município de Morada Nova - no interior do Estado -, bem como pelas alegrias que fizeram deles tão especiais na vida do médico.

Sobra espaço também para ambientações sobre onde e como vivia a família Girão, especialmente nos anos 1950, quando uma profunda seca assolava o Ceará.

Pormenores sobre a infância, o êxodo rural vivenciado pelos familiares, o ingresso no curso secundário no Liceu, bem como as contribuições do homem à Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ao Hospital Geral Dr. Cesar Cals e à Secretaria da Saúde do Ceará - entre outros órgãos e instituições - completam o teor memorialístico da obra. Ao final, um mosaico de imagens revela os passos dados por Eduilton pelo mundo.

Já "A Leste do Atlântico: a propósito de algumas viagens" enfoca especificamente o espírito itinerante do médico, para projetar informações sobre uma miríade de temas e lugares. O livro funciona quase como um guia de viagem, um diário de bordo cravejado de informações sobre os espaços visitados por Eduilton. Uma rota que segue pela Península Ibérica, contornando também Itália, Reino Unido, Escócia, França, entre outros países, além de algumas ilhas gregas.

Reunião

"Semeando cultura" difere dos títulos anteriores por constituir uma antologia da Sobrames Ceará. Um total de 60 médicos escrevem sobre fatos cotidianos, lugares por onde passaram, incertezas e verdades, mesclando prosa, poesia e gêneros como crônicas e miniartigos.

José Eduilton Girão, por sua vez, discursa sobre os problemas de saúde da terceira idade, num texto bastante informativo e esclarecedor. É o momento em que seus conhecimentos na área de Clínica Médica - ramo no qual é especialista - afloram, destacando a versatilidade do homem de escrever sobre assuntos tanto de teor técnico quanto literário.

É um saber que se concretiza por entre memórias e andanças e que é capaz de fazer ressoar aspectos plurais da atuação médica, mas não só: potencializa o olhar do público para o que há por trás das ferramentas laboriosas. Estradas, caminhos, histórias, uma vida inteira.