Sobre a vida, entre correspondências

00:00 · 07.01.2017

Os amigos e colegas Murilo Rubião e Otto Lara Resende: relatos pessoais e memória histórica

Na história das comunicações mediadas pela escrita, a carta sempre aparece como elemento de destaque. Um dos primeiros gêneros textuais que viabilizou a construção e o desenvolvimento de relações interativas à distância, ela evoca a tendência do deslocar-se longe de quaisquer aparatos técnicos e tecnológicos, centrando-se na verve subjetiva - e não puramente mecanicista - das transações sociais entre os pares.

LEIA MAIS

.Mais títulos sobre o tema

Talvez por isso resista até hoje não como prática obsoleta - coisa que a realidade contemporânea muitas vezes insiste em anunciar - mas como um dos principais aparatos memorialísticos de vidas. Redutos de lembranças, ainda que não só: tenda que abriga aspectos históricos e culturais de um povo, uma geração.

É um legítimo cumprimento do ato de comunicar, tomando-se como base o argumento do teórico Peter Burke, que já sublinhava em seu livro "Comunicação e História - Interfaces e Novas Abordagens" (Editora Mauad X, 2008): "(...) comunicação é um conceito muito amplo que, a princípio, pode englobar todas as formas de interação social, inclusive as comunicações interpessoais".

No bojo desse conceito, algumas publicações primam por trazer um recorte que contempla tais minúcias do ato de transitar mensagens, aproximando fatos vividos de relatos escritos, posicionando a carta, portanto, num epicentro afetuoso. É o caso de "Mares Interiores - Correspondência de Murilo Rubião e Otto Lara Resende".

Publicada pela Editora Autêntica, em parceria com a Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e organizada por Cleber de Araújo Cabral - professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e pesquisador do Centro de Estudos Literários e Culturais do Acervo de Escritores Mineiros -, a obra traz os textos compartilhados entre os dois amigos do título - ambos respeitados escritores e jornalistas brasileiros.

É a primeira vez que o conteúdo das cartas vem à tona, revelando agruras, alegrias e sentimentos trocados pelos dois, resultado de quatro décadas de diálogos. Especialmente por terem sido figuras tão importantes para a história política e literária do País, Rubião e Resende, através das linhas que escreveram, descortinam muito do clima político-social do Brasil nos anos 1945-1991, ampliando o espectro conceitual da publicação e oferecendo ao leitor uma experiência de mergulho pelos meandros da história nacional no tempo referente.

Estruturação

"Mares Interiores" é dividido em três partes, obedecendo cronologia adotada pelo próprio Cleber de Araújo Cabral. A primeira - abrangendo o intervalo de 1945 a 1952 - foca a juventude de Rubião (1916- 1991) e Lara Resende (1922- 1992), quando davam seus primeiros passos nas carreiras.

São 57 cartas partilhadas nesse período, que representam a tentativa dos amigos de minimizar a distância entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, lugares onde moravam.

Nas páginas, sobram espaços para sugestões e elogios aos textos que escreviam e enviavam um ao outro; confissões sobre amores e paixões, trabalhos e necessidades; e comentários filosóficos a respeito da existência, num íntimo ofício de dissecação da vida cotidiana.

A segunda seção compreende os anos de 1957 a 1959, quando ambos residiam na Europa - Murilo em Madri e Otto na Bélgica. Comentários sobre a vivência em terras estrangeiras são costurados com enredos das obras que estavam escrevendo - ponto alto de composição literária da dupla. É nessa parte, inclusive, que o teor político aparece com maior vigor, protagonizando muitos dos relatos.

Já a terceira e última parte é mais breve. Os dois já estão no Brasil, já idealizaram narrativas para vários livros e estão colhendo os frutos dos trabalhos desenvolvidos. Por isso mesmo, o exercício de troca centra-se mais em comentários curtos - as cartas algumas vezes dão lugar a bilhetes, mensagens mais sucintas e diretas -, algo que reflete o desejo intermitente dos dois homens de continuarem sempre conversando, nunca perdendo o contato, talvez como prova do amadurecimento adquirido a partir desse trânsito.

Vozes

Por duas vezes a expressão alocada no título, "mares interiores", é mencionada no livro, cada vez com uma voz diferente e em momentos igualmente distintos. Enquanto a escrita rubiana projeta o termo para falar de saudade, a palavra resendiana ancora-o quando trata da saída, do partir.

Duas facetas, porém o mesmo teor conceitual de imersão pela história, que trazem impresso não apenas no vocabulário, mas nos sentimentos esboçados no papel.

É um tratamento fraterno muito bonito de se ler, ainda mais quando se percebe que os protagonistas eram homens solicitados, participantes ativos do círculo cultural brasileiro. Murilo Rubião, por exemplo, foi - além de escritor e jornalista - advogado e funcionário público, contista considerado pela crítica literária brasileira como precursor do realismo fantástico latino-americanos, autor de nove livros (dois publicados postumamente).

Já Otto Lara Resende foi cronista, novelista e romancista, com uma vida inteira dedicada às palavras. Não à toa, foi eleito, em 1979, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). De sua autoria, estão obras como "Boca do Inferno" e "O braço direito", aclamadas pela crítica.

Contando também com várias fotografias e seções destinadas a apresentar o perfil dos dois escritores, além de poesias e artigos que escreveram, "Mares Interiores - Correspondência de Murilo Rubião e Otto Lara Resende" é exercício lírico dos mais refinados. Um genuíno "convite à deriva", como já anuncia Cleber de Araújo Cabral em seu prefácio. Um poderoso testamento de vida e sentimentos registrado em escritos que avançam, sem medo, por entre a maré.