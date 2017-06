00:00 · 09.06.2017

Alisson Félix, atração de mais uma edição do projeto "Pôr do Som", dedicado à música instrumental

Tradicional dentro da agenda artística do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o projeto "Pôr do Som" reverbera como uma das atrações mais democráticas deste equipamento nos últimos anos. Ao abrir mão da necessidade de grandes estruturas de som, o evento faz um duplo convite à contemplação por parte do público.

Atuando diretamente no exato momento em que o sol ameaça desaparecer sob a linha do horizonte, sempre aos sábados, a Arena Dragão (espaço localizado na frente das salas de cinema e embaixo do planetário) costuma receber pequenos grupos de instrumentistas de músicos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece), em apresentações totalmente gratuitas.

A proposta é trazer ao público espetáculos acústicos de, no máximo, cinco instrumentistas, numa proposta intimista.

Esta alternativa de incentivar o acesso à música e um cenário banhado pelo pôr do sol recebe, amanhã, às 17h, o violonista, compositor e arte educador Alisson Félix. Este momento de plena sintonia e sinfonia com o tempo será marcado pelo desenvolvimento do show "Pedaços", de autoria do cearense. No "Pôr do Som", os grupos de câmaras (música erudita composta para um pequeno grupo de instrumentos ou vozes), com formações variadas, mostram um repertório focado em compositores cearenses, brasileiros e de outras nacionalidades.

O objetivo é proporcionar ao público diferentes aspectos da apreciação musical, com perspectiva de formação de plateia, informação e interação com o público.

Trajetória

Alisson começou os estudos em música ainda criança no colégio. Atuante na área do choro, realizou seguidos shows com o Grupo "Chega Chora", que tinha como missão agraciar e iluminar a sonoridade de compositores cearenses como Nonato Luiz, Luizinho Duarte e Alberto Nepomuceno (1864-1920).

Neste intervalo pelos palcos da capital, trabalhou com diferentes artistas e bandas, entre os quais Jorge Cardoso, Márcio Resende, Feito em Casa, Carlinhos Patriolino e Projeto Dois na Bossa, no qual também foi diretor musical, além de fazer parte do grupo Syntagma.

Em seu projeto atual, o show "Pedaços", Alisson trabalha com composições de sua autoria e algumas influências, trazendo para o violão ritmos, harmonias e contrapontos que antes só seriam possíveis com uma banda acompanhando.

Experiência

Iniciado em 2015, o projeto "Pôr do Som" já levou à Arena Dragão do Mar formações como quinteto de metais, quarteto de cordas e duos de clarineta e piano. Entre outras apresentações, o espaço recebeu, por exemplo, o Trio de Palhetas formado por Everton Sousa (Oboé), Jônatas Gaudêncio (Clarineta) e Francisco Sousa (Fagote).

Neste caso em específico, além de concertos de câmara assinadas por cearenses, o repertório incluiu canções clássicas do cinema e até mesmo trilhas sonoras de games.

À época do lançamento do projeto, o maestro da Osuece realizou um recorte em torno desta iniciativa. Em entrevista, o curador ressaltou o objetivo do projeto de oferecer ao público diferentes percepções dentro da mesma experiência - a de ouvir música instrumental de concerto.

O "Pôr do Som" foi integrado à programação do Dragão do Mar e segue em busca de firmar-se como ambiente propício à difusão da música instrumental.

Mais informações:

Projeto Pôr do Som, com Alisson Félix e o show "Pedaços". Sábado (10), às 17h, na Arena do CDMAC (Av. Almirante Tamandaré, 310, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3488.8600