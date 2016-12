Shows para todos

00:00 · 23.12.2016

A pequena amostra de shows marcados para estas semanas mostra como a programação de Fortaleza torna-se mais intensa nos últimos dias de dezembro. Sempre uma boa oportunidade para artistas e para o público.

No Teatro Carlos Câmara, por exemplo, a última apresentação do ano fica a cargo do multi-instrumentista cearense Fernando Lélis e sua banda - composta por Caio Castelo (guitarra), Carlos Hardy (baixo e teclados), Ivan Timbó (teclados), Leandro Marechal (percussão) e Júnior Mancha (bateria).

Juntos, eles sobem ao palco para apresentar uma confluência de gêneros como reggae, o baião, a MPB e jazz funky.

Intitulado "No Aperreio do Mundo", o show pretende revelar as nuances de uma sonoridade encorpada e inteiramente autoral, fruto de um processo de observação da cidade e dos sentimentos humanos.

"Minha atenção é com aquilo que acontece e que nos atinge. Por isso que gosto tanto de falar do homem, de um mundo que dá certo. É um exercício constante de empatia", contextualiza ele quando questionado de onde vem a inspiração para compôr as letras.

Repertório

Advindas do EP "Águajunta" - gravado em estúdio e lançado neste segundo semestre - as onze músicas que compõem a apresentação refletem uma verve pulsante.

A começar pela faixa-título, que se inicia com o gingado do reggae e segue incorporando outras vertentes musicais, investindo especialmente em variações percussivas. A letra é de Lélis e brada: "A hora chegou e é hora de ir se banhar". Em quais águas? Nas muitas que o músico descortina.

Na sequência, há criações como "Lá vem ela ali" - em que divide a composição com Jade Ciribelli -, trabalho que recorta o falatório do cotidiano; e "Cor Clara", música que conta com a participação especial da também cantora, compositora e instrumentista Bárbara Sena e que prima por um passeio pela poesia de um vira-mundo.

De forma geral, todas as composições percorrem um caminho de revisita à memória e às percepções de Lélis. O músico já teve e continua em contato com várias culturas, o que o permite transitar, seguro, nos diferentes campos de execução sonora.

"Minha paixão por música é tão grande que simplesmente não consigo me imaginar preso a apenas um gênero musical. É a forma como fidelizo o que aprendi, desde aquilo que conheci quando estive em contato com a riqueza percussiva da Bahia, por exemplo, até as andanças que faço pelo Ceará mesmo".

Para além disso, a grande novidade do show é que, além de assinar a letra das canções, Lélis também as interpreta vocalmente, desafio encarado com ânimo. "É bacana porque, como sou novo nesse ramo, vou experimentando e desenvolvendo outros tipos de técnica, como a de ir como que recitando as músicas, em vez de apenas cantá-las", explica.

Trajeto

Já tendo sido executado na Bienal de Dança em 2015 e percorrido espaços como o Mambembe, o Café BemBem e a CasaUM, o show alça voos maiores a partir do próximo ano, quando deverá integrar o Festival UFC de Cultura e a Mostra Petrúcio Maia. "São eventos que realmente queremos participar, já que há uma grande valorização, por meio da organização, da música autoral cearense, um ramo em que estou inserido desde 2002", pontua Lélis.

Ainda para o ano vindouro, também está nos planos do grupo lançar mais dois EPs - em março, eles já devem estar em estúdio para gravar o primeiro - e, ao mesmo tempo, ir batalhando editais.

A risada boa que solta ao término da conversa ao telefone reflete a quantas anda seu entusiasmo pelo que se avizinha na carreira.

Samba

Outro que adianta planos é Ciribáh Soares, responsável por comandar o Revéillon do Náutico deste ano. O primeiro disco, com o nome da banda - Ciribáh Soares e o Samba do Grande Amor - foi lançado em 2013; agora, finalizam o segundo, ainda sem título.

Em 2015, Ciribáh participou de um box intitulado "A Nova Safra da Música Cearense", produzido por Ulysses Gaspar, que reuniu seis DVDs, cada um contendo aproximadamente 50 minutos e relatos de artistas que ainda são poucos conhecidos no cenário local, junto com Isaac Cândido, Lídia Maria, Melquíades, Edinho Vilas Boas e Khalil Gibran.

Neste ano, o grupo celebra dez anos de trabalho conjunto e inúmeras apresentações em casamentos, aniversários, confraternizações, hotéis e bares, sendo sempre muito bem recebidos. "Tenho um público muito fiel e maravilhoso, ao qual sou muito grato", destaca.

Apesar de também trabalhar com diversos ritmos, o artista explana que não toca samba moderno ou pagode, sempre buscando se ater ao estilo clássico de artistas como Paulinho da Viola e Noel Rosa - o nome da banda, aliás, é uma homenagem a Chico Buarque, uma das grandes influências de Ciribáh.

Lirismo

Para Pingo de Fortaleza, que também se apresenta hoje (23), o momento é de celebração pelos trabalhos empreendidos. Com esse objetivo, o cantor e compositor leva seu lirismo regional ao Mercado dos Pinhões, com o show "Relicário de Canções".

A apresentação é baseada no CD homônimo do artista - lançado no final de 2015 - e contempla, além das canções do disco, outras que foram incorporadas ao longo do tempo - tendo passado por equipamentos como Estoril, Centro Cultural Bom Jardim, Mercado da Aerolândia e anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Canções como "Cartas para Matilde" - escrita em parceria com Henrique Beltrão -, a baladinha "Pode crer" e uma versão de "Do Seu Lado", do cantor Nando Reis, estão entre as composições que ganharão um novo fôlego na voz de Pingo e com a banda que o acompanha, formada por Mimi Rocha (guitarra e na direção musical), Edmundo Júnior (contrabaixo e vocal) e Ricardo Pinheiro (bateria e vocal).

Sobre essa formação que tem lhe acompanhado em inúmeros shows, Pingo comenta que é capaz de gerar ainda mais entrosamento com o público. "Aprendemos a tocar junto, então ganhamos uma sintonia bacana, que se reflete no palco. As pessoas sentem isso e, por isso, fomos desenvolvemos uma bonita relação com todas elas".

Esforço

"Creio que a palavra certa para definir 2016 em relação ao meu trabalho foi difusão, já que o esforço foi grande para que o álbum chegasse ao maior número de pessoas", continua.

Dedicação essa que ele pretende canalizar em quatro projetos para o próximo ano. O primeiro é o lançamento da terceira edição do disco "Solo Feminino", cuja primeira tiragem aconteceu no ano de 2002. Em número de 16, uma interessante miscelânea de cantoras cearenses, de diferentes gerações e perfis musicais, emprestarão suas vozes ao projeto - Amelinha, Mona Gadelha e Lorena Nunes são algumas convidadas.

Com o CD, deverá ser lançado ainda - além dos outros discos da coletânea - o livro "Pérolas do feminino no cancioneiro cearense", no qual Pingo tecerá observações sobre a seara de produção musical no Estado no que toca à presença das mulheres.

O artista também pretende se unir ao pintor, desenhista, cantor, músico e amigo Descartes Gadelha para lançar "Loa e canções", trabalho em que os dois enfocarão na sonoridade do maracatu para compôr as canções.

Pingo também pretende relançar o EP "Centauros e Canudos" que, neste ano, completou três décadas. "É uma ideia que já vinha alimentando há algum tempo e esse parece ser o momento ideal para fazer isso. Foi meu primeiro disco lançado, então há um quê de nostalgia aí", conta.

Além disso, um disco autobiográfico que levará o seu nome - primando por uma sonoridade de voz e violão - também está nos planos para 2017, algo que deve englobar os principais sucessos advindos dos mais de 20 CDs autorais lançados por ele.

Programação

Show "Relicário de Canções" com Pingo de Fortaleza. Hoje (23), às 20h, no Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro). Entrada franca. CD disponível para compra no valor de R$ 20. Contato: (85) 3251.1299

Réveillon 2017 Náutico com Ciribáh Soares e o Samba do Grande Amor. Dia 31 de dezembro, a partir das 21h, no Clube Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727, Meireles). Vendas no clube, mesa com 4 lugares custando R$ 760 (sócios) e R$ 960 (não-sócios). Contato: (85) 3242.4310/ 3033.9720

Show "No Aperreio do Mundo" com Fernando Lélis e banda. Hoje (23), às 12h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Entrada franca. Contato: (85) 3254-5542