Seu Jorge faz tributo a Bowie

00:00 · 07.07.2018 por Amon Borges - Folhapress

Seu Jorge apresentou nesta quinta-feira (5) um tributo a David Bowie na 52ª edição do Festival de Jazz de Montreux (Suíça), um dos maiores e mais importantes eventos musicais do mundo.

Para a homenagem ao astro que morreu em 2016, o brasileiro reinterpretou seu personagem do filme "A Vida Marinha com Steve Zissou" (The Life Aquatic with Steve Zissou, EUA, 2004), dirigido por Wes Anderson e estrelado por Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett e Willem Dafoe.

Na obra, o sambista é Pelé dos Santos, um marinheiro com uma touca vermelha e roupa azul e branca que toca e canta clássicos como "Rebel, Rebel", "Change" e "Life On Mars?".

O diretor americano - que o convidou após vê-lo como o Mané Galinha, de "Cidade de Deus" (2003) - também pediu a Seu Jorge que compusesse a trilha do filme, o que resultou o CD "The Life Aquatic Studio Sessions" (2005) com 15 canções do artista inglês gravadas em português.

À época, até David Bowie teceu elogios e demonstrou admiração à interpretação. "Se o Seu Jorge não tivesse gravado minhas músicas em português, eu nunca teria ouvido esse novo nível de beleza".

A primeira vez que Seu Jorge passou por Montreux foi em 2005, quando sua apresentação gerou um DVD com 10 faixas, entre as quais "Tive Razão" e "Seu Gonça".

Turnê pela Europa

O show em Montreux foi o sexto da agenda do cantor que, ao todo, conta 11 compromissos na Europa e nos Estados Unidos até 13 de julho.

Seu Jorge já passou em junho por países como Grécia, Suécia e Espanha, além de ainda ter marcadas datas para França e Dinamarca.

O cantor volta ao Brasil e sobe ao palco do KM de Vantagens Hall, em Belo Horizonte, no dia 20 de julho, e segue para os Estados Unidos novamente para shows em agosto na Filadéfia e em Boston.

No ano passado, o artista do Rio de Janeiro já cumpriu um calendário com cerca de 20 apresentações nos EUA.