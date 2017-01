Setor livreiro no vermelho

00:00 · 18.01.2017 por Guilherme Sabota - Agência Estado

O mercado editorial brasileiro de varejo fechou 2016 no vermelho, mesmo com uma recuperação nos últimos dois meses do ano, com a Black Friday e as vendas do período de Natal, de acordo com os dados finais divulgados pela Nielsen e pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL) nesta segunda-feira, 16.

A queda real em valor, considerando a inflação do período acumulado entre 2015 e 2016, foi de -9,2%, segundo o Painel das Vendas de Livros no Brasil. A pesquisa contabiliza vendas de livrarias, e-commerce e varejistas colaboradores, como supermercados. No volume, a queda foi de -10,8%.

Para amenizar a diferença, o mercado ajustou os preços de livros acima da inflação: o reajuste acumulado do ano foi de 8,69%, e o preço médio por título ficou em R$39,77.

"Apesar do resultado negativo, vale ressaltar a tendência à recuperação dos últimos quatro períodos, em que houve reversão da queda de vendas", aponta o editor e presidente do SNEL, Marcos da Veiga Pereira.

"Até a semana 40, o mercado caía 4,9% e conseguimos fechar o ano com -3,1% (descontada a inflação). Nossa esperança é que em 2017 o número de exemplares vendidos permaneça minimamente estável dentro de um cenário ainda difícil da economia brasileira", afirma, por meio de nota.

O 13.º período da pesquisa, que corresponde ao mês final do ano, se manteve praticamente estável em relação a 2015, com uma queda de 0,8% no faturamento total, e -8% no volume de livros vendidos

9,2% foi a queda do mercado editorial varejista no Brasil entre 2015 e 2016 considerando a inflação. No ano passado, a queda real foi de 7%.