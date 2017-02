Sérvulo-esmeril: operário das artes

00:00 · 04.02.2017

A instalação em frente ao seminário, feita para a última exposição no Crato, foi doada à cidade

Das xilogravuras no Crato, seguiu experimentando técnicas, dessa vez em Fortaleza. No ateliê coletivo da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap), manteve contato com profissionais diversos, que ali se descobriam artistas. Aliás, é possível passear pela vida de Sérvulo através de seus muitos ateliês - 15 precisamente. Neste, localizado na esquina da Rua Guilherme Rocha com Rua General Sampaio, no Centro de Fortaleza, trabalhou de 1949 a 1951, quando então viajaria para São Paulo.

>Na vida e na obra, esmero pelo simples

Reaberto por iniciativa dele, juntamente com Zenon Barreto e Goebel Weyne, o ateliê da Scap era relembrado de forma carinhosa por Sérvulo. "Na parte de cima havia um bar com uma radiola que tocava a todo vapor os sucessos da época: 'eu tenho uma mula preta com sete palmos de altura'", descreveu em livro.

Mesmo em São Paulo, para onde viaja a estudo e trabalho, não desiste dos planos retos de se tornar artista. "Ele trabalhou no 'Correio Paulistano', mas como ilustrador, já envolvido com as artes e também como repórter, entrevistando artistas, escrevendo matérias", recorda Dodora Guimarães, a esposa, que nos recebe em sua casa, no bairro Guararapes, último ateliê de Sérvulo.

Atua ainda na Empresa Brasileira de Engenharia (EBE), onde adquire expertise para seus futuros projetos de engenharia, como o "Monumento ao Saneamento Básico de Fortaleza", inaugurado em 1977, na Praia do Náutico.

"Na EBE, ele foi tão bem sucedido que recebeu uma proposta de se mudar para ser o responsável pela instalação de uma grande empresa em Campinas. Quando o gerente da EBE, que era um americano de dois metros de altura, comunicou a promoção, o Sérvulo rejeitou. E aí ele dizia que o americano, que já era grande, foi se agigantando ainda mais e perguntou: 'por que não pode?' E ele disse: 'eu tenho um objetivo. Eu quero ser artista'. E o gerente dava gargalhadas, na cara dele: 'ele quer ser artista! Artista!'", relembra a esposa.

Movimento

De São Paulo, onde fica de 1951 a 1957, muda-se para a capital francesa. Era hora de ser artista. Dedicar-se a isso firmemente. Ali, reforça o trabalho de gravuras em metal, mas também passeia por novos materiais. "Sérvulo trabalhou com acrílico em plena década de 1960, quando isso sequer havia sido apropriado pelos artistas. Ele foi um dos primeiros. Mexeu com imãs, sistemas elétricos, hidráulicos. De tudo ele queria tirar alguma coisa. Os 'Excitáveis' também foram assim, os estudos cinéticos do Sérvulo anteciparam muitas obras na Europa".

Para Dodora, as obras do esposo foram sempre modificadoras e cinéticas, não apenas os "Excitáveis", coleção de obras produzidas com filetes que se moviam a partir do toque do observador, por efeito da eletricidade estática. "Sérvulo sempre foi cinético, desde o tempo do Crato. Tudo dele era o movimento".

Nessa de mover-se, trocaria os apertados ateliês franceses nos quais trabalhara pelo amplo galpão da Fundição Cearense, em Fortaleza. Esmeraldo retornava ao Ceará após 25 anos vivendo em Paris, encantado com mais uma ideia que lhe rondava a cabeça: esculturas de grandes proporções.

"Ele, que em Paris trabalhava em cubículos, chega aqui e encontra aquele ateliê imenso, e ainda essa luz maravilhosa! Ele dizia que aqui era a Grécia sem esculturas. E aí teve essa encomenda da Praia do Náutico e ele se apropriou desse propósito: transformar Fortaleza num museu a céu aberto", revela uma Dodora Guimarães ainda grávida da mesma missão.

O vigor do esposo, que "todos os dias tinha que acrescentar um ponto no trabalho", como ela mesma descreve, permanece no olhar austero da companheira, igualmente inquieta, determinada.

Da última exposição no Crato, no ano passado, ficou de presente para a cidade as grandes pirâmides, postas em frente ao seminário do qual fora expulso por portar livros do Jorge Amado (um garoto subversivo, logo se vê). A elas - e a todas as outras obras - ficou uma guardiã atenta, zelosa das memórias e certa do importante trabalho desempenhado pelo companheiro.

O ponto. A linha. A luz. O Crato. Os elementos básicos da composição visual de Sérvulo Esmeraldo tendem ao infinito, a depender da preservação do seu legado. (MA)