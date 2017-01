Sepultura contra o Messias

00:00 · 23.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Informações sobre a produção de um novo disco do Sepultura começaram a tomar a mídia nacional nos últimos meses do ano passado. Para quem já se acostumou com as constantes e patéticas aparições do grupo na TV brasileira, seja cantando "Ciranda Cirandinha" ou tocando em cima de um trio elétrico em Salvador, a chegada de um novo material tornou-se o tipo de notícia totalmente irrelevante.

A capa de "Machine Messiah", nome do 14° disco de estúdio da banda, foi o aperitivo inicial de Derrick Green (vocal), Andreas Kisser (guitarra), Paulo Junior (baixo) e Eloy Casagrande (bateria). A arte da filipina Camille Della Rosa evoca um híbrido entre Frida Kahlo (1907-1954) e H. R. Giger (1940-2014). Pintada seis anos antes da banda entrar em estúdio, a tela fascinou o líder Andreas Kisser.

Para o músico, a imagem representa muito bem a robotização da sociedade hoje em dia e o conceito de uma "Máquina Divina" responsável por criar a humanidade. "Nós viemos de máquinas e estamos indo de volta para de onde viemos. O Messias, quando ele voltar, vai ser um robô, ou um humanóide (sic), nosso salvador biomecânico", argumentou através do site oficial.

Seguindo os bons costumes da indústria, foi a vez do quarteto soltar para o mundo o single "I Am the Enemy". A faixa foi recebida com entusiasmo pelos fãs e aquele batido incômodo "o Sepultura voltou às origens" começou a ressoar aos quatro cantos. Sim, o passado de glórias sempre continuará como uma cruz a ser carregada pela banda. O álbum completo, porém, só em janeiro, exatamente no dia 13 deste referido mês.

Com 10 faixas, o trabalho foi produzido em parceria entre os integrantes e Jens Bogren (Soilwork, Opeth, Katatonia, Amon Amarth) no Fascination Street Studios, localizado em Örebro, na Suécia. Para completar a iniciativa, foi inserido uma orquestra (originária da Tunísia), além de elementos como violinos e teclado. No terreno sonoro, a pegada alia escalas árabes, ritmos nordestinos e elementos do Prog metal ao Thrash metal.

Dessa forma, a banda reafirma o experimentalismo de jornadas anteriores. Um modo de operação que tornou-se a teia capaz de ligar os lançamentos e destinos musicais do grupo. É inegável como o Sepultura ainda permanece como referência no metal brasileiro, para o bem ou para o mal. Ou seja, mesmo tentando fugir de qualquer audição de "Machine Messiah" é impossível deixar de testemunhar alguém próximo falando ou comentando sobre qualquer passo da banda.

Modernidade

O disco abre em ritmo obscuro através da faixa que nomeia todo o registro. "Machine Messiah" surge com dedilhados que apresentam uma levada doom básica e genérica. Arrastada através de vocais graves e limpos, a faixa ganha uma segunda metade gritada, coberta por timbres setentistas. O começo parece promissor.

A já conhecida do público "I am the Enemy" deixa os temas enevoados da abertura e lança uma sequência de riffs em conjunto com os pedais duplos de Casagrande. O Sepultura ataca e parte no caminho da velocidade através da junção do Grindcore ao Trash. Um dever de casa bem feito - de certa forma os parceiros acertam a mão.

"Phantom Self" inaugura a temporada experimental do álbum, com uma introdução que mistura temas árabes e nordestinos. Passado o momento "world music", o destaque da música é um poderoso riff de abertura, acompanhado de maneira exemplar pela bateria nervosa de Casagrande. Este, certamente um dos músicos ao lado de Kisser que mais se destaca. Em certos momentos a composição lembra uma filial do hit "Roots Bloody Roots", de 1996.

Chega "Alethea" e o ritmo insano proposto até agora dá um contundente pisão no freio. Derrick Green (em 2017, o vocalista completa 20 anos de banda) mostra fragilidades como opção de melodia e grita para todo lado diante de um instrumental burocrático e sem inventividade. Passada esta faixa chega a instrumental "Iceberg Dances", cria que representa a exata metade do disco. Tambores, teclados Hammond e vilões dão o toque do registro. Uma infinidade de solos e arranjos elaborados ressoam para todo lado e de modo não natural.

"Sworn Oath" remete diretamente a influências que ligam Power metal e Progressivo. O clima épico toma de conta da canção mais longa de "Machine Messiah" (exatos 6'09) e mesmo com tanto investimento segue como uma das composições mais esquecíveis do álbum.

O cuidado experimental do quarteto dá espaço para "Resistant Parasites". A pegada é mais direta e se aproveita da excelente captação e produção conquistada em terras suecas. Mesmo assim não empolga e uma certa dose de preguiça na construção da música é perceptível. Caso exista dúvida sobre a presença de alguém tocando baixo neste disco, esta música apresenta (por um breve momento) as cordas de Paulo Junior. É isso aí, Paulo.

Futuro

Remetendo ao peso mostrado nos momentos iniciais de "Machine Messiah", "Silent Violence" explode furiosa e faz você se perguntar até que ponto a insistência de agregar tambores, orquestras e outras firulas se faz necessário. "Vandals Nest" é outra reaproximação do Sepultura com a agressividade do Thrash e Hardcore. O serviço, mesmo estando longe dos melhores momentos na história da banda, compromete pouco.

"Cyber God" encerra o expediente e apresenta uma conjunção musical que se liga imediatamente à primeira música do disco. Mesmo com alguns momentos irregulares durante sua construção, consegue dar o recado pretendido pelo integrantes.

Para se entender a relevância de "Machine Messiah" é importante lançar um olhar através de duas perspectivas. Neste terceiro álbum lançado pelo selo alemão Nuclear Blast (e o primeiro a ser lançado na América Latina pela Sony Music), o Sepultura entrega um registro maduro e pertinente dentro da discografia produzida por esta formação.

Todavia, fora da bolha e deste universo criado e dominado por Andreas Kisser, o saldo do disco é pouco promissor e segue mediano. O trabalho até apresenta algum conjunto de bons riffs e consegue empolgar em momentos isolados. Todavia, ainda é muito pouco para uma grife chamada Sepultura. Impecável quanto aos quesitos técnicos, este disco poderia ter sido a oportunidade para os integrantes terem investido em algo bem mais cru, direto e visceral. Sem essa obrigação quase histórica do Sepultura em criar álbuns conceituais. Essa história já deu.

Ao atacar a robotização da sociedade, o ícone do metal brasileiro escorrega, justamente, ao se assemelhar ao atual estágio da civilização que critica. "Machine Messiah" é um disco com muita informação e pouca consistência. De certa forma, é um reflexo pontual destes dias. Para os próximos meses, outra novidade para a banda é a chegada de "Sepultura, o filme", documentário oficial dirigido por Otavio Juliano e com produção da Interface Filmes e distribuição da O2.

Disco

Machine Messiah

Sepultura

Nuclear Blast

2017, 10 faixas

R$R$ 29,90