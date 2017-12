"Se há conflito, há espaço público"

00:00 · 19.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

A cidade é uma construção coletiva e marcada pela diversidade. Não a toa, é lugar de conflito, uma vez que constitui palco para as performances de diferentes personagens: os artistas da vida. Alguns são apenas transeuntes; outros fazem, de espaços a céu aberto, locais de trabalho e de afetividade, como acontecem nas metrópoles, quando praças, escadarias, becos e paredes de viadutos servem de casa. Equacionar as necessidades das pessoas num mesmo espaço representa um dos principais desafios para a convivência humana, que deve ser orientada pelo respeito, ética e tolerância.

Grosso modo, as ideias acima traduzem a fala do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos principais representantes da arquitetura moderna brasileira, por ocasião da abertura da conferência global "Cidades das Ideias: São Paulo", condensada em livro homônimo. O livro é fruto de parceria entre as Edições Sesc-SP e o New Museum, de Nova York, que promove encontros em diversas cidades do mundo, a cada dois anos, a fim de projetar soluções de vida nos centros urbanos. O Cidade das Ideias aconteceu em paralelo à X Bienal de Arquitetura de São Paulo.

"Uma cidade é uma mentalidade e um pensamento, e a construção, hoje em dia, diz respeito à comunicação. Não se trata de inventar uma cidade, mas de inventar nós mesmos. A cidade somos nós e precisamos de cidadãos preparados para participar desse processo", pondera o premiado arquiteto, em discurso que mistura filosofia com imagens poéticas para falar sobre o processo de planejamento urbano.

Incisivo, Mendes da Rocha dá o veredicto: "a cidade contemporânea é o único habitat possível para os homens", baseado na constatação de que a natureza é hostil à sobrevivência humana. Em outras palavras, o arquiteto e urbanista deixa claro ser preciso encontrar soluções para essa convivência em metrópoles e megalópoles que desafiam qualquer tipo de planejamento urbano.

Coexistências

A palavra de ordem dever ser respeito, estendido não apenas aos sobreviventes desse caos, mas, também, ao meio ambiente, tendo em vista a sua fragilidade. O aquecimento global soou como uma alerta. "Se quisermos transformar essa frágil natureza - compreendida como um fenômeno, e não como uma paisagem -, teremos de respeitar suas leis fundamentais", sentenciou o mestre, acrescentando que, no geral, ela é tratada com "uma mentalidade colonialista". Os recursos naturais, a exemplo de rios e outros cursos d'água, foram tratados dessa forma, ao longo dos processos de planejamento urbano das cidades brasileiras, lembrando de São Paulo. O discurso de Mendes da Rocha mostra que a cidade não é feita apenas de cal, pedra e concreto. Vai além do material, acrescentando o componente da subjetividade.

Sobre o tema, eis que entra em cena a voz de Teddy Cruz, professor de cultura pública e urbanismo na Universidade da Califórnia (EUA), na palestra: "Canalizando a resistência - A raiva como capital inexplorado". O estudioso destacou "a necessidade de repensar a polarização público-privado e de resgatar o público. Uma nova conversa cívica precisa emergir e as instituições precisam ser representativas. O sucesso da agenda neoliberal é gerar uma postura apolítica", instigou.

A cidade inteligente foi questionada por Adam Greenfield, escritor e urbanista, justificando não ter relação com os seus moradores, tampouco com a concepção de espaço urbano. "Ela trata o ambiente urbano como nada mais que um terreno abstrato e um mercado para empresas operacionais e, quando analisamos a linguagem que a cidade inteligente nos oferece, escutamos as afirmações mais bizarras sem qualquer objeção - coisas como a ideia de que a cidade não tem objetivos, que uma cidade é multiglobal, complexa, e que seu ambiente inerentemente controverso só pode ter um único objetivo hierárquico e primordial".

Cirurgias

Sem perder de vista o fio de meada, quem participa da roda é o arquiteto Guilherme Wisnik, moderador do debate "De quem é o centro?", aproveitando para pôr em questão o destino da expressão "centro da cidade". Na sua opinião, "tornou-se metáfora de algo problemático, desafiador, inspirador e/ou tragicamente falho. Os centros das cidades do mundo foram sujeitos a cirurgias intermináveis - cosméticas, não invasivas, de alto risco e fadadas ao fracasso. A arte e a arquitetura foram, com frequência, promovidas como parte do tratamento".

Apesar do desprezo por esse local, que peca por ser demasiado democrático, mesmo assim, reconhece como sendo território disputado, como se vivesse em constante queda de braço com aqueles que medem força por seu controle. "Seja os cidadãos, o governo ou o empreendedores privados. Serão os clichês revitalização, restauração e renovação metas admiráveis ou apenas velhas terminologias que precisam ser substituídas?", provoca. A tradição fraca de esfera pública no Brasil é devido ao seu passado colonialista, instiga.

Em sua análise, sobra críticas até para o bem sucedido arquiteto holandês Rem Koolhaas, afirmando que sua cidade genérica produzida, no contexto do capitalismo tardio, é "liberada do cativeiro do centro". Isso é libertador para os europeus, pois seus centros da cidade são anacrônicos. São Paulo ainda é organizada em centro e periferias. O centro deteriorou-se, atraindo os pobres e os usuários de drogas, enquanto os mais ricos partiram para a periferia. Hoje, os ricos querem reivindicar o centro por meio da "revitalização", um temo usado para promover infraestrutura e eventos culturais que sirvam aos próprios objetivos.

As manifestações de 2013 sinalizaram para uma mudança de descentralização urbana, por terem indicado um desejo de fortalecer o espaço público. Cita, ainda, a realização da Bienal de Arquitetura, que ocupou vários lugares ao mesmo tempo; a ocupação do Minhocão, aos domingos, entre outras iniciativas. "Se há conflito, há espaço público", reitera Wisnik.

Fernanda Brenner, artista fundadora e diretora do espaço Pivô, lança importante interrogação: "qual seria a missão do museu/centro cultural ideal no anos 2020? Ela denuncia que "os editais de cultura estão concentrados no produto final e em exposições artísticas espetaculares, deixando de lado o processo artístico, a equipe e a manutenção das instituições". Renato Cymbalista, professor de História Urbana da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Fau-Usp), propõe que as instituições sejam mais inclusivas e não apenas na arte.

Planejamento

A obra traz a tona, embora de maneira indireta, uma das principais utopias da modernidade: o planejamento urbano, sobretudo a concepção de planos diretores. Elaborados, na maioria das vezes, dentro de gabinetes de estudiosos que tentavam organizar um ser vivo, a partir de zoneamentos. Em alguns casos, atendendo aos interesses da especulação imobiliária ou de grupos, não levando em consideração os anseios da população.

A compreensão ampla da cidade, que deve reproduzir a polifonia de vozes e não sons uníssonos contribui para essa transformação. A arte e a cultura são sendo chamadas a dar suas contribuições para a discussão, como sugere o livro "Cidade das ideias: São Paulo". De maneira ousada, a obra lançou o desafio de discutir soluções tendo como ponto de partida intervenções artístico-culturais nas metrópoles contemporâneas.

Em edição bilíngue, português/inglês, a publicação reproduz o conteúdo da conferência global, com o tema "Capital inexplorado", uma iniciativa do museu nova-iorquino, que trabalha com várias organizações ligadas às artes e à educação. O evento foi realizado em 2013, no Sesc Pompeia, reunindo artistas, arquitetos, urbanistas e pensadores que tinham em comum o desejo de refletir sobre o futuro das cidades, na perspectiva da arte e da cultura.

Livro

Cidade das Ideias: São Paulo/ Ideas city: São Paulo

Corinne Erni e Richard Flood (org.)

Edições Sesc SP

2017, 196 páginas

R$ 30