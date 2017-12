Sábado de fotografia

00:00 · 16.12.2017

O curador da exposição "na Linha de Frente", Fernando Costa Netto, com o fotojonalista João Castellano, no MFF ( Fotos: J L Rosa/Divulgação )

Seja para fotógrafos profissionais, amadores ou interessados no tema de modo geral, a programação deste sábado (16) em Fortaleza traz boas oportunidades, entre elas duas atividades no Museu da Fotografia Fortaleza.

Logo mais, às 10h, o equipamento recebe a palestra "Plataformas Culturais e Intercâmbios", ministrada por Carlos Carvalho (fotógrafo e representante do Festival Internacional de Porto Alegre - FestFoto) e Daniel Sosa (Diretor do Centro de Fotografia de Montevidéu), parceiros desta edição do Festival. A mediação é do fotógrafo e professor Silas de Paula.

A atividade faz parte do festival Encontros de Agosto 2017, iniciado no último dia 14, um dos principais eventos de fotografia realizados no Ceará, criado sob a proposta de viabilizar trocas de experiências entre artistas e estudiosos da linguagem, além de oferecer possibilidade de acesso às obras de conceituados nomes na área.

Em sua sétima edição, o festival traz três exposições, duas delas instaladas no Museu da Cultura Cearense (MCC) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC): as coletivas "Fronteiras - Olhar Adiante" e "Meridianos de Infinitude", abertas à visitação até 28 de janeiro de 2018.

Carlos Carvalho e Daniel Sosa são curadores de "Meridianos de Infinitude", com ensaios de Fernanda Chemale e Letícia Lampert, de Porto Alegre, e de José Pilone Costa e Roberto Fernández Ibáñez, de Montevidéu - Uruguai. Juntamente com Silas de Paula, os dois foram ainda responsáveis pela seleção de "Fronteiras", com trabalhos de 20 fotógrafos do Ceará.

Feminino

A terceira exposição do 7º Encontros de Agosto é a "Poéticas e Resistência", em cartaz a partir de hoje (16) na Imagem Brasil Galeria, com abertura às 16 horas. Participam dez fotógrafas do coletivo Mulheres da Imagem CE, com a curadoria de Ângela Ferreira: Camila Pinho, Ingrid Barreira, Jéssica de S. Carneiro, Larissa Bezerra, Lia de Paula, Nely Rosa, Sheila Oliveira, Suelena Moreira, Thais Mesquita e Vânia de Freitas.

Composta por uma série de ensaios, a mostra pode ser visitada até 28 de fevereiro, exceto entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, período de recesso da galeria.

A proposta é mostrar diferentes momentos da realidade, indo além da estética. Alguns trabalhos são centrados no binômio memória-esquecimento, como o da fotógrafa Nely Rosa, ao chamar a atenção para o abandono da Escola Jesus, Maria e José, prédio centenário localizada no Centro de Fortaleza. Outros, a exemplo do ensaio da fotógrafa Sheila Oliveira, lançam seu foco sobre a relação do homem sertanejo com a água.

De maneira geral, os trabalhos - selecionados através de convocatória para a exposição - sugerem diferentes traduções do estar no mundo, além de ampliar o sentido da palavra "resistência", compreendida como condição do ser humano. "Pode ser interpretada fora do contexto poético, significando também aquilo que nos aflige ou nos causa indignação", analisa Patrícia Veloso, diretora do Encontros de Agosto, e que assina com Angela Ferreira e Cecília Bedê a curadoria da exposição.

"É um momento de celebração", afirma Patrícia sobre a sétima edição do Encontros de Agosto, admitindo que o festival cumpriu a proposta, ao contribuir para a promoção da fotografia cearense. "Foram vários encontros e intercâmbios", contabiliza, destacando o olhar especial para as mulheres nesta última edição.

A organização ficou a cargo do coletivo Mulheres da Imagem CE, que abriu seleção para mulheres fotógrafas, sendo contempladas 10. Os trabalhos versam sobre temas emergentes, sem perder de vista o momento político pelo qual o País passa, analisa Patrícia Veloso, citando questões subjetivas, como infância, educação, formas de comunicação, gênero e o papel da mulher.

A cidade também está presente nas obras de algumas artistas. Nesse sentido, Patrícia destaca a presença de coletivos femininos na fotografia. "Eles existem em diversos estados e também fora do Brasil", diz. Quanto à inserção da mulher na fotografia, a curadora conta que há muito tempo é uma realidade aqui.

Sertão

A fotógrafa Sheila Oliveira apresenta o ensaio "Caminho das águas", com seis imagens retratando a peleja da água no Estado. Os registros foram feitos durante a produção do livro "Rio Jaguaribe". Nas fotos, homem e natureza se confundem numa sequência cujo cenário é um sítio arqueológico, localizado em Tauá.

"A paisagem é antiga, formada por pequenas lagoas", explica a fotógrafa. Seu trabalho atualiza a discussão em torno da escassez de água, no momento em que o Ceará vive um dos períodos mais críticos de seca, fechando o ciclo de seis anos sem uma quadra chuvosa satisfatória.

O título da exposição contribui para lembrar "que a mulher continua resistindo na condição de fotógrafa mesmo diante do desprendimento físico de levar o equipamento e a ausência da família", pontua Sheila, atentando para os altos índices de homicídios de mulheres no Estado.

"Queremos mostrar essa nossa resistência de habitar o mundo e como a gente se expressa diante das diferentes situações", arremata. Ela ressalta o trabalho do coletivo, que pela primeira vez realiza mostra no Encontros de Agosto.

As seis imagens, apresentadas em suporte cem por cento algodão, feitas pelas lentes de Nely Rosa, traduzem bem o tema da mostra. "Escolhi trabalhar com o esquecimento", afirma a artista, que denuncia a falta de cuidado com o patrimônio histórico e cultural. Mesmo diante de todo o esquecimento, a Escola Jesus, Maria e José continua de pé, pontua, justificando seu trabalho ter como foco as pessoas.

Guerra

Também hoje (16), às 14h, o Museu da fotografia Fortaleza realiza a penúltima palestra com profissionais cujas obras integram a mostra "Na Linha de Frente", em exibição no equipamento até fevereiro de 2018.

A exposição reúne trabalhos da primeira geração de fotógrafos brasileiros de conflitos armados. São nomes como Maurício Lima, vencedor do prêmio Pulitzer de 2016; André Liohn, vencedor da Medalha de Ouro Robert Capa; além de Felipe Dana, Yan Boechat e Gabriel Chaim. Liohn, Dana e Chaim já participaram de encontros com o público no Museu.

Desta vez, os convidados são João Castellano e Cris Veit. O primeiro é fotógrafo e, entre 2016 e 2017, morou por seis meses no Iraque para produzir imagens do conflito contra o Estado Islâmico. Seu trabalho durante esse período foi publicado em veículos como La Croix e Le Point (França), Al Jazeera, Serafina, Época, Folha de S. Paulo e, agora, está exposto no MFF.

Ele retrata o impacto devastador da guerra contra o Estado Islâmico nas crianças sobreviventes, que tiveram sua vida interrompida pelo conflito: perderam parentes, amigos, casa, brinquedos. Seus sonhos, entretanto, seguem intactos. Como qualquer criança, idealizam um futuro onde poderão ser médicos, professores, jogadores.

Seus retratos traduzem esse sentimento: têm uma expressão grave e ao mesmo tempo serena. Nos poucos segundos de captura de seus semblantes, não são mais vítimas - tornam-se protagonistas.

Crist Veit, por sua vez, é editora de fotografia e designer, e escreveu o texto de abertura da série "Sonhos", de João Castellano. Entre 2001 e 2013 foi diretora de arte da revista National Geographic Brasil, onde era responsável pela produção de reportagens fotográficas que mantivessem o alto padrão de qualidade pelo qual a publicação americana é conhecida.

Programação

Museu da Fotografia Fortaleza

Encontros de Agosto 2017 - Palestra "Plataformas Culturais e Intercâmbios", com Carlos Carvalho e Daniel Sosa. Mediação de Silas de Paula. Neste sábado (16), às 10h. Acesso gratuito

Palestra João Castellano

Neste sábado (16), às 14h. Inscrições gratuitas pelo site sympla.com.br

Endereço: Rua Frederico Borges, 545, Varjota. Contato: (85) 3261.0525

Imagem Brasil Galeria

Encontros de Agosto 2017 - Coletiva Mulheres da Imagem Ceará

Abertura neste sábado (16), às 16h. Exibição até 28 de fevereiro de 2018 Visitação: 9h às 19h. A galeria estará fechada de 22 de dezembro e 2 de janeiro. Acesso gratuito.

Endereço: Rua Rocha Lima, 1707, Aldeota. Contato: (85) 3261.0525.

Museu da Cultura Cearense

Encontros de Agosto 2017 - Coletivas "Fronteiras - Olhar Adiante" e "Meridianos de Infinitude" Até 28 de janeiro de 2018. Visitação: terça a sexta, das 9h às 19h (acesso até as 18h30); sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h (acesso até as 20h30). O Museu estará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Acesso gratuito.

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema. Contato: (85) 3488.8621.