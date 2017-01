Rumo incerto para o Estoril

00:00 · 10.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

Um anúncio feito pela Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) no último sábado (7) pegou "de surpresa" a classe artística fortalezense. Isso porque o Estoril, prédio na Praia de Iracema que atualmente está sob gestão da pasta de cultura da Prefeitura, passará a abrigar, a partir do mês de março, a sede da Setfor. A decisão não foi bem recebida pelos artistas, que já começam a se articular no sentido de rever este processo de ocupação.

O novo secretário de Turismo, Alexandre Pereira, afirmou que "esta será a primeira ação do projeto da nova requalificação da Praia de Iracema", e o intuito é "ocupar o espaço trazendo a sede da Secretaria para mais perto da população e dos turistas".

Nesse sentido, uma parceria efetiva com o secretário da cultura Evaldo Lima estaria nos planos da criação de um "novo espaço cultural para a cidade de Fortaleza", que funcionaria com esse propósito diariamente a partir das 17h.

Críticas

Os argumentos, no entanto, estão sendo veementemente criticados pelos artistas, que não acreditam que as burocracias naturais de uma sede administrativa possam conviver harmoniosamente com a programação cultural que o Estoril deveria proporcionar para a comunidade local e turística.

"Acho totalmente inconveniente com um espaço que a vida toda serviu à sociedade geral como cultural e artístico, transformá-lo em um coisa de burocracia, em uma secretaria que pode funcionar em qualquer lugar. Quem fez essa opção não pensou para que serve o equipamento; não faz sentido colocar um órgão público funcionando em um espaço de aglomeração, que é para encontros, debates. Tem que ir para outro lugar, não pode ficar lá não", defende o fotógrafo Celso Oliveira, um dos que expôs recentemente no equipamento.

O ator Ari Areia compara este caso ao da sede da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), na Rua Pereira Filgueiras. "O prédio da Secultfor tem um potencial de ocupação artística grande. Lá existe o Teatro Antonieta Noronha, há potencial pra ser museu, mas as pessoas não conhecem. Parece que a burocracia afasta o público", observa.

Ocupação

"Para 'requalificar', é preciso reforçar a apropriação da cidade sobre aquele espaço. Então, erram nesse ponto. Falta um pouco de reflexão, e não quero nem acreditar que isso seja intencional. Não é razoável, talvez seja falta de reflexão", aponta Ari, que atualmente integra o Conselho Municipal de Políticas Culturais como suplente da linguagem teatral.

A limitação estrutural do Estoril é outro ponto levantado pelos artistas, afinal, o equipamento não conta com tantas salas e, nos últimos anos, teve parte do espaço dividido com um bar ocupado via edital de licitação. "A instalação de uma secretaria envolve uma estrutura física, com outro nível de importância, e sem livre trânsito. Não estamos falando de um equipamento gigante, o acesso será naturalmente limitado", analisa a coreógrafa Andréa Bardawil.

Para ela, transferir a sede da Setfor de um prédio na Aldeota para o espaço do Estoril é apenas a "cereja do bolo". "Aquele prédio já passou por uma série de intervenções equivocadas, tanto na gestão da (ex-prefeita) Luizianne como na do Magela (secretário de cultura no primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio). Ultimamente, ele já não estava funcionando como equipamento cultural, mas como arremedo de tentativas, ocupações temporárias", recorda Bardawil.

"Era mais importante pensar numa proposta de ocupação permanente de grupos, coletivos, artistas, de forma diversa, democrática e integralmente funcionando a favor da cultura, do que como espaço de secretaria de governo", acredita a coreógrafa.

Bardawil questiona ainda o argumento de "requalificação da Praia de Iracema". "Essa é uma palavra perigosa: aos olhos de quem se requalifica o quê? Aos olhos do morador do Poço da Draga, dos moradores que frequentam a região, incluindo a periferia? O que fazer para esse não ser um espaço de exclusão social? Essas são questões que me parecem caber dentro do pensamento de ocupação da cidade. Mas dizer que secretaria de governo vai favorecer isso é um pensamento limitante e simplista", critica.

Resposta

Procurada pela reportagem, a Secultfor se pronunciou por meio de nota, afirmando que "a possível transferência de órgãos da administração pública para o Estoril não implicará, de forma alguma, em prejuízo para a programação cultural que, periodicamente, a Secultfor realiza naquele espaço. Muito pelo contrário, essa programação deverá ser ainda mais intensificada com novas ações".

Sobra as estratégias de ocupação, a nota fala que a programação "deverá ser definida pela gestão, com programas que já aconteciam no local que serão retomados, como é o caso das exposições na Galeria Mário Barata", e que "uma nova programação também será implementada no local", sem especificar nada a respeito.

Em relação ao bar e restaurante do Estoril, a Secultfor informou que o antigo contrato de permissão já está expirado desde dezembro de 2016 e que nenhum permissionário está ocupando atualmente o espaço.

Ainda de acordo com a assessoria da pasta cultural, não há nenhuma data prevista para os dois secretários se reunirem. Os artistas, no entanto, estão tentando viabilizar um encontro do Fórum das Linguagens no espaço do Estoril com Evaldo Lima na terça que vem (17), às 19h, com o objetivo de discutir esses processos e também de "demarcar" o local