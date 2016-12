Romance em viagem espacial

00:00 · 24.12.2016

Depois de ser indicado ao Oscar por "O Jogo da Imitação" (2014), o diretor norueguês Morten Tyldum assumiu um trabalho com maiores proporções comerciais. Em "Passageiros", Tyldum traz mais uma história espacial, que parecem estar mais na moda do que nunca, a partir do roteiro de Jon Spaihts, que escreveu "Prometheus" (2012) e "Doutor Estranho" (2016).

Além de contar com um orçamento generoso, cerca de US$110 milhões, valor que possibilita um design de produção e efeitos visuais impecáveis, Tyldum traz os atores Chris Pratt e Jennifer Lawrence para o centro da trama. Os dois são naturalmente queridinhos dos cinéfilos e a química entre eles funciona dentro das limitações da própria trama.

O argumento original de "Passageiros" é curioso, já que coloca um casal em uma situação inicialmente irreversível. Em uma viagem espacial para habitar uma colônia em outro planeta, cerca de 5 mil pessoas são condicionadas a dormir durante 90 anos, tempo que levará para a nave espacial chegar ao destino. Mas uma falha durante o trajeto faz com que Jim (Pratt) acorde antes de todos.

Aos poucos, o engenheiro tenta voltar ao sono, já que não resistiria à viagem se estivesse acordado. Em certo momento, Aurora (Lawrence) também acorda e os dois tentam reverter a crise do sono.

O roteiro começa a se perder do segundo para o terceiro ato, como quem tem pressa de acabar e explicar tudo para o espectador. As razões científicas não são das mais originais e em momento algum o texto tenta oferecer soluções inteligentes. "Gravidade"(2013), de Alfonso Cuarón, é o melhor dos filmes mais recentes sobre o espaço que misturam um roteiro esperto com apelo comercial, agradando público e crítica.

Por não saber muito bem aonde quer ir, o clima de mistério no início da projeção de "Passageiros" dá lugar a um drama romântico, com direito a todos os clichês possíveis do cinema americano comercial. Essa virada do roteiro tenta maquiar a fragilidade da argumentação científica que o filme se propõe a fazer desde o começo.

Felizmente, Pratt e Lawrence seguram o interesse pelo filme, transitando bem entre o mistério, a comédia e o drama. "Passageiros" se revela apenas uma aventura divertida, nada demais, que não surpreende, mas também não chega a ofender. É um filme que não contribui intelectualmente, mas que também não nega sua principal intenção de ser um produto de fácil consumo que, certamente, pode arrasar nas bilheterias.