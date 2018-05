Revoluções no cinema

00:00 · 05.05.2018

Diante de acontecimentos tão complexos como os ocorridos em 1968, os registros audiovisuais surgem como ferramenta de reavaliação daquele instante. Entender as demandas daquela geração significa adentrar toda uma experiência coletiva e o cinema, seja naquele instante ou em fases posteriores, contribuiu para esse possível entendimento.

Ao longo destes 50 anos, os estilhaços dos protestos ocorridos em maio de 1968 na França ganharam outros contornos e abordagens. Obras cinematográficas de outros países reproduziram visões locais e denunciaram angústias e demandas próprias destes lugares. Em certa medida, o cinema ampliou o leque de observações sobre aquele instante histórico. Turbulento, 1968 vai além dos fatos testesmunhados nas ruas de Paris, simboliza talvez o ápice de um movimento qua também inclui outros centros urbanos.

Com motivações diferentes,manifestações eclodiam em países como México, onde estudantes foram assassinados pelo exército no "Massacre de Tlatelolco"), houveram também a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, a Revolução Cultural na China (1966-1969) e os famosos protestos contra a Guerra do Vietnã, tanto na terra do Tio Sam como em pontos da Europa. Sediado em Paris, o Instituto de Altos Estudos da América Latina (IHEAL) realizou no último mês de março um colóquio para discutir o ano de 1968 na América Latina.

Convidada pelo IHEAL a participar deste debate, a historiadora da Universidade Federal Fluminense, Angélica Müller, refletiu em entrevista à rádio pública francesa que a América Latina possuía conjunturas e causas próprias, o que levou à eclosão de diversos movimentos. "Inclusive encampados pela juventude, como nos casos argentino, chileno e brasileiro", pontuou a pesquisadora. Ampliando a influência das artes plásticas, da fotografia, música e literatura, o cinema buscou captar esta agitação.

Celebração crítica

O tema, 1968, incendeia e alimenta uma série de retrospectivas comemorativas. Em Fortaleza, a recente edição do Maloca Dragão, finalizada no fim de semana passado, apresentou a mostra "No Coração de Maio de 68", onde 10 filmes foram exibidos ao longo do evento. Além de produções chilenas, a seleção incluiu filmes e documentários que vão dos anos 1960 aos dias atuais.

Para quem perdeu este recorte, a pedida fica por conta da "Mostra 1968: 50 anos de arte e Revolução", que acontece de 8 a 12 de maio no Cineteatro São Luiz. Aqui, a programação almeja sintonizar e compreender os limites dar arte e política como signos maiores desse momento tão emblemático.

Com o apoio do "Movimento Cada Vida Importa: a universidade na prevenção e no enfrentamento à Violência no Ceará", iniciativa do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (Nucepec), vinculado ao Curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), o festival conta com a exibição de curtas-metragens produzidos por coletivos artísticos de jovens da periferia de Fortaleza e outros nove longas-metragens.

A agenda inclui apresentações culturais de coletivos de jovens da periferia de Fortaleza debate (dia 11, no Cineteatro) com os psicanalistas Valton Miranda e Mardônio Coelho sobre os ecos desses 50 anos de arte e revolução. Finalizando a programação, no sábado (12), às 19h, acontece a estreia nacional do filme "O processo" da diretora Maria Augusta Ramos. Após a sessão (única atividade paga na mostra, mas com preço popular de R$ 6 a inteira), será realizado um bate papo com a presença da diretora.

Em nota, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. (Secult) salientou que o foco da curadoria foi tentar revisitar os símbolos de 1968. Tendo cuidado com a estranheza, pluralidade e o caráter inventivo deste episódio. Outro critério passou por não reduzir os fatores relacionados a 68 somente à política. Questões estéticas, comportamentais e sociais também se fazem presentes.

"Sintonizar e compreender a arte e a política em 1968, esse ano que ainda não terminou, requer uma escuta que alargue o sentido de ambas e que seja simultaneamente ousada, generosa e atenta ao porvir." explica no comunicado, Sylvio Gadelha, um dos curadores da Mostra assinada juntamente com Duarte Dias, Programador e Curador do Cineteatro São Luiz.

Contexto

No artigo "Maio de 1968 em Paris: testemunho de um estudante", Michel Thiollent repassa informações sobre os acontecimentos de maio de 1968 na França e seus desdobramentos tanto na mídia como na vida universitária e intelectual. No texto são descritas diversas experiências de comunicação alternativa, o que engloba desde as mensagens dos manifestantes nas paredes, o uso de cartazes, música, histórias em quadrinhos e a sétima arte.

"O cinema influenciado pelo espírito do maio foi um cinema que abordou temas políticos, situações de países do Terceiro Mundo, crise cultural e psicológica, como no caso do cinema suíço. Jean-Luc Godard abordou os temas da época, mas era geralmente criticado por diversas tendências militantes. Em matéria de cinema político e documentário, Chris Marker e o holandês Joris Ivens (1898-1989) eram as principais referências", defende.

Ainda em território francês, o ambiente cinematográfico já mostrava descontentamento com a política cultural do governo Charles de Gaulle (1890-1970). Três meses antes dos protestos de maio, Henri Langlois (1914-1977) foi demitido do cargo de diretor da Cinémathèque Française. Este personagem trabalhou na criação da instituição anos antes e o equipamento tornou-se um dos melhores arquivos cinematográficos do mundo. Um espaço que inspirou uma geração de cinéfilos adolescentes, entre eles François Truffaut (1932-1984) e Jean-Luc Godard a se tornarem diretores.

A demissão de Langlois provocou indignação e um protesto foi interrompido com força excessiva por policiais parisienses. Nomes do cinema mundial como Robert Bresson (1901-1998), Charlie Chaplin (1889-1977) e Orson Welles (1915-1985), se recusaram a qualquer exibição de seus filmes no auditório que pretendia substituir a Cinémathèque.

De Katharine Hepburn à Jean-Pierre Léaud, ator principal da primeira obra-prima de Truffaut, "Os Incompreendidos (1959)", os protestos foram avolumando. O governo voltou atrás e em 2 de maio, Langlois reabriu o cinema. Essa fagulha contestativa prosseguiu no dia seguinte, quando estudantes encheram as ruas da capital.

O episódio envolvendo Langlois pode ser percebido em "Sonhadores" (2003), de Bernardo Bertolucci. Na visão do diretor italiano, o cinema alimentou o idealismo e insatisfação daqueles jovens e conseguiu outra façanha: documentou aquele tempo e absorveu a criatividade e as energias utópicas daqueles estudantes e trabalhadores.

1968 nos cinemas

"A Chinesa" (FRA,1967), de Jean-Luc Godard

"Se..." (FRA, 1968), de Lindsay Anderson

"A Mãe e a Puta" (FRA, 1973), de Jean Eustache

"A Sociedade do Espetáculo" (FRA, 1974), de Guy Debord

"O Fundo do Ar é Vermelho" (FRA, 1977), de Chris Marker

"O Diabo, Provavelmente" (FRA,1977), de Robert Bresson

"Loucuras de uma Primavera" (FRA, 1990), de Louis Malle

"Os Sonhadores" (ITA, 2003), de Bernardo Bertolucci

"Amantes Constantes" (BRA, 2005), de Philippe Garrel

"No Intenso Agora" (BRA, 2017), de João Moreira Salles

Programação

Mostra 1968: 50 anos de arte e Revolução

Terça-feira (8)

12h30: Bonja Roots

16h: "Aconteceu em Woodstock" , 19h: "Across the Universe"

Quarta-feira (9)

12h30: Hip Hop em Cena, com Isabel Gueixa e Fran DDK

14h30: "Mariguella: Retrato falado do guerrilheiro"

16h: "Nascido para Matar"

19h: "Selma" (09/05, às 19h)

Quinta-feira (10)

12h30: Capim Santo e Rabeca Embolada

16h: "Terra em Transe"

19h: "Torquato: todas as horas do fim" (10/05, às 19h)

Sexta-feira (11)

112h30: Na Quebrada do Coco

18h: "Utopia e Barbárie"

Sábado (12)

19h: "O Processo"