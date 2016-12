Retrospectiva 2016: Coleção Airton Queiroz é destaque artístico do ano

Num ano de convulsões políticas, as áreas de cultura e entretenimento viveram dias difíceis. Incertezas sacudiram as principais instituições públicas do setor e o acaso levou nomes importantes, como David Bowie, Hector Babenco e Ferreira Gullar. O ano teve seus bons momentos, com o encaminhamento de obras há muito prometidas; e grandes realizações nos circuitos das artes eruditas e da cultura pop

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 23:28 por Dellano Rios e Gabriela Dourado

O Espaço Cultural Unifor manteve sua política de grandes exposições. O ano começou com a mostra dedicada ao carioca Hélio Oiticica, aberta em 23 de janeiro. Sessenta obras, distribuídas em 17 espaços, permitiram reconstituir a trajetória de um artista marcado pela inquietação e pela transformação permanente.

Em 15 de junho, foi aberta a exposição “Coleção Airton Queiroz”, a primeira a reunir obras do acervo pessoal do chanceler da Universidade de Fortaleza. Os números impressionam. São 2,4 mil m² de espaço expositivo, abrigando 252 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas e peças de arte contemporânea, difíceis de classificar.

A curadoria é assinada por Fábio Magalhães, José Roberto Teixeira e Max Perlingeiro. A mostra fica em cartaz até 19 de fevereiro de 2017. Em cinco eixos, permite refazer uma história da arte, desde o século XVII. O destaque é para a arte brasileira e aquela dos artistas estrangeiros que tiveram o país como tema.

Na exposição, é possível conferir os registros do Brasil colonial e imperial; a agitação criativa das gerações modernistas e a inventividade da arte contemporânea, de nomes como Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. Estão lá também obras de grandes mestres estrangeiros como Rubens, Monet, Renoir, Dalí e Chagall.

Secretaria estadual de cara nova

Em 23 de fevereiro, Guilherme Sampaio (PT) pediu exoneração do cargo de secretário da Cultura do Estado (Secult-CE). O político deixou a equipe do governo Camilo Santana a fim de concorrer ao pleito municipal, para uma vaga na Câmara. O secretário-adjunto, Fabiano Piúba (foto), assumiu o comando da Secult. O novo gestor teve passagens pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela própria Secult-CE.

Secultfor tenta acertar o passo

Depois de um 2015 marcado por protestos contra a gestão do secretário Magela Lima (foto), a Secultfor se esforçou para fechar 2016 cumprindo promessas apresentadas no início de seu trabalho na pasta. O diálogo com setores das categorias não melhorou, e o balanço feito por representantes da classe artística é negativo. A partir de janeiro, o novo gestor, Evaldo Lima, herdará desafios históricos da área.

“(O Prêmio Nobel de Literatura em 2016 será outorgado a Bob Dylan) por criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição americana da canção”

Sara Danius, secretária permanente da Academia Sueca, em nota à imprensa, ao comunicar a premiação do compositor norte-americano (13/10)

O ano dos pokémons

A japonesa Nintendo investiu pesado em uma de suas principais franquias de games. A turma de Pikachu protagonizou o Pokémon Go, feito para smartphones, com tecnologia de geolocalização e realidade virtual. Nas ruas do mundo afora, incluindo Fortaleza, foram vistos caçadores de pokémons em busca dos bichinhos do game.

Ao som da música pop

A besta entre nós

Desde 2008, os fãs cearenses do Iron Maiden faziam campanhas pedindo um show do grupo em Fortaleza. Um dos principais nomes do heavy metal, o sexteto inglês realizou o sonho no dia 24 de março, no Estádio Castelão. A apresentação fez parte da turnê do disco The Book of Souls.

Pesado e tradicional

Outros nomes de peso do metal passaram por Fortaleza ao longo do ano. No dia 13 de agosto, o quarteto norte-americano Megadeth tocou no Siará Hall, com o brasileiro Kiko Loureiro na guitarra. O Centro de Formação Olímpica (CFO) recebeu, em 8 de setembro, os Scorpions.

Atendendo a pedidos

Raimundo Fagner resolveu celebrar o aniversário de 67 anos e suas quatro décadas de carreira com um show no Cineteatro São Luiz. Os ingressos sumiram em poucas horas, e o artista cearense abriu uma nova data. Lotadas, as duas apresentações foram realizadas nos dias 13 e 14 de outubro.

“Aquarius”: O longa-metragem e a polêmica que definiram o ano

O protesto do elenco de “Aquarius” contra a condução do Impeachment de Dilma Rousseff, no Festival de Cannes, determinou a sorte do filme – para o bem e para o mal. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Sônia Braga, foi perseguido por setores da oposição à ex-presidente e acabou de fora da disputa pelo Oscar, mas se tornou um sucesso nas salas de cinema.

A casa do Barão está pronta

Construído em 1880, o palacete do Barão de Camocim, no Centro, fazia parte do projeto da Vila das Artes, equipamento cultural da Prefeitura de Fortaleza. Foi reformado pela Casa Cor Ceará e apresentado ao público em 3 de novembro, na abertura do evento.

Um teatro por renascer

Projeto-bandeira da Secultfor, o Teatro São José terminou o ano ainda de portas fechadas. A casa, que passará a ser o teatro municipal de Fortaleza, contudo, já está em obras e deve ser entregue à cidade, após 18 meses de trabalhos, em março de 2018.

Ocupação do Iphan marca articulação das categorias de artistas

Em 17 de maio, cerca de 70 pessoas (entre artistas, produtores culturais e estudiosos) ocuparam a sede do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Ceará. O grupo protestava contra a extinção do Ministério da Cultura, anunciada, em maio, pelo presidente Michel Temer logo após ele assumir o cargo. A ação se repetiu em outras capitais brasileiras. Em Fortaleza, confirmou a articulação do setor artístico, que tem atuado de forma mais coesa e já havia ocupado a sede da Secultfor, em 2015, por discordar dos rumos da gestão.

Cinema cearense

O cineasta Halder Gomes repetiu o êxito de “Cine Holliúdy”. O novo filme do cearense, “O Shaolim do Sertão”, teve um orçamento de R$ 4 milhões e levou mais de 600 mil pessoas aos cinemas brasileiros.

Ministério da Cultura

O MinC viveu dias de instabilidade, na gestão Temer. Em maio, o governo chegou a anunciar sua fusão ao Ministério da Educação, mas voltou atrás. Em meio a uma polêmica, o ministro Marcelo Calero deixou o cargo.

No mundo da moda, cultura e do entretenimento, novos nomes surgiram e outros se destacaram, seja por papéis importantes em produções na televisão, lançamentos de álbuns musicais ou até a exibição do cotidiano em redes sociais

Moda

Valentina Sampaio

A modelo cearense transgênero conquistou destaque no mundo da moda, presente em vários desfiles da São Paulo Fashion Week de 2016 e estrelando, ao lado de nomes como Grazi Massafera, campanha da marca de beleza L’Oreal Paris.

Redes sociais

Thaynara OG

O ano transformou anônimos em celebridades por meio das redes sociais, como a advogada maranhense Thaynara Gomes, ou Thaynara OG, como ficou conhecida pelo Snapchat.

You Tube

Whindersson Nunes

Do Piauí para o mundo, o youtuber alcançou, este ano, o posto de vídeo de maior destaque no site e foi citado como “maior potência brasileira no youtube”.

Televisão

Marina Ruy Barbosa

A ruiva conquistou o país com seu papel na novela “Totalmente Demais”, na qual interpretou a mocinha Eliza, seguido pelo papel dramático de Isabela, na minissérie “Justiça”. Aos 21 anos, ainda foi pedida em casamento pelo piloto Xandinho Negrão.

Ana Paula Renault

Ela levou o Big Brother Brasil 2016 nas costas e fez a fama conquistada no reality render por todo o ano. Tornou-se repórter do Vídeo Show e ainda fez pontas em novelas.

Jesuíta Barbosa

Presença marcante na telinha da Globo, participou das principais minisséries de 2016:“Ligações Perigosas”, “Justiça” e “Nada Será Como Antes”. Por esses trabalhos, ganhou a categoria “Ator de série, minissérie e seriado” no “Melhores do Ano” (Domingão do Faustão).

Música

Wesley Safadão

Já se pode considerar que este foi o ano do cearense Safadão. Alcançou sucesso nacional, fez shows em todos os estados do País e foi indicado ao prêmio “Melhores do Ano” (Domingão do Faustão), na categoria “Melhor Cantor”.

Beyoncé

O lançamento do álbum “Lemonade” deixou Beyoncé no topo, rendendo oito estatuetas no Video Music Awards, o título de “melhor álbum do ano” pela Billboard e de melhor música de 2016 para “Formation” pela Rolling Stones.

Jorge & Matheus / Simone & Simaria

Com o sertanejo entre os gêneros musicais que mais ascenderam neste ano, algumas duplas se destacaram. Jorge & Matheus não pararam de tocar nas rádios e nos canais de streaming. Já Simone & Simaria entraram com os dois pés no sertanejo e acertaram. As irmãs venceram o Prêmio Multishow 2016 - categoria Experimente.

Novela

Velho Chico

Em um ano com queda de audiências, a novela Velho Chico vai ficar na memória dos apaixonados por folhetins. A produção contou com estética caprichada, a temática em volta do rio São Francisco e uma solução poética para o fim da trama, após a morte trágica do ator Domingos Montagner.

Personalidade

Liniker

Um vídeo simples cantando uma composição autoral fez Liniker se tornar umas das personalidades mais comentadas no cenário alternativo. Do YouTube foi para capas de revista e palcos de todo o País, sendo também personagem central de discussões sobre gênero.

Bafões

Bonner X Fátima, Angelina X Brad

As separações que mais surpreenderam neste ano foram as dos casais William Bonner e Fátima Bernardes e Angelina Jolie e Brad Pitt. Os jornalistas da Globo mantêm uma relação cordial, diferente dos atores de Hollywood, que ainda devem dar muito o que falar em 2017.

Fernanda Gentil

A jornalista esportiva ganhou o noticiário não por seu trabalho à frente de coberturas importantes, mas por iniciar relacionamento com uma mulher, a jornalista Priscila Montadon, após a separação do marido Matheus Braga.