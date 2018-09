Retratos de uma nação

00:00 · 20.09.2018 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Não tem como ser diferente no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Os filmes da programação, competitiva ou paralela, priorizam a reflexão sobre as fragmentações sociais e políticas ocorridas no Brasil nos últimos anos. Esse recorte se fortalece mais ainda desde o ano passado, quando o evento abriu espaço para a discussão sobre lugares de fala e diversidade da produção audiovisual.

O que é perceptível, neste ano, é a curadoria seguir com foco na relevância temática, já que aqui nenhum filme é exibido à toa. Os debates servem de espaço para reflexão coletiva entre realizadores, público e a imprensa, ainda que nenhuma grande polêmica tenha acontecido até o momento. O que parece um bom ponto de partida para pensar essa leva de filmes é de que maneira conteúdo e forma fílmica se relacionam, e seus desdobramentos como obra artística no mundo atual.

A urgência dos contextos pode revelar algumas fragilidades, especialmente nas opções dos diretores em retratar um assunto nem sempre com a devida inspiração estética. A grosso modo, isso pode ser visto como algo secundário, embora estejamos em um festival de cinema disputado que requer, de alguma forma, um pensamento sobre o próprio fazer artístico.

Isso não deixa de revelar também a inquietação dos realizadores, que aproveitam o momento para propor histórias que não podem mais ser silenciadas, muitas vezes correndo contra o tempo para produzir, finalizar e lançar um filme a tempo de festivais - como o de Brasília, a principal e mais tradicional janela do cinema brasileiro contemporâneo.

Corrido

Foi mais ou menos essa a impressão que o documentário "Bloqueio", dirigido por Victória Álvares e Quentin Delaroche, deixou após a exibição. Os cineastas decidiram acompanhar alguns dias da greve dos caminhoneiros, em maio desse ano, para mostrar a tensão que se instalou no País inteiro.

Não fica claro em que fase da greve a equipe foi para a estrada. O foco, claro, é a reivindicação por melhorias na classe dos trabalhadores, mas há uma necessidade de expor as controvérsias políticas daquelas pessoas.

Entre orações e cantorias, gritos de Fora Temer e enaltecimento de candidatos fascistas, sobra pouco sobre a própria greve. É um documentário corrido, que algumas vezes parece se divertir ao captar a intolerância dos grevistas (convidando o público a se divertir junto, o que pode ser complicado).

Ao imergir nesses dias de protestos, o filme escolhe não mostrar as consequências no restante do País. Considerando que até hoje se paga um preço por tudo que aconteceu há pouco mais de quatro meses, é no mínimo estranho que a narrativa se preocupe tanto com a efervescência do momento da greve sem discuti-la em maiores proporções. Não deu tempo e os realizadores preferiram arriscar em uma obra mais expositiva do que de pesquisa.

Desaparecimento

Integrantes da mostra paralela intitulada "Onde Estamos e Para Onde Vamos", indagação conveniente em ano eleitoral, dois documentários se assemelham ao retratar perdas na periferia. "Nós", produção de São Paulo dirigida por Pedro Arantes, reúne histórias de vítimas de intervenções policiais truculentas. A dor dos entrevistados é legítima. Eles não sabem se os familiares morreram ou sumiram. Não existe um corpo para enterrar, não existem pistas que levem a um possível reencontro. Eles simplesmente desapareceram do dia para a noite.

As vítimas são Lula, guerrilheiro da Ação Libertadora Nacional, nos anos 1970; Rolindo, que lutava pela retomada de sua terra original Guarani, no Mato Grosso do Sul; Paulinho, que estava em liberdade condicional em 2006 quando saiu e casa e não regressou; e Felipe, que saiu para visitar um amigo e nunca voltou.

As famílias vivem a incerteza dos paradeiros e questionam o que pode ter acontecido. A intolerância policial parece amarrar todos os relatos. Os letreiros que trazem depoimentos de Paulo Malhães, militar brasileiro e torturador, reforçam a ideia de que há algo de podre nesses desaparecimentos.

Pedro Arantes prefere não fazer muitas acrobacias com a história, sustentando-se nas relações entre mistério e sentimentalismo da narrativa. Cada família tem seu tempo em cena e, na última metade do filme, os depoimentos terminam se cruzando.

"Nós" se preocupa em explorar o vazio deixado pela ausência. Ainda que os personagens reconheçam a possibilidade de nunca mais encontrarem seus parentes, resta sempre uma expectativa diária que eles possam novamente entrar pela porta de casa como se nada tivesse acontecido.

Em um dos momentos mais sensíveis da trama, é falado sobre a impossibilidade de enterrar um corpo que parece não existir mais no mundo, que seria "mais doloroso do que ter a certeza da morte".

Mesmo tomando partido das vítimas, o diretor planta algumas dúvidas sobre os paradeiros na parte final do longa, momento também que comete alguns excessos cênicos, como o depoimento na pedreira.

Ainda assim, a força de "Nós" situa-se em sua humanidade para com aqueles que ainda sonham com um retorno de pessoas queridas.

Ocupação

Já "Parque Oeste", documentário goiano dirigido por Fabiana Assis, retoma a memória sangrenta do bairro homônimo após violenta intervenção policial que removeu milhares de famílias em 2005. Hoje, a população que sobreviveu ao massacre habita o bairro de Real Conquista, vendido pelos políticos como um bem comunitário, quando na verdade é consequência da união e da luta dos moradores.

A diretora acompanha os relatos da líder comunitária Eronilde Nascimento para relembrar tudo que aconteceu no período. É impactante saber que apenas duas pessoas foram decretadas oficialmente mortas pela polícia, quando ela se questiona: "onde estão os corpos que nós vimos matar e não temos como comprovar?". Outra narrativa sobre desaparecimento.

O filme levanta a bandeira do direito à moradia, tomando os movimentos sociais como instrumentos essenciais para transformações. O massacre vivido foi doloroso, mas também significou a união da população contra o descaso governamental. A dor vira resistência e fortalece aqueles que sobreviveram, mas não esqueceram os momentos de horror de anos atrás.

Ainda que o ritmo de "Parque Oeste" seja um pouco mais lento e limitado em termos de linguagem, a diretora tem em mãos um material que faz toda a diferença para a obra. São filmagens amadoras de uma das vítimas, feitas no momento da desapropriação.

É angustiante acompanhar aqueles minutos de tensão. Pena que esse seja um momento muito pontual do documentário, que prefere se dedicar a outros assuntos da comunidade - importantes, mas pouco impactantes.

"Nós" e "Parque Oeste" resgatam essas dores para tirar o público da zona de conforto e expor as feridas de uma nação inteira que luta pela preservação dos direitos humanos básicos. Que bom que, por meio do cinema, essas pessoas ganhem voz. Afinal, um povo sem memória é um povo sem história.

*O crítico viajou a convite do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.