00:00 · 24.12.2016 por Henrique Nunes - Jornalista

Capa dos três primeiros álbum da banda Inocentes: história da banda é reconstituída a partir das memórias de Clemente

Na música, o "sucesso comercial" não costuma ser familiar aos punks, brasileiros inclusos. Apesar de essa não ser a bandeira do movimento, num conflito seminal, várias bandas aspiraram a essa posição, mesmo nos anos 80. Para isso, já sabiam, seriam acusadas de "trair o movimento". Feliz ou infelizmente, todas passaram longe, muito longe disso.

A trajetória da Inocentes, uma dessas bandas, de parte do movimento punk paulista e da ligação do escritor Marcelo Rubens Paiva com tudo isso, é contada em "Meninos em fúria: e o som que mudou a música para sempre" (Alfaguara). Quem escreve é Marcelo, jornalista, fã e coadjuvante do movimento, e Clemente, criador da banda.

Com estilo sóbrio, mas coerente, nem new wave, nem hardcore, é um livro sem a pretensão de documentar toda essa história de resistência e desencanto, naturais aos que ousaram contrapor-se ao sistema político, social, econômico, de uma indústria cultural forjada a jabás, ídolos de festivais e outros marketings da tríade majors-rádios-TVs. Indústria que poucas vezes conciliava talento e o trinômio "grana, fama e poder", cantado pela Plebe Rude.

Com a fonte em itálico, Clemente conta a história de forma igualmente lúcida. E mais crua. Principalmente no começo. Às vezes, tirando onda com outros personagens, inclusive com o próprio Marcelo, quando conversam. Às vezes, aparece em fonte normal, quando Marcelo incorpora o amigo, tantas vezes devem ter se reencontrado para o livro. Que é a história dos dois. E a dos Inocentes, do João Gordo, da mercenária com que ele ficou, do Cólera, da Voluntários da Pátria, dos Garotos Podres (que não são citados), dos carecas e dos demais "gritos do subúrbio".

Por sinal, ficou faltando também uma referência maior aos punks candangos (Ave, Detrito Federal) e à Plebe Rude, a banda "pós-punk" brasiliense onde Clemente também iria fincar suas amarras, décadas depois de ralar muito com sua Inocentes e sua São Paulo. Uma "Pânico em BSB" soaria atual. "Pátria Amada", nem se fala. Inocentes eternamente presente, enquanto Clemente topar, agora entre workshops, programa na rádio 89 FM e a seção Pé na Porta do site showlivre.Com, onde entrevista colegas de vários estilos e gerações. A ralação continua.

Era uma vez... A democracia

Esse um aqui falando em indústria cultural, vocês talvez engolindo, e o país... Enfrentando uma realidade parecida com a crise econômica muito mais f... Encarada por aquela galera do punk. Pelo povo. Os lascados. Dos anos 70, 80, 90, 2000... É. Punk.

2016. E a política de hoje a estimular mais resistência e desencanto. "E tudo parecia calmo e andando em direção a um final feliz, quando, em 2016, fomos novamente atropelados pela história. O país entra em convulsão, a luta pelo poder trouxe fatos bizarros de volta. A manipulação de massa, uma perigosa e volátil arma política, está sendo usada sem escrúpulo nenhum, a Justiça se transformou em instrumento de vingança, totalmente parcial e claramente partidária", descreve Clemente no final da obra.

Punk. Mas as histórias de Marcelo, Clemente e suas gangues podem nos estimular a resistir aos desencantos dos velhos sanguessugas das nossas esperanças. Se a democracia era exigida por Clemente e pelas demais gangues de São Paulo (do Limão, da Vila Carolina e de outros subúrbios) e do ABC paulista no final dos anos 70, em meio às repressões policiais e às "tretas" ente elas, em 2016, a democracia é vilipendiada pela cumplicidade dos poderes, políticos e econômicos, em reinos de faz de conta à superfície da lei, da legitimidade popular e do rock, onde o Brasil não se representa.

Histórias

Exatamente como nos tempos em que Clemente apanhava dos outros punks, ia sempre em cana e tinha que fazer das tripas coração pra conseguir um show, um disco, uma gata, um emprego. Tempos em que Marcelo Rubens Paiva registrava tudo isso por meio de releases para aquelas bandas e pelos romances que publicava com muito sucesso: "Feliz Ano Velho" e "Blecaute", trajetória e ficção engendradas paralelamente às impressões de Clemente no livro, dois meninos em fúria.

Algumas referências do livro são 1974, o ano inicial, Ramones; 1977, invasão da polícia ao Teatro da Universidade Católica (Tuca); 1982, auge da cena punk paulista(na). Depois, tudo evanesce. Inclusive, via internet, já bem depois. Mas aqui o foco são as histórias das aventuras na Sampa do estudante, do boy, do estudante-boy, do operário-também-punk do ABC e de intelectuais como o dramaturgo Antônio Bivar (autor de "O que é punk", Brasiliense, 1982).

As barras familiares, barras para comprar instrumentos, para fazer shows em territórios de conflito com punks ou com burgueses, nas boates da moda. Para vender os discos, depois de tanto esforço. E pra tocar pros punks do Rio. Marcelo temperando tudo com cenários pessoais, políticos, econômicos, corruptos.

Nos tempos do velho Circo Voador, da Blitz, do Barão, do Camisa, do Mingau, do Delfim, da inflação, de muita corrupção oculta até hoje, do escambau. Esclarecendo as coisas, que na época eram distorcidas por reportagens como a série "Geração Abandonada", de Luiz Fernando Emediato (hoje editor ainda polêmico) para o Estadão, em 1982.

Histórias dos elos que Clemente criou, das mudanças que incorporou: no baixo, na guitarra, no sangue, na alma, na vida. Nem tudo foi hardcore. Nem consciente, claro. Regado a muito vinho barato, cachaça, cerveja, Artane, "sempre chapado", acordes, ideias, medos, refrões, f..., fusões, quase-sucessos, profissões-paralelas, brasileiramente, tipo um Belchior, sem maiores teorias. Decadência? Realidade, sempre.

Imagens

A única imagem do livro é a do preto no branco. "A vida era dura demais para se escutar sobre a dureza da vida", descreve Marcelo sobre a ojeriza do mercado ao punk. É a imagem do rock que sabe que é preciso resistir, apesar de tanto desencanto: tipo essa seca que não acaba, Punk-Patativa. Ou essa desmobilização sertaneja. A imagem humana do punk: que, mesmo f..., recebe e retribui o carinho da família: comida, grana, roupa costurada, quarto nos fundos pra ficar com a namorada. Que mesmo no meio universitário, reconhece a luta e curte o som.

A história dos dois e do punk que repercutiu no grunge, no manguebeat, no rap. E mais uma dezena de depoimentos dos que sobreviveram, dos que se deram mal ou um pouco melhor. Dos que ninguém ouviu falar. Do que nunca se ouviu falar. De dois meninos em fúria, eternamente. De um país em desencanto, ainda. E agora mais um apelo à indústria cultural (em tempos de "Papai Noel, Velho Batuta" - Garotos Podres) como instrumento de sobrevivência, reconhecimento e conscientização. Inocentes, rudes, indignados: sempre tão brasileiros.