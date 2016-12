Relembrar é viver

00:00 · 31.12.2016 por Adriana Martins/Felipe Gurgel - Editora assistente/ Repórter

Não foi um ano fácil, em especial pelo cenário sociopolítico no País - que atravessa profunda crise representativa em todas as esferas do poder - e pela ascensão de uma onda conservadora fundamentalista assustadora, em várias partes do mundo.

Mas, aparte esses dois (importantes) aspectos, 2016 não foi melhor ou pior do que outros anos. Sim, morreram artistas, tivemos perdas a lamentar - mas não em maior quantidade, impressão inflada pela repercussão dos fatos nas redes sociais.

LEIA MAIS

.Da reverência à resistência

.Fronteiras do cinema

.A letra que já estava lá

Tivemos o impacto da crise econômica nacional em diferentes setores, anúncio de congelamentos de investimentos e extinção de recursos. Ainda assim, muitos artistas seguem firmes no propósito de fazer o que amam - dos medalhões do mercado aos independentes beneficiados por novas possibilidades como as plataformas de crowdfunding. Para nossa sorte.

No último dia do ano, portanto, seguindo a tradição do calendário ocidental, voltemos o olhar a essa produção e revisemos o que se destacou ao longo de 2016, seja por (justa) homenagem ou em busca de inspiração para um 2017 novamente cheio de arte em nossas vidas.

Aqui, ganham as páginas o que de mais interessante se viu no País em termos de música, teatro, cinema e literatura.

Os sons do ano

Para começar, nada melhor que a música, essa linguagem universal e tão presente. Levando em conta a lista dos 20 melhores discos de 2016, segundo a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), o que se percebe é que a música brasileira, neste ano, seguiu na direção de destaques que não se concentram em um gênero específico.

Talvez o prêmio mais importante da crítica de arte hoje, no Brasil, a lista da APCA passa, por exemplo, pelo axé reinventado do Baiana System (BA) e Wado (AL); pelo instrumental do Hurtmold (SP) & Paulo Santos (MG), Macaco Bong (MT) e Vítor Araújo (PE); pelo soul pop de Mahmundi (RJ) e pela parede sonora cheia de feeling do Metá Metá (SP) que, no fim das contas, teve "MM3" eleito o melhor disco.

A mesma lista ajudou a revelar que os músicos hoje não têm de se mudar, necessariamente, para o eixo Rio-SP, a fim de ganhar respaldo no cenário musical do País. É o que atesta a repercussão do excelente álbum "Brutown", do The Baggios, duo criado e até hoje baseado em Aracaju (SE).

Os sergipanos foram, ainda, uma das gratas surpresas no combalido cenário do rock nacional. Em termos criativos, e com exceção de vertentes como o metal, o gênero passa por uma longa entressafra no País. Salvaram-se boas produções como a do terceiro disco d'O Terno (SP) e o já citado álbum do Macaco Bong, trio de rock instrumental.

O reconhecimento da APCA para Rael ("Coisas do meu imaginário"), e para o disco póstumo do rapper Sabotage, sinaliza como o rap brasileiro já consolidou há um bom tempo sua saída do gueto. Embora, artisticamente, o gênero continue se nutrindo de referências das periferias, a inserção rapper no caldo da música brasileira contemporânea (e popular, observando o alcance de nomes como Criolo que, em 2016, relançou "Ainda há tempo") segue cativa.

Por exemplo: a estreia solo de Mano Brown, líder do clássico Racionais MCs, lançada neste mês, logo ganhou espaço em uma série de listas de melhores discos do ano.

Maria Bethânia continuou celebrando seus 50 anos de carreira, comemorados em 2015, e lançou o DVD do show "Abraçar e Agradecer", pela Biscoito Fino. No Carnaval carioca, a Mangueira foi campeã do desfile das escolas de samba, emplacando o samba-enredo "A Menina dos olhos de Oyá", sobre a baiana de Santo Amaro da Purificação. Ainda no time feminino, vale ressaltar também o excelente "Tropix", que alçou a carreira da jovem Céu a outro patamar.

Com um capricho fora do habitual para tempos de tão pouco dinheiro na cultura, o DVD mobilizou fãs da MPB e levou à catarse ouvintes que acham que a boa música brasileira parou na safra dos medalhões. Na linha de recordação da obra desses grandes nomes, a cantora portuguesa Carminho surpreendeu ao lançar, às vésperas do Natal, também pela Biscoito Fino, excelente disco inteiramente dedicado ao repertório de Tom Jobim.

Precoce

Com 35 anos de idade, o pernambucano Zé Manoel teve sua obra (de apenas dois discos gravados) celebrada pela gravadora Joia Moderna (a mesma que lançou uma coletânea de intérpretes femininas cantando Guilherme Arantes).

No disco, "Delírio de um romance a céu aberto", Zé é interpretado por uma série de vozes, de Juçara Marçal a Elba Ramalho. A repercussão do disco provocou a pergunta sobre "por onde anda", além dele, a renovação da canção brasileira de melodia forte e discurso poético.

Este ano também foi tempo de retornos. O De Falla voltou a reunir sua formação clássica e lançou o elogiado "Monstro". O quarteto gaúcho de rock saiu em turnê e depois, há pouco mais de um mês, encerrou a carreira "de novo". Outro retorno celebrado foi o de Fernanda Abreu (RJ) que, após 12 anos, lançou novo álbum "Amor Geral", também endossado pela crítica.

Ao vivo

Pelos palcos, o cenário da música brasileira em 2016 contou com a volta dos Novos Baianos, uma das formações mais influentes da década de 1970. A turnê "Acabou Chorare" reuniu o time clássico de Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A turnê celebrando os 20 anos de lançamento do disco "Afrociberdelia" manteve a Nação Zumbi (PE) e a memória dos 50 anos de nascimento de Chico Science (1966-1997) em evidência. A marca desta efeméride foi a estreia do documentário "Caranguejo Elétrico", em março, veiculado pela primeira vez na TV Globo.

Dos ícones que já se foram, ainda foi tempo de lembrar os 20 anos da morte de Renato Russo. E dos que ainda estão aqui, o baiano Tom Zé completou 50 anos de carreira, 80 de idade e lançou o álbum "Canções eróticas de ninar".

FIQUE POR DENTRO

Música no mercado editorial

Dentre os livros lançados este ano, títulos que pontuam a memória da música brasileira realçaram a história dos gêneros no País, do punk à psicodelia. "Viva la vida tosca" (Darkside books), a reveladora autobiografia de João Gordo, do Ratos de Porão, nome fundamental para a história do punk no Brasil, conta com sua habitual franqueza e humor. A edição traz os pormenores da trajetória do músico e apresentador, do underground à MTV. O jornalista Bento Araújo contribuiu para ampliar o olhar sobre a cena das décadas de 1960 e 70, com "Lindo Sonho Delirante - 100 discos psicodélicos do Brasil". A obra celebra as artes e os processos de álbuns de Jorge Ben, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Mutantes, entre nomes mais alternativos, como Egberto Gismonti e OrianaMaria. Escrito pelo jornalista-pop Nelson Motta, o livro "101 canções que tocaram o Brasil" (Estação Brasil) lançou um olhar que observa, por ordem de lançamento, o apelo de obras como "Marina" (Dorival Caymmi), "Metamorfose Ambulante" (Raul Seixas) e "Maracatu Atômico" (Jorge Mautner).