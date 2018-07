Relembrando o rei do bolero

00:00 · 18.07.2018

O tenor cearense Antônio Garcia: acompanhado pelo piano de Alvany Martins Silva, ele passeia pelo repertório de sucessos do rei do bolero, Altemar Dutra

Trinta e cinco anos já se passaram desde que Altemar Dutra morreu, ainda jovem, em Nova York (EUA). O mineiro contava então 43 anos, quando sofreu um derrame em meio a uma apresentação. Ele deixou um legado construído ao longo de 20 anos que, apesar do correr dos anos, não é esquecido.

O "Rei do Bolero", como ficou conhecido, será homenageado pelo tenor cearense Antônio Garcia. Na quinta-feira, 19, a partir das 20h, ele apresenta o "Tributo a Altemar Dutra", no restaurante 2707 Mercearia & Encontro. Garcia será acompanhado pelo pianista Alvany Martins Silva. No repertório, 14 canções carregadas das marcas do homenageado - sentimento à flor da pele, arranjos melódicos. "Não foi difícil escolher o repertório. Combinei as canções mais famosas com outras menos lembradas", explica Garcia. A ligação entre o tenor e o cancioneiro de Altemar Dutra é antiga. "Meu estilo é totalmente diferente do dele. Eu canto opera. Mas sempre gostei de Altemar. Meus pais, e os amigos deles, escutavam quando eu era criança", relembra. Conversando com um amigo, Bernardo Gadelha, do 2707, eles descobriram o cantor em comum. "O avô dele havia recebido o Altemar em casa. E, dessa conversa, ele lançou o desafio: por que não um tributo?".

A voz

Altemar Dutra foi um dos principais intérpretes das canções do cearense Evaldo Gouveia. O cantor despontou para o sucesso com um bolero de Gouveia (em parceria com Jair Amorin), "Tudo de mim". A partir daí, Dutra se tornou o interprete mais regular - e o mais bem sucedido - da produção lírica do cearense. Em sua voz, fizeram sucesso canções como "Que queres tu de mim", "Somos iguais", "Sentimental demais", "Brigas", "Serenata da chuva", "O Trovador" e "Bloco da Solidão".

Para Garcia, Altemar tinha um grande diferencial se comparado a outros intérpretes. "A voz. Era inigualável. Ela tinha uma tonalidade aguda, muito brilhante. E uma dicção perfeita", elogia.

Possibilidades

Antônio Garcia já tinha vontade de cantar música que Altemar Dutra fez famosas. O tenor, contudo, ainda não havia feito apresentações dedicadas a artistas populares. Sua trajetória, dentro e fora do País, é dedicada ao canto erudito. Ele iniciou seus estudos em canto lírico em 2003, foi premiado em duas edições do Maracanto (2007 e 2008), festival brasileiro de canto lírico no Maranhão. Foi regido por grandes maestros nacionais e internacionais como, Diogo Pacheco (Brasil), Emilio de Cesár (Brasil), Daisuke Nagamine (Japão), Maurice Perez (USA), Christhopher Zimmermann (USA), Gianlucca Meneghinni (Itália) e Isaac Karabtchesky (Brasil). "Pena que temos pouco espaço para o erudito em Fortaleza. Sempre falo: não é que nosso público não goste desse tipo de música. O que lhe falta é a oferta".

"Cantar Altemar uniu o útil ao agradável. Vou cantar suas músicas com a minha técnica, na minha extensão vocal. É uma boa experiência, cantar um artista popular, porque, assim, posso ver outras coisas que consigo fazer com minha voz, sem ser apenas no campo do lírico", explica o tenor.

Mais informações:

"Tributo a Altemar Dutra", com o tenor Antônio Garcia. Quinta-feira, 19, às 20h, no 2707 Mercearia & Encontro (Rua Nunes Valente, 3035, Dionísio Torres).

Contato: (85) 3077.2707