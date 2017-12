Relações humanas em debate

00:00 · 13.12.2017

Cenas do espetáculo “Em uma rua qualquer”. O texto da peça é de Neto Sier, um ex-aluno do curso de formação oferecido pela Cia. Teatral Acontece

Seres que conhecem a tecnologia, que conhecem os meios de comunicação e pessoas que vivem dentro desses meios tecnológicos, mas que não se conhecem de verdade, não param para ter contato um com o outro. Podia ser um enredo de uma distopia, mas a temática é bem atual. Quem traz à tona o tema é a 28ª turma do Curso de Iniciação Teatral Acontece (Cita), com o espetáculo “Em Uma Rua Qualquer”, que estreou no último final de semana e segue em cartaz neste sábado (16), domingo (17) e segunda-feira (18), às 18h30, no Teatro Antonieta Noronha.

O espetáculo da Companhia de Teatro Acontece trata das inquietações existenciais de um mundo contemporâneo totalmente emergido nos avanços tecnológicos, que surgiram com a promessa de facilitar a vida humana, mas que acabou por tornar as pessoas reféns de suas próprias histórias compartilhadas via internet. Assim se resume a sinopse da obra apresentada pelo grupo. Ao longo da peça os personagens buscam responder questões que os fazem refletir quem são e o que é o local onde vivem, onde convivem, como: as ruas, as praças, os shoppings e suas próprias casas. Toda essa discussão os fazem repensar se querem viver as mudanças de valores dessas novas relações humanas advindas da tecnologia.

“Esse texto trata dessa coisa da sociedade líquida, das relações frágeis, dessas relações que passam muito rápido, e logo, já vem outra pessoa. A gente conversa muito mas quando a gente vai se encontrar, será que nos conhecemos mesmo? É um tema recorrente”, explica Almeida Júnior, criador do curso e um dos diretores da montagem.

Em cena

A escolha da peça e da temática a ser tratada é tomada no encerramento de cada turma, pelos próprios alunos. São distribuídos para os estudantes sugestões de textos, todos de autores cearenses. Após a leitura cada aluno apresenta o que mais lhe interessou e defende sua opção.

A escolha feita foi o texto de Neto Sier, ex-aluno do Curso de Iniciação Teatral Acontece (Cita) no ano de 2009, que também assina a direção da peça juntamente com Almeida Júnior. Tendo o seu segundo texto apresentado pela companhia, o primeiro foi a adaptação “O Conto da Família Boa Gente”, Neto Sier retornou para a escola em 2012, agora não mais como aluno, e sim, como arte-educador.

“Para gente é um orgulho ter nossos ex-alunos voltando para a escola, dando aula, ensinando, escrevendo textos. Neto não é o primeiro caso de estudantes que assinam o texto e direção, têm vários casos de discentes que voltam e dirigem com a gente”, afirma Almeida Júnior.

Apresentada pela 28ª turma do Curso de Iniciação Teatral Acontece (Cita), o “Em uma rua qualquer” é composto pelos atores: Dayse Cavalcante, Eduarda Ribeiro, Luis Rodrigues, Humberto Silva, Ianca Monique, Ivonilda Martins, Joana Duarte, Kassiana Oliveira, Klewerton Roger, Rebeca Lemos, Thamiris Queiroz e Yasmim Larissa.

Quem construiu as imagens da peça foi membro da Cia Teatral, Felício da Silva, que mistura em cena tons frios, como a utilização da cor azul, que preenche toda a atmosfera do cenário. O espetáculo encerra as atividades comemorativa do grupo de teatro, que neste ano completou 15 anos de existência.

Comemorações

“Muita coisa surgiu da nossa luta diária”. Esse é o balanço feito ao longo desses 15 anos por Almeida Júnior, fundador da companhia. O grupo, criado em 2002, tinha como mote principal ampliar o teatro.

Na época, tendo saído recentemente de um curso de teatro, Almeida se via perdido e não sabia como continuar fazendo teatro em Fortaleza. Em uma conversa com um amigo, ouviu a seguinte frase: “você não precisa de ninguém para trabalhar com o teatro” e assim nasceu a primeira turma da recém-criada Companhia de Teatro Acontece. E aconteceu. “Quando começamos o teatro em 2002 a cidade não tinha esses vários cursos, esses grupos de teatros, que hoje são um nicho de mercado, que eles estão enxergando agora. Nós enxergamos isso há 15 anos”, ressalta o fundador do grupo.

Com uma “cena teatral crescente, apesar da política atual não está interessante, o teatro está ascensão no Estado". Mesmo com a falta de patrocínio de órgãos institucionais, os artista nunca deixaram de produzir por causa disso”, afirma. E o grupo mostra os seus resultados ao longo desses anos.

Novos horizontes

O grupo nasceu com a filosofia de dar oportunidade para as pessoas que estavam começando e fomentar o teatro na capital cearense. Hoje a escola tem vários alunos atuando na tevê, fazendo propaganda e já ultrapassa Fortaleza, servindo de inspiração para grupos do interior. Totalizando 28 turmas, cinco delas foram criadas em cidades interioranas do Ceará e 23 na capital.

O Grupo Teatral Vagalume Negro, da cidade de Pires Ferreira/CE, de 2014, é um dos exemplos, pois teve em suas origens a influência do CITA/Cia. Teatral Acontece. Outros alunos da companhia abriram um espaço cultural em Pacajus. O Festival de Esquetes da Cia. Teatral (Fecta) é um dos espaços que inspiram outros grupos de teatros e espetáculos, como foi o caso do Coletivo Arremate, homenageado em 2017 e o espetáculo Flor de Dama do Silvero Pereira em 2005, que ganhou repercussão nacional. O festival, outra iniciativa do grupo, completará 15 anos em 2018.

Atualmente o grupo está com quatro turmas acontecendo e está com inscrições abertas para a turma de janeiro de 2018. Neste ano de comemorações, a Cia. Teatral Acontece entra em uma nova fase. Contemplados com o I Edital de Escolas da Cultura do Estado do Ceará, a escola além de confirmar sua referência para o Estado terá a oportunidade de levar mais longe sua filosofia. Com a aprovação do edital mais duas turmas serão abertas na escola só que agora para alunos de escola pública e com inscrições gratuitas. O edital oferta à escola o dinheiro para filmagens, figurino, material didático e pagamento dos professores. A previsão é de que as novas turmas comecem em janeiro, mas tudo depende da liberação do dinheiro por parte do Estado.

Mais informações:

“Em uma rua qualquer”. Neste sábado (16), domingo (17) e segunda-feira (18), às 18h30, Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 4, Centro). Ingressos R$ 20 (inteira).

Contato: (85) 3105.1146