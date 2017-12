Reino da fantasia e do faturamento

00:00 · 16.12.2017

A Disney já era dona dos direitos cinematográficos de vários personagens da editora Marvel, como Homem de Ferro, Capitão América e os Vingadores. A recente aquisição da Fox deixou o já exagerado e aquecido mercado de filmes baseados em quadrinhos em polvorosa. Da noite para o dia, as franquias "X-Men", "Quarteto Fantástico" e o outrora desconhecido "Deadpool" retornaram, de certo modo, para a Casa das Ideias.

Isso significa mais blockbusters abarrotando shoppings pelo mundo. Representa possíveis novas produções onde mutantes, caso do popular Wolverine, possam participar do já estabelecido Universo Cinematográfico Marvel, no original, Marvel Cinematic Universe (MCU). Longe da discussão sobre os efeitos dessa avalanche no mercado de entretenimento, interessa investigar quais serão os novos títulos que devem chegar sob a batuta da Disney.

> Um ratinho muito faminto

Os mais afetados ainda serão os super-heróis. Vale um rápido resgate. Seguia, os anos 1990 e as coisas para o lado da Marvel Comics era das piores. Além da queda na arrecadação com quadrinhos, uma série de projetos mal sucedidos na tentativa de transpor os heróis para as telonas enterravam cada vez mais a empresa.

Assim, a editora começou a vender os direitos de seus heróis para grandes estúdios de cinema. A Marvel estava tão mal das pernas que os contratos firmados naquele período não tinham nenhum tipo de data de validade. Quem adquirisse teria os direitos para sempre, porém, se o personagem ficasse inativo por longos período de tempo (10 anos sem fazer nenhum tipo de filme com ele, por exemplo) deveria retornar para a gigante dos quadrinhos.

À época, a Fox aproveitou bem essa história. Comprou os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico e é exatamente por isso que essas criaturas nunca se encontraram com os Vingadores nas telonas. Com a compra, isso tudo muda. Os filmes da Marvel, que também foi comprada pela Disney em 2015, poderão utilizar não só esses super-heróis, como também seus vilões, responsáveis por acontecimentos importantes nestes universos ficcionais.

A compra dever abrir novos caminhos para o futuro da Marvel nas telonas, pós "Vingadores 4", com estreia prevista para 2019. Após esta produção, nenhuma outra saga das HQs foi anunciada. Para o mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador sobre cultura pop e adaptação das HQs para o cinema, Davi Ferreira, é importante observar os diferentes núcleos produtivos e narrativos que estão juntos nessa fusão.

"A Disney não é só cinema. Tem parque temático, tem brinquedo, tem um império muito grande. O que assusta, em um primeiro olhar, é essa suposta tendência a transformarem tudo em narrativas muito parecidas, todas voltadas para esse lado comercial, pra vender boneco e portanto ser de certa forma infantilizado", defende.

Davi observa os casos da própria Marvel Studios e da Lucasfilm, estâncias que parecem ter uma certa independência lá dentro. "Claro que, no fim das contas, todos estão sujeitos aos investidores, aqueles que realmente mandam na coisa toda. Marvel e a Lucasfilm não eram o que é a Fox hoje. Eles, de certa forma, se beneficiaram com os investimentos da Disney para tocar seus projetos", identifica o pesquisador.

Passado

O impacto da fusão Disney-Fox é imenso e, mesmo com todo apelo que carrega, pode até ser encarado de forma natural dentro do show business. Em 1935, outra união, no caso da Fox Film Corp. (de William Fox) com a 20th Century (de Joseph Schenck e Darryl F. Zanuck), deu origem ao estúdio que hoje a Disney adquiriu. Naquele instante, Hollywood engatinhava e o cinema como negócio parecia algo mais misterioso e incerto.

Historicamente, também, essa decisão foi controversa. Um dos seis grandes estúdios fundadores de Hollywood deixou de existir como entidade autônoma. Em termos de indústria, o primeiro choque dá conta de uma série de demissões. A Disney tem um dos mais eficientes departamentos de marketing e distribuição de Hollywood, e espera-se cortes drásticos na Fox nesse setor. Estruturalmente, a aquisição complica até para produtores independentes, afinal a divisão Fox Searchlight, um dos bravos remanescentes na construção de histórias mais autorais e livres passa para as garras da Disney.

Foi justamente desse setor que saíram trabalhos aclamados pela crítica recentemente, casos de "Cisne Negro", "12 Anos de Escravidão", "O Grande Hotel Budapeste" e, este ano, "A Forma da Água", de Guillermo del Toro. São repercussões ainda imprecisas e pouco claras sobre a própria história e estética do cinema norte-americano dos próximos anos.

O designer chileno Iuri Corvalan enxerga com certa preocupação todo esse movimento da indústria. Ele usa como exemplo, recentes produções da Fox que conseguiram arrancar boas críticas do público. Sua declaração recai sobre a necessidade que o cinema e as artes em geral possuem de ser um produto criado á partir de diferentes perspectivas visões de mundo e olhares.

"Me preocupa muito a Disney querer replicar a formula já batida dos filmes da Marvel nas franquias da Fox - que já foram tão mal representadas -, logo agora que 'Logan' acendeu uma luz no fim do túnel, no quesito de dar a profundidade do material original das revistas. No caso dos X-Men, que tem tanto a ser explorado no âmbito do preconceito e intolerância, tenho medo de virar mais um espetáculo pirotécnico da Disney", argumenta Corvalan.

Como já foi explorado no texto de capa, uma questão pouco comentada em torno dessa iniciativa dá conta de uma batalha declarada pelo domínio do streaming. A Disney se movimenta no setor agressivamente desde que retirou títulos da Netflix. A intenção é tornar-se competitiva na área mais aquecida da indústria no momento. Entretanto, analistas põe em cheque a capacidade da Disney de entender a necessidade de diversidade e segmentação dessa área.

"A Fox é muito mais do que X-Men e Quarteto Fantástico, e a Disney não faria uma compra desse tamanho só para atender a um desejo dos fãs de super-heróis. Aquele papo de 'disneyficação' das coisas não significa que tudo vai virar um desenho animado do Mickey. Eles entenderam que precisam de variedade a ponto de precisarem trazer coisas da concorrência para se fortalecer num mercado novo como o de streaming", finaliza o pesquisador.

Saiba mais

Do que a Disney será dona:

X-Men

Deadpool

Avatar

Titanic

Planeta dos Macacos

Era do Gelo

The Simpsons

Modern Family

Homeland

The Americans

American Horror Story

Empire

This is Us

Canais e serviços

FX Networks

20th Century Fox Television

National Geographic

Fox Sports Regional Networks

Fox Networks Group International

Star India

Serviço de streaming Hulu (controladora)

Sky plc

Tata Sky

Endemol Shine Group