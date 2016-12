Reencontro com um clássico

00:00 · 27.12.2016 por Antonio Laudenir - Repórter

Ilustração do famoso tênis que foi capa do primeiro disco de Lô Borges, lançado em 1972

Discos fundamentais na história da música possuem lugar reservado no coração dos fãs. Seminais, possuem a característica de representar uma época, uma geração ou definir estilos sonoros. Os ditos "álbuns clássicos" são eternizados e sua relevância ultrapassa até mesmo a atuação dos músicos responsáveis pela obra.

Relançamentos, releituras e homenagens são expedientes comum dentro da indústria. Outro chamariz imediato é a possibilidade de turnês envolvendo a execução na íntegra destes discos famosos.

Para o público, significa uma bela chance de cantar junto e até perceber os arranjos de um produto tão particular, tão único e próprio.

Para 2017, quem concentra forças em uma iniciativa semelhante é Lô Borges. O ano marca as 45 primaveras de lançamento do primeiro trabalho solo do artista mineiro. O álbum homônimo de 1972, também conhecido e cultuado como o "disco do tênis", vai ganha um show especial.

O projeto estreia em janeiro com três apresentações na capital paulista. Para as apresentações dos dias 13, 14 e 15, no Sesc Vila Mariana, Borges se uniu a uma banda para recriar o repertório em um novo show. A meta é resgatar a fase progressiva e experimental do músico neste período.

"Lô Borges" (1972) nunca chegou a ser apresentado completamente ao vivo. De certa forma, o trabalho estreia nos palcos quase cinco décadas depois de seu lançamento. Esta reconstituição reúne músicos da nova geração de Belo Horizonte, todos capitaneados pelo cantor, compositor e violonista Pablo Castro - este, um parceiro de longa data de Borges.

Para o sexteto, as apresentações significam um passeio pelo lirismo, psicodelia e toda a atmosfera setentista que norteia esta obra. Nas palavras do músico e crítico norte-americano Gregory McIntosh, o disco é repleto de arranjos vocais luxuosos, muitas vezes semelhantes às qualidades vocais de George Harrison (1943-2001) em "All Things Must Pass" (1970) e seus arranjos instrumentais são simplesmente inconfundíveis.

Mostrando um artista amadurecido aos 20 anos, o primeiro LP de Lô Borges inicia com uma pegada hard rock em "Você fica melhor assim". Com "Canção postal", é apresentado uma balada folk, no estilo que marcaria o trabalho de Lô, Beto, Sá & Guarabyra. Composto de 15 faixas, todas curtas, diretas e envolventes, a obra marcaria a carreira desenvolvida por Lô Borges.

Trajetória

Compositor, violonista, cantor e guitarrista, Salomão Borges Filho é o sexto dos 11 irmãos, alguns deles artistas. Após a infância em Santa Tereza, bairro da capital mineira, se fixa com a família no centro da cidade. Testemunhando a presença de outros jovens músicos em meio a um ambiente boêmio, começa a desenvolver o interesse pela música.

Entusiasmado pelos Beatles, organiza com o irmão Yé (Marcos), Beto Guedes e Márcio Aquino o conjunto "The Beavers", onde executam canções do conjunto inglês. Já nessa época, conhece um jovem cantor recém-chegado de Três Pontas, pequena cidade do sul de Minas Gerais, chamado Milton Nascimento. Começava assim uma produtiva parceria.

A residência dos Borges se torna um território de encontro dos músicos locais, o que dá origem ao movimento mineiro conhecido como Clube da Esquina. Influenciado pelos Beatles, rock, bossa nova, Jovem Guarda e pela nascente MPB, Lô começa a compor aos 16 anos. Milton Nascimento o convence a mostrar suas criações e grava três delas no disco "Milton", de 1970: "Clube da Esquina", "Para Lennon e McCartney" e "Alunar".

Em 1971, a convite de Milton Nascimento, Lô muda-se com Beto Guedes para o Rio de Janeiro e começam a gravar "Clube da Esquina". Pela gravadora EMI-Odeon grava o primeiro LP (o já comentado "disco do tênis"). Após a produção de "Clube da Esquina 2", em 1978, produz segundo disco "A Via Láctea", de 1979.

No início da década 1980 integra o projeto familiar "Os Borges", no qual se reúne com os pais e todos os irmãos. Um ano depois lança "Nuvem Cigana", seguido de "Sonho Real" (1984) e "Solo, ao vivo" (1987). Retorna aos estúdio em 1996, com "Meu Filme" e mantém o ritmo produtivo na década seguinte.

A discografia ainda é completada por "Feira Moderna" (2001), "Um Dia e Meio" (2003), "BHanda" (2006), "Intimidade" (2008), "Harmonia" (2009) e "Horizonte Vertical" (2011). Em 2016, o artista cai na estrada com o conterrâneo Samuel Rosa (Skank) apresentando o registro ao vivo "Samuel Rosa & Lô Borges: Ao Vivo no Cine Theatro Brasil".

Tradição

Na esteira de homenagear álbuns de destaque em suas discografias, artistas dedicam verdadeira atenção a turnês especiais. O mais recente caso nacional foi a Legião Urbana. Mesmo sem o líder Renato Russo, morto em 1996, os remanescentes do grupo apresentaram durante 2016 o projeto "Legião Urbana - 30 anos". Além de tocar todo o disco, o show conta com participações especiais que executam músicas de outras fases da banda.

Os gaúchos da Cachorro Grande, pelo contrário, privilegiaram comemorar os 10 anos de lançamento de disco "Pista Livre". O material ganhou versão em vinil e uma série de apresentações pelo Brasil. O repertório incluiu "As próximas horas serão muito boas" e "Sinceramente", músicas que ajudaram a banda a dar um salto na carreira.