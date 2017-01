Redescobrindo o Bom Jardim

00:00 · 06.01.2017

Em "Medianeras", filme argentino de 2011, o personagem Martín descreve a fotografia como "um jeito de redescobrir a cidade e as pessoas. Procurar a beleza, mesmo onde ela não existe".

A fim de explorar novos olhares sobre a periferia e o interior do estado, surgiu a Galeria 3x4, da Sociedade de Desenvolvimento e Solidariedade Humana (Sodesh), uma oportunidade de formação para fotógrafos iniciantes no Ceará.

O projeto, selecionado através do Edital de Demanda Espontânea promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), propõe um curso avançado de fotografia ministrado pelos fotógrafos Celso Oliveira, Fernando Jorge e Éden Barbosa.

Ao todo, 15 participantes farão parte da turma, com conteúdo programático teórico e prático, sendo 10 deles jovens fotógrafos alunos de cursos de formação do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). As cinco vagas remanescentes estão com inscrições abertas até este sábado (7), direcionadas aos interessados que já tenham experiência básica em fotografia.

Também é exigida dos candidatos disponibilidade para participar das aulas, durante toda a próxima semana, entre os dias 9 e 13 de janeiro, no CCBJ.

Além das aulas no Bom Jardim, os alunos terão uma atividade de campo em Guaiúba, município na região metropolitana do Ceará, para a construção de uma exposição fotográfica, abrindo o olhar para narrativas cotidianas por meio do retrato. As histórias captadas pelas lentes das câmeras resultarão na exposição "Galeria 3x4". Com abertura prevista para 27 de janeiro.

Coordenador do projeto, Celso Oliveira explica que a exposição permitirá contemplar a diversidade da produção artística cearense. "É importante também que a linguagem da fotografia circule por bairros da periferia e esteja presente no interior do Estado", diz.

"Desde sempre queríamos desenvolver esse projeto no Bom Jardim e que ótimo que aconteceu. Com o projeto poderemos estender os olhares desses fotógrafos para além de Fortaleza".

Direção

À frente da Galeria 3x4, Celso Oliveira é carioca radicado em Fortaleza, e já trabalhou em grandes veículos da imprensa nacional, como as revistas Veja e Visão, além dos jornais O Globo, Meio Dia e de veículos locais. Trabalhou ainda na primeira agência de fotografia de São Paulo, a Agência Central de Fotojornalista, e em escritórios de publicidade como Ítalo Bianch, MPM, Mark Propaganda, CBC&A, Slogan Criação Ilimitada e For4.

Em seus mais de trinta anos de profissão, Celso também investiu em projetos próprios, como a editora Foto-Arquivo Tempo D'Imagem, responsável por grandes publicações na área.

Além disso, vários trabalhos do fotógrafo estampam páginas de inúmeras publicações no Brasil e no exterior: Novas Travessias, Contemporary Brazilian Photography, de Maria Luisa Melo Carvalho (1996), CD Tempo de cidades, Nova York, EUA (1996), Verdes Lentes, de Zé do Boni, São Paulo, Brasil (1996), Ceará Terra da Luz (1996) e Brasil Sem Fronteiras.

Investimento

A galeria 3x4 só foi possível graças à Sociedade de Desenvolvimento e Solidariedade Humana (SODESH). Desde 2009, a instituição busca se articular com pessoas e entidades públicas e privadas a fim de promover programas, projetos e ações de desenvolvimento humano.

A SODESH foi contemplada pelo edital Ponto de Cultura, da Secult, em 2011 e desenvolve diversas atividades voltadas a linguagens artísticas em Guaiuba e outros municípios.