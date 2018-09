Recomeço de uma luta

00:00 · 19.09.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

Mesmo nos dias atuais, o contexto social referente ao momento de criação do Teatro São José ainda explica muito sobre a trajetória desse espaço na capital cearense. Pensado inicialmente como uma alternativa de acesso cultural para trabalhadores pobres do início do século XX, o equipamento resistiu a provações como o tempo e o desinteresse do poder público, ao passo que sua manutenção reflete a dedicação de diferentes gerações de artistas e realizadores de Fortaleza.

Destinado originalmente para um público periférico da cidade, o Teatro se estabeleceu como um dos locais mais relevantes para a cena cultural cearense. Testemunhou dias de glória na mesma intensidade das incertezas. Após longo período fechado para qualquer atividade artística, o São José reabre as portas para a população nesta quarta-feira (19), às 18h. Dono de uma trajetória centenária, o prédio agora tem pela frente o desafio de manter a relevância social pela qual foi reconhecido no Ceará. Trata do reinício de uma ampla resistência.

Reformado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) a um custo de R$ 6,2 milhões, a nova configuração do Teatro São José possui 1.446 m² de área construída e capacidade para 366 pessoas.

Administrado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), sua direção, pelo menos nesta fase de reabertura e adequação de uma agenda, ficará sob a responsabilidade de Karlo Kardozo.

A programação de reinauguração conta com 11 dias de apresentações em vários espaços do Teatro. Hoje, a Orquestra Filarmônica do Ceará, sob a regência do maestro Gladson Carvalho, se apresenta no local, seguida do Pocket Show do cantor Raimundo Fagner. A promessa da gestão para o correr das semanas pós-reabertura é de sediar a VI Bienal Internacional de Dança do Ceará, nos dias 19 a 28 de outubro; além das eliminatórias do 1º Festival da Música de Fortaleza, programado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

"Com certeza, o sentimento que todos nós temos por conta dessa reinauguração, não só por sua história ou pela contribuição de artistas e toda uma geração de atores e atrizes, ele tem toda uma simbologia. Existe uma história cravada naquele espaço. Ele é muito mais que um Teatro Monumento, é uma memória viva que dialoga com a cidade", destaca o Secretário de Cultura de Fortaleza Gilvan Paiva.

O gestor argumenta que esta primeira fase de atividades do São José deve obedecer a duas linhas de pensamento bastante específicas. Inicialmente, o prédio precisa estar conectado a outros espaços culturais geograficamente próximos como a Biblioteca Menezes Pimentel, a Praça do Cristo Redentor (ambos ainda em fase de reforma), Teatro Carlos Câmara e o território compreendido entre o Passeio Público e as futuras instalações da Estação das Artes, projeto cuja promessa é ocupar antiga Estação João Felipe.

Com a efetivação de um perímetro cultural naquela região, a expectativa é de que o São José siga conectado como uma referência e possa se estabelecer como cabeça do sistema municipal de teatro da cidade. "Ele precisa ser um espaço da atividades teatrais, ao passo que também seja mais plural e possa dialogar com outras linguagens. Se estabelecer como um a área que possa dialogar muito bem com essa questão da formação, de integrar, ocupar e ser um ponto de encontro dessa produção. Isso é um desafio de uma nova trajetória", defende Paiva.

Ressurgimento

Segundo a Secultfor, as obras de restauro e reforma foram responsáveis pela ampliação de 40% do equipamento, com a construção de um prédio anexo e toda a reestruturação do antigo teatro, com a recuperação da fachada, balaústres, mezaninos, palco e outros elementos. O interior do teatro ganhou restauração de pisos, portas e mezaninos e palco, que recebeu novo tablado, nova iluminação e sonorização.

A coberta recebeu estrutura metálica com revestimento termo acústico e forro em lambri de madeira. Já a coberta externa do equipamento segue o padrão das existentes no prédio original, com telhas de cerâmica em estilo colonial. O equipamento passou a contar com novas áreas, como cafeteria, banheiros, salas multiuso e de costura, depósito, bilheteria e pátio externo com áreas de convivência.

Fique por dentro

Museu do Maracatu segue indefinido

Sobre o futuro do tradicional Museu do Maracatu, aponta Gilvan Paiva, o pensamento da gestão Roberto Cláudio é construir um local próprio para o acervo. A premissa é discutir com artistas e mestres ligados diretamente com esta expressão em Fortaleza, a criação de um prédio destinado somente a este fim. "O Maracatu é muito maior que um sala, seria injusto com essa história. Por essa razão, nessa retomada, precisamos de uma nova visão e articulação com pesquisadores para a discussão sobre um espaço físico, um projeto que atenda uma visão mais ampla do Maracatu".