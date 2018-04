Realidades em cena

00:00 · 28.04.2018 por Roberta Souza - Repórter

Como a periferia acorda? Quais são os primeiros movimentos dos moradores? Para onde eles se deslocam? A rua, já diria Katiana Pena, "é noiz". E a coreógrafa encontrou, junto às crianças e adolescentes do Instituto homônimo que coordena no bairro Bom Jardim, uma forma de traduzir essas características no próprio corpo.

O espetáculo que apresentam este fim de semana no Theatro José de Alencar, junto a dois bailarinos Ballet Bolshoi de Moscou, é uma visita que fazem à região e às circunstâncias em que residem, mas de cima do palco, com representantes de uma cultura bem diferente, e no Centro da cidade.

A estreia de "A rua é NOIZ" foi em setembro passado. Com um processo de pesquisa que durou cinco meses, Katiana visitou praças, bailes de reggae, rap, hip hop, além de acompanhar a rotina de quem mora na periferia. "Tivemos a preocupação de colocar na coreografia cada um de nós enquanto moradores e artistas. Não tinha como falar do Bom Jardim sem falar das questões sociais. Pegamos todas as situações e isso favoreceu para a criação do espetáculo", explica.

"Queríamos algo que retratasse o 'vetim', a pessoa que estuda Direito e mora na periferia, que sai da perifa pra trabalhar na Aldeota, para então fazer toda essa conjuntura do que é ser um lugar com tanta potência, cultura e ao mesmo tempo tão discriminado, taxado como bairro violento, esquecido", expõe Katiana Pena.

Ao mergulhar na própria comunidade, o espetáculo descobre diferentes enquadramentos: a questão negra, a religiosidade, a própria rua, a ideia de como permanecer forte em meio à desigualdade social, de como continuar sorrindo - tudo tem vez entre os corpos bailantes da periferia.

"Queríamos que, ao sentarem para assistir, os moradores se sentissem representados. A gente queria que as pessoas saíssem comovidas, mexidas de alguma forma, que algo chamasse atenção pra vida", expressa a coreógrafa.

Intercâmbio

Da estreia para cá, Katiana reconhece que foram feitas algumas adaptações e acréscimos. "A gente fortaleceu a cena da rua: como potencializar a voz da juventude, com seus coletivos e representações. Atualizamos o movimento, a música. A própria vinda do Bolshoi foi incluída", ressalta.

A parceria com a companhia russa se deu por meio do produtor geral Schicco Salles, que já vinha estabelecendo contatos com outros produtores há mais de seis meses. O desejo era antigo. "Queríamos trazer algo de fora para que acontecesse esse choque cultural entre nosso trabalho e o deles", conta Katiana.

Entre os produtores, circularam projetos, fotos e vídeos do Instituto que atua no Bom Jardim há quatro anos, e a receptividade estrangeira foi a melhor possível.

"Eles gostaram muito e queriam ajudar de alguma forma. Entendemos que era melhor eles virem, trazer um pouco da cultura deles, e junto com a gente fazer nossa dança", pontua a coreógrafa. Sem patrocínio direto, Valeriya Shikina e Ilya Vladimirov, ambos do Ballet de Bolshoi de Moscou, chegaram aqui no começo da semana, e estão todos esses dias ensaiando com os meninos do Bom Jardim.

Sonhos

Segundo Katiana, esta semana só se fala em Bolshoi nos corredores do Instituto. "É muito lindo quando eles dançam. Os meninos falam da cor do detalhe da mão da bailarina, da perna que sobe com facilidade, da sapatilha de ponta. É um aprendizado ímpar e a dança é isso, é justamente esse compartilhar de saberes, de culturas. Se perder isso, perde o sentido de ser dança", evidencia ela.

A inserção dos russos no espetáculo "A rua é NOIZ" acontece num quadro sobre os sonhos. "Criamos uma música, um momento pra isso acontecer. É bem rápido, são sete minutos pra essa interação entre eles e os professores da nossa escola, pra essa troca dos dois mundos, da favela pra burguesia", contextualiza.

Ciente da capacidade de transformação da vida por meio da arte, Katiana enaltece a apresentação como uma celebração da necessidade de comunhão das diferenças. "Se nossa dança muda a história de 550 alunos, isso já vale a pena. O que a gente quer fazer é só isso, dar possibilidade pra que eles possam sonhar", finaliza a coreógrafa, realizando assim o próprio sonho.

Saiba mais

O Instituto Katiana Pena foi criado em 2015, no Grande Bom Jardim, e oferece ao alunos, paralelamente à dança, reforço complementar para auxiliar nos estudos formais, além de leitura, acompanhamento psicopedagógico, contação de histórias e acesso à informática.

Sem apoio financeiro fixo, é mantido com doações de microempreendedores e parceiros locais. Atualmente, encontra-se no processo de inscrição para a Lei de Incentivo Estadual, com o intuito de poder manter a Instituição, proporcionando alimentação aos alunos, garantindo salário aos professores e funcionários que, até o momento, trabalham voluntariamente.

São quinze turmas de dança semanais e ainda, na parte da noite, são oferecidos "aulões" de ritmos e alongamentos para adultos e pessoas da terceira idade; pois o intuito é fazer a integração da própria comunidade, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida, desde a criança até o idoso.

Mais informações:

Espetáculo "A rua é NOIZ", Dias 28 e 29 de abril, às 19h30, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Para moradores de comunidades periféricas, o valor é R$ 30. Vendas na bilheteria do Theatro e nas academias Vera Passos, Michelle Borges e Michelle Fontenelle