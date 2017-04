Realidade no palco

00:00 · 06.04.2017 por Iracema Sales - Repórter

Elenco de "A granja" em cena: montagem discute o processo de expansão urbana de Fortaleza, a partir do bairro Granja Portugal ( Fotos: Aline Campêlo / Div. )

Ao entrarem em cena hoje (6) no Espaço Rogaciano Leite Filho, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), os oito atores do grupo Nóis de Teatro, todos moradores do bairro Granja Portugal, estarão fazendo mais do que uma apresentação teatral.

Eles estarão transportando ao palco vestígios de memórias de lutas políticas e de organização social que resultaram na criação do então aglomerado urbano ou ocupação: a comunidade Granja Portugal. Essa é a linha mestra da dramaturgia do espetáculo "A granja", texto de Altemar de Monteiro, tendo como referência a obra "Ubu Rei", do teatrólogo francês Alfred Jarry (1873-1907).

A construção dramatúrgica da obra é inspirada na prática do teatro que interage com as questões sociais, ou seja, interfere na realidade, abordando o tema moradia. Mais especificamente, como se deu o processo de ocupação do centenário bairro Granja Portugal. Durante 40 minutos, os artistas investem na performance cênica, que aposta em figurino colorido e cenografia inovadora, móvel. Eles recorrem aos recursos do teatro de rua, conforme explica Kelly Enne Saldanha, atriz e produtora da peça, que foi montada pela primeira vez em 2009.

O espetáculo, que será apresentado também nos dias 13, 20 e 27 deste mês, sempre às 19h, traz à tona a discussão em torno de como se deu a formação dos bairros na periferia de Fortaleza, tomando como exemplo o caso da Granja Portugal.

Disputa

"O Zé da Granja era dono de todo o território e as pessoas que chegavam do Interior tiveram que disputar seu espaço", relata Kellly , avisando que o público é convidado a opinar sobre o assunto.

Ao longo desses oito anos, acrescenta que a obra vem sendo atualizada, assim como a configuração do próprio território, que sofreu transformações, ganhando configuração mais próxima do conceito real de bairro.

Na peça, os atores interpretam situações vivenciadas pelos primeiros moradores, que tiveram de travar uma luta com o "Zé da Granja" - daí a referência ao espetáculo "Ubu Rei", percebida também na linguagem e no figurino.

"O cenário é móvel e conta com dois carrinhos responsáveis pela mobilidade do público, que deixa o seu lugar de conforto", revela Kelly. A cenografia apresenta quadros que remetem ao grafite, dando a ideia de espaço urbano, além de material reciclado, como latas e pedaços de madeira.

A atriz destaca que o espetáculo centra sua força na parte cênica, justificando recorrer aos apelos do teatro popular de rua, desde a linguagem ao colorido da cenografia.

Interior

Assim, em "A granja", o grupo Nóis termina por discutir como se deu a expansão urbana de Fortaleza, cuja periferia foi formada a partir da aglomeração de pessoas que chegavam do Interior, muitas vezes, fugindo da seca.

A peça tem a finalidade de levar uma reflexão acerca desses processos sociais urbanos, que trazem no bojo a necessidade de moradia, perpassando outras questões, como as políticas e econômicas.

"Esse espetáculo é o que mais se aproxima da linguagem do teatro de rua", assegura Kelly Saldanha, fazendo alusão ao uso da música, roupas coloridas e maquiagem mais voltadas para o circo.

Ela chama a atenção para o atual momento político do País, daí o espetáculo ser considerado atemporal - tal qual "Ubu Rei", peça que continua influenciando novos dramaturgos e atores.

De maneira divertida e criativa, o grupo "Nóis de Teatro" trata questões do cotidiano das pessoas, enfatizando a linguagem popular, levando sempre em consideração o poder da reconstrução, como fizeram os antigos moradores da Granja Portugal.

Os artistas retratam com fidelidade o dia a dia da comunidade, berço do grupo Nóis de Teatro, que em agosto completará 15 anos.

As comemorações, no entanto, se iniciam já a partir deste mês, com a realização de uma série de atividades, incluindo a estreia de novo espetáculo e o lançamento de um livro contando a história do grupo.

Kelly destaca que a sede do Nóis de Teatro foi conquistada há pouco tempo. Entre os planos, está ainda o de retomar as oficinas de teatro para crianças em breve.

Mais informações:

Espetáculo "A granja", do Nóis de Teatro. Hoje (6) e nos dias 13, 20 e 27, sempre às 19h, no Espaço Rogaciano Leite Filho, do CDMAC (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3488.8600