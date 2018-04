Rabecas pelo Ceará

00:00 · 28.04.2018

Gilmar de Carvalho, acima, com seu objeto de pesquisa ao longo de mais de uma década; abaixo, dois artistas da rabeca presentes na exposição

A exposição "Sertão das Rabecas" antecipa o próximo livro assinado por Gilmar de Carvalho e Francisco Sousa. A obra está em sua última etapa editorial. O lançamento ainda não foi marcado, mas o pesquisador confirma que a ideia inicial é lançá-lo ainda no curso da mostra, que pode ser vista no Museu do Ceará pelos próximos dois meses.

> A tradição que reverbera

O novo livro é uma expansão de "Rabecas do Ceará" (2006), lançado quando a pesquisa contava com dois anos. Os pesquisadores não abandonaram a temática e chegaram a entrevistar quase duas centenas de rabequeiros. A extensão da pesquisa levou Gilmar e Francisco a palmilhar o Estado, em busca de nomes que se anunciavam de longe e outros de quem tomavam conhecimento na estrada.

"Falamos em um mapeamento (da rabeca no Ceará), mas um mapeamento qualquer pessoa teria condições de fazer, bastava pegar os contatos, procurar as pessoas. Entramos nas histórias de vida dessas pessoas, tentando compreender a visão de mundo delas, a fala representativa de um discurso que elas constroem. Ficamos muito tempo nas rabecas. E acho que valeu a pena", explica Gilmar de Carvalho.

Interesse

O interesse do pesquisador na rabeca já havia sido documentado em "Artes da Tradição - Mestres do Povo", obra de 2005, que inventaria mestres tradicionais de todo o Ceará. Entre eles, figuram quatro rabequeiros.

"O que mais me interessou nas rabecas, no primeiro momento, foi o fato de que não se falasse em rabeca do Ceará. A rabeca aqui era Cego Aderaldo, Cego Sinfrônio e Cego Oliveira. Este, muito por conta do Rosemberg Cariry, que fez recentemente um livro sobre o Cego Aderaldo. O Cego Sinfrônio aparecia em um livro do Leonardo Mota. Era muito recortada, estacionada. Eu via o Ariano (Suassuna) falando no Mestre Salu, depois veio a banda Mestre Ambrósio, que tinha rabeca; o Antonio Nóbrega, que começou a fazer shows com rabeca e era o maior sucesso no Brasil todo. E as rabecas do Ceará, onde estavam?", rememora Gilmar de Carvalho.

Quando terminaram "Artes da Tradição", o fotógrafo Francisco Sousa instigou Gilmar a fazer uma pesquisa maior sobre as rabecas. "Fizemos isso, por mais de 10 anos. Paramos quando encontramos dona Ana", revela. Dona Ana é Ana Sá de Oliveira, rabequeira de baixio e única mulher que tocava o instrumento, localizada pelos pesquisadores. Ele conta que, ao longo da pesquisa, outros nomes femininos apareceram. "Mas as pistas às vezes davam em lugar nenhum. Diziam que a pessoa tinha se mudado, e não a encontrávamos mais. Mas, ao mesmo tempo, incomodava, como se o (novo) livro fosse uma coisa masculina, só com homens".

A conclusão - por ora, ao menos - da pesquisa sobre as rabecas não é arbitrária. A busca por uma rabequeira, depois de tantas pistas falsas, não era o objetivo final da dupla de pesquisadores. Contudo, o mapeamento exaustivo sugeriu que ele seria, sim, representativo. "Acho que chegamos ao fim. A pesquisa foi muito extensa e a situação, hoje, é diferente de quando começamos", avalia Gilmar.

A rabeca no Ceará, em parte pelos esforços do pesquisador, já não estavam tão escondidas como outrora. "Hoje, ela não está em tantos lugares como em outros tempos, mas o certo é que não tivemos o fim da rabeca. Temos uma orquestra de rabequeiros em Juazeiro do Norte; os grupos Dona Zefinha (de Itapipoca) e Fulô da Aurora, por exemplo, têm rabeca em suas formações; algumas ONGs fazem trabalho (com o instrumento), dando oficinas; temos rabecas, também, em algumas igrejas evangélicas; e tem gente jovem curiosa com ela", contabiliza o pesquisador.