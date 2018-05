Quinteto de Metais da UFBA: sopro musical

00:00 · 10.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

Com um conjunto de instrumentos de sopro, acompanhados de percussão, e músicos dispostos a tocarem juntos, forma-se uma banda, cuja origem está ligada a movimentos militares e religiosos. Só no Brasil esse tipo de formação remonta há dois séculos, com a chegada da Coroa Portuguesa. E é imerso nesse processo histórico que o Sonora Brasil, projeto do Sesc, tem difundido desde o ano passado o trabalho de quatro grupos que resgatam a tradição das bandas marciais, caracterizadas por um ritmo forte e adequado às marchas.

No mês de maio, o Quinteto de Metais da UFBA, que já circulou por cidades do Sul e do Sudeste, chega a Fortaleza (12/5), Alcântaras (13/5), Iguatu (15/5), Crato (16/5) e Juazeiro do Norte (17/5) em apresentações gratuitas e com classificação livre para todas as idades. O grupo é formado pelos professores da Universidade Federal da Bahia: Heinz Schwebel (trompete), Joatan Nascimento (trompete), Lélio Alves (trombone), Celso Benedito (trompa) e Renato Pinto (tuba).

O gerente do Programa de Cultura do Sesc, Chagas Sales, evidencia o diferencial deles para circularem pelo país por meio do projeto. "O quinteto da UFBA traz música de concerto, contemporânea, mas todo o trabalho de elaboração e composição das peças tem como referência a sonorização da bandas tradicionais. É uma oportunidade interessante para que nossos músicos e público possam perceber os desdobramentos das bandas marciais", destaca.

A pesquisa realizada para o catálogo do Sonora Brasil 2017/2018 lembra que os conjuntos de câmara têm origem no século XVI, época em que se tornou uma prática a apresentação de pequenos grupos musicais nos castelos medievais europeus em situações sociais envolvendo a nobreza. Mas, diferente do quarteto de cordas - dois violinos, viola e violoncelo -, formação que mais se destacou nesse âmbito, o quinteto de metais tradicional não teve a mesma consagração. Sua existência remonta a um período mais recente na história da música, que não é mais de 150 anos.

Apresentação

O repertório selecionado pelo Quinteto de Metais da UFBA conta com a "Suíte Nordestina", de José Ursicino da Silva, "Quatro danças brasileiras", de Hudson Nogueira, com samba, maxixe, marcha rancho e choro; "Fantasia sobre temas de Chiquinha Gonzaga", de Marco Túlio de Paula Pinho; "Quatro momentos nº 3", de Ernani Aguiar, que passeia por maracatu, caboclinhos, canto e marchalo.

Em Fortaleza, o público poderá conferir o quinteto no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, a partir das 19h. Vale ressaltar que a apresentação passa por pequenas adaptações de acordo com a região em que é realizada.

Além do Quinteto, o circuito de "Bandas Musicais: Formações e Repertórios" do Sonora Brasil também conta com a Sociedade Musical União Josefense (SC), a Banda Manauense (AM) e a Corporação Musical Cemadipe (GO) - as três com um perfil mais tradicional. Até o final do ano, os municípios cearenses deverão receber todas elas, já que os grupos de Coco - da outra face musical do biênio do projeto Sonora Brasil - já circularam por aqui em 2017, e agora seguem para o Sul e Sudeste.

Para Chagas Sales, essa circulação é uma oportunidade para que o Brasil reconheça sua diversidade. "Esses grupos precisam de incentivo, visibilidade, porque realizam um trabalho superimportante. São verdadeiros guardiões da música nacional", observa.

Em 2018, o Sonora Brasil completa 20 anos e toda a memória do projeto pode ser encontrada no site (www.sesc.com.br/sonorabrasil/). Lá estão digitalizados os catálogos de cada edição. "Precisamos garantir um espaço privilegiado para aquilo que a gente considera importante para a história da música e que muitas vezes não tem outras plataformas, além de garantir a informação especializada e a fruição desses grupos", destaca Chagas.

Sobre o novo biênio que se aproxima, o gerente de cultura do Sesc adianta que um primeiro encontro para a definição dos temas já foi realizado e que a apresentação deve acontecer nos próximos 15 dias. Até lá, Norte, Nordeste e Centro-Oeste pode continuar desfrutando das "Bandas Musicais", enquanto Sul e Sudeste ficarão "Na pisada dos cocos".

Programação

Projeto Sonora Brasil 2018 - "Bandas Musicais: Formações e Repertórios"

Atração: Show Quinteto de Metais da UFBA

Fortaleza

Data: 12/5

Horário: 19h

Local: Conservatório de Música Alberto Nepomuceno (Avenida da Universidade, 2210, Benfica)

Informações: (85) 3455.2118

Alcântaras

Data: 13/5

Horário: 19h

Local: Praça Gregório Cunha Freire, s/n - Bela Vista.

Informações: (88) 3611.0954

Iguatu

Data: 15/5

Horário: 19h

Local: Teatro da Unidade Sesc Iguatu (Rua 13 de maio, 1130, Centro)

Informações: (88) 3581-1130

Crato

Data: 16/5

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc Adalberto Vamozi (Rua André Cartaxo, 443, Centro)

Informações: (88) 3523-4444

Juazeiro do Norte

Data: 17/5

Horário: 18h

Local: Teatro Sesc Patativa do Assaré (Rua da Matriz, 227, Centro)

Informações: (88) 3587.1065

Todas as apresentações são gratuitas