Quatro Passos: encenando o real

00:00 · 04.05.2018

Atores do elenco de "Quatro Passos": espetáculo tem caráter essencialmente filosófico

No palco, quatro personagens e quatro dilemas existenciais do ser humano: amor, sexo, morte e arte. Essa última ganha tal status por ser uma "possibilidade genuína da vida". Ela faz refletir sobre o sentido dessa existência, afinal, o que se passa no palco é um retrato do que se passa na vida real.

Após nove meses - incluindo pesquisa e ensaios - "Quatro Passos" ganha forma e apresentações ao longo do mês de maio, todos os sábados e domingos, no Theatro José de Alencar (TJA), sempre às 20h.

O espetáculo é uma realização da Cia. De Teatro Comedores de Abacaxi e entra em cartaz neste sábado (5). Com ingressos de R$ 20 (inteira), a peça tem classificação de 18 anos.

Para contar essas histórias de encontros e desencontros, a ação começa com um homem em um lugar distante, um local devastado e longe de tudo, onde se encontra com uma mulher que não lembra de nada. Ele tenta convencê-la a ir para a casa deles, mas ela recusa. Ao longo da conversa, uma possível intimidade entre os dois é revelada: trata-se de marido e mulher, e ela quase se deixa convencer pela proposta.

Depois aparece um outro homem, e faz a mesma coisa com o primeiro rapaz. Fala de momentos bons que viveram, do amor, da casa deles. A confusão, as contradições das personagens aumenta com a chegada de uma quarta pessoa, uma outra mulher, que repete o mesmo processo.

Se aquilo é um sonho ou realidade, se é uma encenação dentro de outra encenação, só o público pode concluir.

"O espetáculo é uma ciranda da vida. A peça trata de encontros e desencontros, de incertezas, questões que são maiores que a gente. Em cena não pontuamos nada, as questões são jogadas e deixamos espaço para que a plateia respire, que leve questionamentos para casa. É um texto com uma pegada bem filosófica", explica o ator e diretor Aristides de Oliveira.

"É um encontro entre quatro pessoas que vivenciam diversas situações. Sabemos que se passa algo entre eles, mas não sabemos o que é exatamente. É assim que a montagem se apresenta, quem vai dar o complemento é cada um que for assistir", sustenta o diretor.

Inspiração

Aristides de Oliveira assina o texto e a concepção visual do espetáculo, além de fazer a direção juntamente com a assistente Débora Ingrid. O elenco é formado por João Fontenele, Tayana Tavares, Marcos Paulo e Nádia Fabrício.

"O espetáculo é bastante coreografado, tem muita marcação de dança. Usamos como referência o teatro-dança da bailarina e coreógrafa alemã Pina Bausch, um dos pilares da dança contemporânea", explica Aristides, que também recorreu ao teatro do absurdo para construir a narrativa.

Seguindo nessa linha de pesquisa do teatro-absurdo, a montagem faz uma referência a temas totalmente fora da realidade, tratados nas peças deste gênero - e que já passaram por outras produções do grupo, como na infantojuvenil "Entra na Roda" (2015), em "Calígulas" (2015) e "Restos Cavam Janelas" (2017).

Desde de setembro reunidos na sede da companhia, localizada no Benfica, os integrantes leram e releram o texto e tiveram contato com a cinematografia de Federico Fellini - conhecido por sua visão profunda da sociedade, colocando muitas vezes as pessoas em situações bizarras.

"Procuramos adentrar nesse processo de aprofundar as relações homem-mulher e diluir as relações humanas em geral", confirma o diretor.

Apoio

A Cia. Comedores de Abacaxi é formada por ex-alunos da primeira turma do curso de Teatro da Universidade Federal do Ceará (UFC), e é um dos poucos grupos teatrais da cidade com sede própria. O local hoje serve como espaço cultural e recebe apresentações e exposições.

Sem patrocínio, "Quatro Passos" conta apenas com as vendas dos ingressos. O montante do investimento já soma quase R$ 10 mil.

"O que nos coloca de pé é o desejo de fazer teatro, mas as condições são bem difíceis. Está cada vez mais complicado fazer teatro no Brasil em Fortaleza", aponta Aristides.

"Tem um movimento muito forte de teatro aqui na capital, que briga e luta junto, mas as atuais ações públicas estão afastando tudo o que foi construído em tempos anteriores. Não temos apoio de nada e os editais atuais demoram a pagar. Mas temos a fome de fazer, é isso que faz a gente arregaçar as mangas e criar", conclui.

Mais informações

Espetáculo "Quatro Passos". Neste sábado (5) e domingo (6), às 20h, no TJA (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3101.2583