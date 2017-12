QTY: o eterno retorno do mesmo

00:00 · 20.12.2017 por Dellano Rios - Editor de área

Os guitarristas/ vocalistas Dan Lardner e Alex Niemetz, que comandam o QTY: com disco de estreia lançado em dezembro, banda é celebrada nos EUA e Inglaterra

Por conta mesmo de sua repetição, as recomendações de fim de ano do New Musical Express já se tornaram cômicas. O semanário inglês está sempre a postos de descobrir a nova grande banda e, em casos de maior exaltação, a próxima maravilha capaz de salvar o rock. A salvação, claro, não é do tipo redentor das massas. Vem sempre das fileiras do indie, para arrebatar os eleitos. Ou seja, algo que não cabe no palco do Rock In Rio, mas em algum show disputado num clube apertado.

A aposta da vez é a QTY, dupla de Nova York que soltou uns singles e assinou com um selo britânico, o Dirty Hit (Wolf Alice e The 1975 são estrelas do elenco da casa). Num texto sobre o álbum de estreia dos norte-americanos - intitulado apenas "QTY" -, eles foram apresentados como "a mais excitante das novas bandas de Nova York". A definição é Rhian Daly, jornalista da revista que vive entre Londres e Manhattan. E ele foi além, ao dar à matéria um subtítulo tão elogioso, que poderia ter sido escrito pelo departamento de marketing da Dirty Hit - "conheça a sua nova banda favorita".

As descrições são inequívocas, mesmo o som do QTY sendo localizado numa zona que não é para todo tipo de ouvinte. Dan Lardner, vocalista principal e guitarrista da banda, até tem uma definição precisa: "é baseado em guitarras, lírico, rock com sensibilidades pop". Para alguns, é uma receita fácil de acertar - vide as incontáveis bandas indies que são praticamente impossíveis de diferenciar e dificílimas de lembrar cinco anos depois. Para outro, é isso, uma repetição sem fim.

A exaltação da NME é uma bobagem, claro. Mas, para ser honesto, tolices do tipo são até divertidas. É tradição do rock não se levar tão a sério, mesmo que críticos e fãs evoquem canções capazes de salvar a sua vida ou exaltem uma banda que revolucionou toda a música, como uma faísca desencadeia um incêndio de grandes proporções. E uma afirmação exagerada é sempre mote para negações igualmente apaixonadas, polêmicas típicas dos fãs de música pop.

Problema mesmo é quando a reação provocada é outra: a do enfado. Quem ainda acredita nestas promessas? Quantas não foram as decepções segundo dicas do tipo, dando atenção a gurus indie? No caso específico do QTY, a dica é deixar a antipatia, quase sempre justificada, para outra ocasião.

O voto de confiança se justifica pela presença de Bernard Butler nos créditos de produção. O músico inglês, de 47 anos, ficou conhecido como guitarrista do Suede, um dos ícones do britpop, em sua melhor fase. Fora da banda, ele se estabeleceu como produtor, tendo trabalhado com artistas como Oasis, The Libertines e Tricky, além, claro, do Suede e de seus discos solo.

Butler é um guitarrista na linha de Johnny Marr, econômico, sempre em busca da nota certa, de riffs perfeitos. Vê-lo produzir uma banda, capitaneada por uma dupla de guitarristas, é garantia que uma parte do trabalho foi bem feita. E, de fato, "QTY" é cheio de guitarras espertas, bons riffs e solos. Estes são, em geral, simples, empregados para deixar a canção mais dançante.

Importante salientar que, apesar de ser oficialmente uma dupla, o QTY não segue a linha de The Black Keys e The White Stripes, se reduzindo a bateria-guitarra-vocais. Em disco e ao vivo, é uma banda completa, liderada pelos guitarristas Dan Lardner (também vocalista) e Alex Niemetz (ela canta em algumas faixas), acompanhados do baixista Peter Baumann e do baterista Alan Yuch.

A verdade sobre a dupla é quase a mesma destes casos e celebração exagerada: o QTY não vai salvar nada, nem necessariamente ser sua nova banda favorita. Mas tampouco é um grupo execrável e dispensável. Cabe bem aqui a ideia de uma banda promissora.

"QTY" abre com "Rodeo". A faixa entrega alguns elementos frequentes do som do disco, mas não é uma síntese dele. Isso é um dos trunfos do álbum, que consegue surpreender, mesmo seguindo fórmulas tão conhecidas.

Puxada por riff grave, remete diretamente ao rock da geração 2000's. Comparações com The Strokes são inevitáveis e não são descabidas. A principal diferença é a presença de vocais felizinhos, na linha de bandas fofas da Suécia. Descrito, pode parecer estranho, mas funciona no som e quebra o ar "cool" e, assim, ajuda a diferenciar o som QTY do feito pelos Strokes e por dezenas de sub-Strokes.

"Dress/ Undress" segue um padrão parecido. "Michael" é o ponto fora da curva, com um som menos sujo. Nesta canção, contudo, é fácil notar outra marca da banda: os refrões grudentos. Uma marca que mostra bem que o QTY não tem pretensão alguma de inventar nada, assim como carece de pudor de repetir fórmulas clássicas do rock e do pop. Tanto que a banda faz muitas referências ao rock feito por bandas de Nova York, mas se mantém distante de seus nomes mais vanguardistas, como Talking Heads e Sonic Youth, para citar duas bandas bem diferentes entre si.

O grupo só flerta com um vanguardista: Lou Reed. Dan Lardner entoa as canções como se estivesse falando as letras. "Rodeo", "Word fo this", "Living things" são exemplos desta referência. As pretensões pop da banda não permitem que seus vocais descambem para uma cópia. Mas o fantasma do criador do Velvet Underground está lá, mesmo que assombrado por refrões e vocais de apoio fofinhos.

A maior parte do disco é dançante, e vai bem para pistas e festivais. Mas três canções na segunda parte do disco revelam um disposição para baladas. "Notify me" ecoa Suede, mas é genérica e fadada ao esquecimento. "Sad Poetic" é bem melhor, com refrão bobinho, linhas simples de guitarras e capacidade de fazer você cantarolá-la cada vez que o pensamento voar longe. Ao violão, "New Beginnings" é belamente cantada por Alex Niemetz, que, aqui se vê, deveria comandar o grupo mais vezes.

Disco

QTY

QTY

Dirty Hit

2017, 10 faixas

Disponível nas plataformas de streaming