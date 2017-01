Prosa talhada na madeira

00:00 · 30.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

O filho de Pedra Branca foi um aficionado pelas coisas próprias do Nordeste. Foi percorrendo e adentrando este universo recheado de cantorias, mestres, sincretismo e personagens marcantes que os olhos e mente de Leonardo Mota (1891-1948) se alimentaram. Registrando um pé de chão esquecido do Brasil, Leota (era assim que gostava de ser chamado) foi um autor polivalente, cuja obra confundiu-se com a cultura desta Região.

A premissa a envolver a trajetória deste escritor, professor, advogado, promotor de justiça, secretário de governo, tabelião, jornalista, historiador e folclorista ressurge através do cuidadoso projeto editorial da Confraria dos Bibliófilos do Brasil. Uma das raras manifestações de Mota no terreno da ficção literária, o conto "Brutalidade" (1920) ganha o formato de livro.

Passados 97 anos, o texto renasce através do minucioso trabalho do editor da Confraria, José Salles Neto. Além da publicação do texto na íntegra, a luxuosa publicação é fartamente ilustrada por 51 xilogravuras de José Lourenço, um dos artistas mais reconhecidos na atual geração de gravadores cearenses.

O manuscrito que continha "Brutalidade" veio ao mundo por conta do colecionador Jorge Brito. Seguindo o costume da ficção de sua época, Mota estabelece com o leitor toda uma construção visual da Ipu dos anos 1912. Orientando e descrevendo uma paisagem banhada de realismo, autor destrincha os tétricos acontecimentos envolvendo duas famílias daquela região.

Desejo, inveja, ódio e consequentemente violência impregnam uma terra de poucas perspectivas. Caminhando entre colinas, açudes e canaviais, os personagens dessa história parecem encerrados àquele ambiente.

Conhecemos a história de dois homens Marçal e Ananias, ambos agregados do Major Batista. Acompanhados das esposas, estas criaturas se dirigem à missa dominical. Apenas um dos nomes destas jovens é exposto. Catarina, esposa de Ananias, é descrita pelo libidinoso Marçal como "uma flor de pureza, Lucrécia matuta, virtuosa e boa". O clima de tragédia está exposto ao leitor.

Narrativa

Além da descrição da beleza de Catarina, Marçal tira da atração física pela mulher do amigo um complemento de sua própria desgraça. Desprovido de qualquer ética, interessa a este homem de poucas palavras retribuir com violência, com torpor. Nada nesta criatura exala qualquer tipo de esperanças na vida. Ambientes extremamente idílicos se combinam com luxúria.

Ao todo, foram cinco anos de delicada atenção a este novo produto da Confraria. 15° título da série "Livro do Ano" e lançado através do selo "Edições da Confraria". Apenas 500 unidades desta edição foram produzidas e cada livro é numerado e assinado pelos realizadores.

A Confraria dos Bibliófilos do Brasil, reúne colecionadores de livros de luxo e conta com integrantes espalhados por todo o Brasil. O amor ao livro, á precisão das letras evidencia um produto que ganha compleição física de artesanato. Editam, em conjunto, obras como peças de arte. Bibliófilos modernos, resgatam a literatura de realizadores brasileiros esquecidos muitas vezes nas areias do tempo.

Xilos

Após os textos de apresentação e o resgate do conto, o livro pontua a arte de José Lourenço. Ao artista, coube a missão de recriar através dos talhos todo este universo descrito por Mota. A narrativa, construída em quadros sequências é generosa nos detalhes e impressiona pela delicadeza dos traços. Utilizando apenas imagens, sem o expediente do recurso textual, o mestre da Xilogravura vai debulhando página à página o enredo de "Brutalidade".

Professor, escritor e pesquisador de arte e cultura (sobretudo seus ramos na tradição popular), Gilmar de Carvalho pontua no texto de apresentação que esta obra, coincidentemente, encontra os 30 anos de Lourenço como gravador. Este artista, explica, "vislumbra um mundo de possibilidades de trabalho por conta de sua competência, sensibilidade e humildade como grande artista que é".

Integrando um tradição editorial identificada como "Romance Gráfico sem Palavras", o livro "Brutalidade" constitui surpreendente peça narrativa dentro do contexto das artes visuais. Interligando uma tradição que envolve realizadores de outros continentes, esse poder de contar apenas pela imagem possui força única. Leota, se aqui estivesse, estaria satisfeito.