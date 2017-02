Projeto exibe filmes autorais pelo País

00:00 · 03.02.2017 por Guilherme Genestreti - Folhapress

Longa-metragem "Rifle", do gaúcho Davi Pretto: selecionado para exibição no Festival de Berlim, faz parte da safra de filmes recentes bem recebidos pela crítica

O longa "O Ornitólogo", de João Pedro Rodrigues, levou o prêmio de direção no Festival de Locarno. "A Cidade Onde Envelheço" levou três Candangos no Festival de Brasília. E "Rifle" vai na mala do gaúcho Davi Pretto para ser exibido no Festival de Berlim. Mas, entre o fuzuê criado nas mostras e a estreia em salas comerciais de cinema, existe um buraco negro que traga boa parte dos filmes.

A partir da próxima quinta (9), longas autorais, brasileiros ou em coproduções com o Brasil, que teriam dificuldades para encontrar espaço no abarrotado circuito de cinema, terão sessões cativas em 21 cidades do País. O projeto, chamado Sessão Vitrine Petrobras, foi idealizado pela distribuidora Vitrine, voltada a esse segmento de filmes, e tem patrocínio da Petrobras. Funcionará assim: a cada duas semanas, um novo filme escolhido pela Vitrine estreará em horário fixo em salas predeterminadas. A hora das sessões pode variar a cada cidade, mas deve se concentrar no período noturno.

O primeiro escolhido é "A Cidade Onde Envelheço", da mineira Marília Rocha, sobre duas amigas portuguesas que se encontram em Belo Horizonte. O longa levou o prêmio principal no último Festival de Brasília, em setembro. Outro título elogiado nessa mesma mostra, o documentário "Martírio", de Vincent Carelli, que trata do massacre de índios guaranis na fronteira com o Paraguai, estreia nessa sessão em 13/4.

Já "O Ornitólogo' abriu o Festival Mix Brasil, passou no Festival do Rio, e chega ao circuito em 30/9. No longa, um pesquisador se perde numa floresta e vive experiências entre o erótico e o sagrado.