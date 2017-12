Princesa Leia ganha sua versão mais digna

00:00 · 14.12.2017 por Pedro Antunes - Agência Estado

Luke Skywalker é o herói? Era? Talvez o mundo fosse quadrado (leia-se: machista) demais para perceber a força de Leia Organa, a princesa de Alderaan, transformada em líder da rebelião contra o temível imperador Palpatine. Luke assume o holofote, é a sua jornada a ser contada na trilogia inicial de Star Wars. Ma sé um dos Skywalkers.

Quando, ainda jovem, parte no meio do seu treinamento para enfrentar Darth Vader em "O Império Contra Ataca", o jovem Jedi imprudente exibe ao Mestre Yoda a face tempestuosa que lhe aproximará do Lado Negro da Força.

Luke Skywalker nunca foi o herói ideal a carregar os Jedi adiante. Ao ver o aprendiz partir, Yoda diz: "Ainda há outro". Ou outra, no caso. Leia é o oposto do seu irmão em personalidade, igualmente forte na Força, embora nunca treinada. Enquanto Luke tem dificuldade em lidar com a raiva e a frustração e isso o aproxima perigosamente do lado sombrio dos Sith e o afasta do caminho Jedi, Leia é a representação máxima da esperança.

Ficou, contudo, no segundo plano da trajetória de Star Wars, sem sequer herdar o sobrenome Skywalker. Permaneceu Organa, como era quando foi adotada. "Os Últimos Jedi", tal qual "O Despertar da Força", tem a função de estabelecer a personagem de Carie Fisher no lugar de destaque que sempre lhe foi devido - em uma das cenas mais emocionantes do filme que estreia no Brasil na madrugada desta quinta, 14, ela prova que a Força é poderosa nela, sim.

Fisher morreu no fim do ano passado, em dezembro. "Os Últimos Jedi" é sua despedida. E que adeus, meus amigos. Leia nunca foi tão poderosa e, ao mesmo tempo, serena. A luta nunca foi totalmente vencida ao final de "O Retorno de Jedi", quando Vader e Palpatine perecem. Han Solo partiu. O filho deles, Ben Solo, tornou-se Kylo Ren e trilhou o caminho maligno do avô. O irmão Luke decidiu se ausentar por perceber um distúrbio no equilíbrio da força. Restou a Leia a função de agrupar aqueles que gostariam de ver o Império - agora, a Nova Ordem - derrotados.

As estratégias inimigas são cada vez mais agressivas, e Leia sente cada perda, cada vida rebelde que se vai nas ações militares. Tem candura, compaixão e um desejo pela vitória. E, principalmente, pelo fim da guerra.

A Leia de Fisher, 40 anos desde o primeiro Star Wars, ganha sua versão mais digna e justa. Foi preciso esse tempo todo para escancarar a fragilidade masculina do universo criado por George Lucas.