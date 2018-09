Prefeitura lança edital de Festival da Música

00:00 · 15.09.2018

O prefeito Roberto Cláudio e outros representantes do poder municipal presentes na coletiva que lançou o edital: prêmio é de R$ 30 mil ( Foto: José Leomar )

A premiação "é uma das maiores já ofertadas em um festival de música", lembrou Moacir Maia, coordenador de Comunicação Social da Prefeitura de Fortaleza, ao fim de uma coletiva nesta sexta-feira (14) que lançou o edital do Festival da Música de Fortaleza. Ao primeiro lugar será destinado prêmio de R$ 30 mil, além de um contrato para cantar no Réveillon 2019 da Capital, já considerado um dos maiores do País.

A primeira edição acontece como um teste, um evento piloto que, se "de fato despertar atenção da cena musical local e produzir um resultado social e cultural de efeito, aí sim a gente se prepara para fazer um segundo festival, até mais grandioso", ressaltou o prefeito Roberto Cláudio.

"Não podemos começar políticas como essa de forma grandiosa. Aprendi sendo prefeito que a gente começa assim, com protótipos. Vamos fazer uma coisa do tamanho certo para ter controle sobre a qualidade", pontua.

Com inscrições totalmente online, o edital abre espaço para músicos de todo o País e do exterior. A única ressalva é o ineditismo da canção. Além da premiação do primeiro lugar, o festival oferece o valor de R$ 10 mil para o segundo classificado e R$ 5 mil para o terceiro.

Seleção

O festival divulgará a lista das primeiras escolhas no dia 30 de outubro, quando 30 canções serão escolhidas por uma equipe de cinco profissionais da área, que julgarão a parte técnica das obras.

As canções poderão ser ouvidas pelo público na rádio online da Prefeitura de Fortaleza. O destaque vai para a fase seguinte, que se divide em dois momentos, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

Os 30 escolhidos serão divididos em dois grupos que se apresentarão no Teatro São José - sendo esse um dos eventos marcados para a reinauguração do equipamento, seguido do Festival da Música e da Bienal de Dança.

Nessas duas eliminatórias serão disponibilizados aos participantes um arranjador, uma banda base, palco, som e iluminação. A cada dia serão escolhidas seis produções, totalizando 12 canções que irão para a etapa final. O grande vencedor será revelado no dia 8 de dezembro.

Cultura cearense

"Esse evento justifica a mais pródiga linguagem do Ceará, a música", afirma Moacir. "É uma expressão da cultura cearense, uma das mais reconhecidas fora do Estado", lembrou Roberto Cláudio.

Gilvan Paiva, Secretário da Cultura de Fortaleza, reforça: "A música é uma das principais ações fomentadas pelo município de Fortaleza e esse edital vem mais uma vez incentivar e fortalecer esse espaço".

Tarcísio Sardinha, músico cearense presente na mesa da coletiva, também falou sobre a importância do festival para a cena musical do Estado: "Hoje a música está dividida entre o forró e o sertaneja. É uma oportunidade para artistas da terra mostrarem seu trabalho", comemora.

Mais informações:

Festival da Música de Fortaleza.

De 14 de setembro a 12 de outubro. Edital e formulário de inscrição: www.festivaldamusicadefortaleza.online.