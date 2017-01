Práticas de fusão artística

00:00 · 11.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

A banda cearense (no alto) reuniu artistas locais e de São Paulo para expor. Acima, a ilustração "Apressando o passo", de Magno Leitão ( Foto: Julia Feldsen/Divulgação )

Quando um disco chega ao conhecimento do público, o músico permite uma infinidade de interpretações sobre as suas composições. E mais do que contar com as impressões do ouvinte, tem se tornado bem comum a reapropriação do próprio artista - e de seus pares - sobre àquela obra. A exposição "Práticas de Mergulho-Vôo", reunindo dez obras visuais inspiradas no repertório de "Avôa", primeiro álbum do trio cearense Oto Gris, será aberta nesta sexta-feira, 13, a partir das 20h, no Salão das Ilusões (Centro).

A mostra é uma extensão do disco. Trabalhos como "Apressando o Passo", de Magno Leitão (CE), têm relação com os títulos e os apelos das nove faixas de "Avôa", lançado em 2015. A exposição apresenta, ainda, os artistas Bruno Miranda, Rodrigo Oliveira e Bruno Medeiros (todos de São Paulo); e Simon Fernandes, Walfrido Monteiro, Diego Maia e Vitor Colares, de Fortaleza.

Em cartaz até o dia 17 de fevereiro, "Práticas de Mergulho-Vôo" também é título de uma das faixas do disco. A música rendeu um videoclipe, lançado em meados do ano passado. Em entrevista por telefone, Davi Serrano (voz e guitarra), que forma o Oto Gris ao lado de Jonas Gomes (baixo) e Victor Bluhm (bateria e samplers), lembra que "Práticas..." passou perto de batizar o próprio álbum. "A ideia de 'mergulho-vôo' está dentro do conceito da arte visual do disco. Gravamos as músicas e, depois, a gente foi ver que algumas coisas sobre imersão, pássaros, vôos, apareciam em mais de uma faixa", pontua Davi.

A banda identificou, sem ter nada planejado, que o tema era recorrente dentro da poética do disco. O conceito surgiu com a mesma espontaneidade, conforme conta o vocalista, que a música, de mesmo título, foi criada. "Ela foi, em grande parte, gravada na minha casa. E quando a gente mostrou essa música para os produtores (Saulo Duarte e Klaus Sena), só regravamos a voz e efeitos", detalha Davi Serrano.

Todas as dez obras visuais, sem exceção, foram inspiradas na poética do álbum. Davi enfatiza que a exposição celebra o ano que passou para o Oto Gris, e procura misturar linguagens artísticas, música e artes visuais, com "tudo caminhando junto, não tem muita separação", reflete ele. Os artistas fortalezenses já eram conhecidos da banda há bastante tempo. Os de São Paulo cruzaram o caminho dos músicos enquanto a banda toca sua carreira pela capital paulista.

No mês passado, "Práticas de Mergulho-Vôo" esteve exposta por um fim de semana, na Galeria Casa da Chiclete, em São Paulo. A exemplo do que acontecerá nesta sexta-feira, o Oto Gris se apresentou na abertura da curta temporada paulista. No Salão das Ilusões, haverá ainda o show do projeto Stultifera Navis, abrindo a noite fortalezense.

Formação

Davi Serrano contextualiza a inspiração para unir música e artes visuais, contando a respeito da formação dele e do baixista, Jonas Gomes, com a linguagem visual. Jonas é ilustrador, e estudou no Instituto Europeu de Design (IED-SP). O vocalista é publicitário e fez uma especialização em Direção de Arte fora do país.

Davi morou em São Francisco (Estados Unidos), durante cinco anos. "Mas o que me levou pra isso tudo, sempre foi a música. A gente (ele e Jonas) teve a iniciativa de fazer as artes das demos (de projetos musicais anteriores), e aprendemos muito com isso", recorda o vocalista.

Bom Jardim

No próximo dia 21, às 19h, o Oto Gris se apresenta no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). O show tem acesso gratuito e deve trazer algo, no repertório, para além das faixas de "Avôa". A banda, de 14 a 21 de janeiro, vai passar uma semana em um período de imersão criativa na serra de Guaramiranga (CE). A reclusão foi pensada para o grupo iniciar a pré-produção do segundo disco.

Após a imersão, o repertório do show deve ganhar forma. "A gente toca uma música do Saulo Duarte, 'Tempo das Horas'. Tem algumas coisas novas, instrumentais, e também gostamos de deixar espaço pro improviso, pra esticar e abrir espaço nas músicas, criar paisagens", observa Davi Serrano.

Sobre a passagem pelo interior cearense, a banda começa a elaborar o próximo trabalho sem pressão de prazos. "Acho que pro artista é essencial, sair um pouco (da rotina) e poder criar. A gente não tem o compromisso de acabar (o disco) numa data específica. No primeiro, tivemos um tempo limitado para lançar. Agora, queremos se inspirar mais, tentar coisas que não fizemos no primeiro", situa o vocalista.

Abertura da exposição de artes visuais "Práticas de Mergulho-Vôo", no Salão das Ilusões (R. Cel. Ferraz, 80, Centro). Nesta sexta (13), a partir das 20h, com shows das bandas Stultifera Navis e Oto Gris. A mostra permanece em cartaz até 17 de fevereiro, de terça a sexta, das 14h às 18h. Ingresso: R$ 10. Contato: (85) 3252.4329