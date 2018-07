Praia de Iracema integrada

00:00 · 12.07.2018 por Roberta Souza - Repórter

A banda Francisco, El Hombre, que faz show em Sobral nesta sexta-feira (13), dentro da programação "Férias que Ecoam", realizada pela prefeitura do município; em Fortaleza, o grupo se apresenta no sábado (14)

Nem só de banho de mar vive o turista em Fortaleza, muito menos o cidadão comum fortalezense. Somado a isso, um mês de férias completo em terras alencarinas deve vir acompanhado de música, humor, artesanato, gastronomia e diferentes formas de lazer para um público de todas as idades. Com o objetivo de interligar essas ações num só bairro já conhecido por quem está procurando o que fazer aqui, a ação "Férias na PI", iniciativa do Instituto Iracema com a Prefeitura de Fortaleza, lança programação até o fim de julho.

"O turista vai encontrar uma diversidade de conteúdo cultural. Essas ações são comuns em cidades como Nova York, Barcelona, Lisboa, e elas serviram de inspiração para a gente. É a praia como um lugar de quem olha para o futuro, mas com o pé no presente e na cultura local", observa Davi Gomes, presidente do Instituto Iracema.

O programa amplia a ideia da "Quarta Iracema", que vem acontecendo desde janeiro, com noites temáticas, adoção e vacinação de cães e gatos, apresentações de danças de rua, além de feiras com produtos gastronômicos e de produtores locais.

Shows

Aos sábados, por exemplo, a Praia do Lido/ Crush, próxima ao Aterrinho, contará com shows gratuitos, a partir das 15h, com apresentações de bandas locais e do cenário nacional. O que há de mais recente no circuito independente pode ser conferido nos dias 14 - Francisco, el Hombre e Casa de Velho; 21 - Glue Trip e Dubaile; e 28/07 - Chico Chico (filho da cantora Cássia Eller) e Luh Livia.

A curadoria foi feita pelo próprio Instituto em parceria com produtores culturais da capital. "O intuito foi trazer nomes da cena musical brasileira e de Fortaleza com trabalhos autorais e que não são tão conhecidos do grande público. Estamos trazendo pessoas e bandas que já passaram por grandes festivais, como a Francisco, El Hombre, que fez sucesso esse ano na Maloca Dragão com o show 'SOLTASBRUXA'; e o filho da Cássia, que nunca tocou aqui em Fortaleza", destaca Davi.

A banda paraibana Glue Trip, que mistura dream pop, bossa nova e rock psicodélico completa o time de convidados de fora. Vale ressaltar que a cada dia, um grupo cearense fará as "honras da casa", apresentando trabalhos autorais com samba/rock/mpb (Casa de Velho), ritmos latinos (Dubaile) e rock (Luh Livia).

O objetivo, segundo Davi Gomes, é fazer com que as pessoas aproveitem uma programação diurna, portanto, os shows acontecerão durante o pôr-do-sol. "Estamos acostumados a pensar em vida noturna, mas a ideia é vir de manhã e ficar até o começo da noite, inspirado em festivais de praia que acontecem Brasil afora, com palcos em 360° para assistir as apresentações de qualquer lugar".

Espaços

Depois disso, o público poderá aproveitar as festas e atrações dos bares e casas de shows da região. Entre os destaques as atrações Fertinha, Two Folks, Os Transacionais, The Mob, os Muringa, Renegados, Cósmica, Samba Grupo Maravilha, Transvirada, Primeiramente Elas, Ritmo Retrô (axé e pagode anos 90), Forró das Antigas com Iara Pâmela, Segunda-Feira Mais Louca do Mundo, entre outras.

Os shows de humor também estão garantidos com Rossicléa, Adamastor, Paçoca & Fubá, LC Galetto, Superedson & Ed Santos, Ery Soares, Alex Nogueira e outros humoristas às terças, quintas, sextas e sábados. "Esperamos 10 mil pessoas por sábado no Aterrinho. Nas casas, a frequência é de 5 mil pessoas espalhadas em todas; e ainda tem as feiras, onde estimamos a presença de 2 mil pessoas, tudo levando em consideração a rotatividade", prevê o presidente.

Quando menciona as feiras, Davi refere-se às programações de quarta e também a uma novidade que envolve os moradores da PI: o Sábado Feira, que acontecerá em diferentes ruas do bairro, com cadastramento de expositores indicados pelas lideranças locais. A primeira edição, já no próximo dia 14, será realizada na Padre Justino, com quadrilha junina improvisada, forró e feirinha estimulando o empreendedorismo dos moradores.

O último domingo de julho (29) conta ainda com uma programação para toda a família, incluindo atividades artísticas, esportivas e de lazer, teatro infantil, oficina de dança, corredor esportivo para patins, skate e bicicleta, pintura de rosto, capoeira e outras.

Em relação à Segurança, Gomes destaca que está sendo feito um trabalho de reforço. "Instalamos em parceria com o governo um contêiner de policiamento no Aterrinho; já tem um do Ceará Pacífico no Dragão; o efetivo de viaturas aumentou de 1 pra 3 na região; além de policiais a pé".

Saiba mais:

SHOWS NA PRAIA

Local: Praia do Lido/Crush/Aterrinho

Horário: a partir das 15h

Data: 14/07

Atrações: DJ, Francisco, el Hombre e Casa de Velho

Data: 21/07

Atrações: DJ, Glue Trip e Dubaile

Data: 28/07

Atrações: DJ, Chico Chico e Luh Livia

PONTE VELHA

Data: 29/07

15h - Tertúlia Black

16h30 - Desfile Iury Costa

17h - Tertúlia Black Vândala

SÁBADO FEIRA

Data: 14.07

Local: Rua Padre Justino

- Arraia dos Amigos

QUARTA IRACEMA

Data: 11/07 - Moto Encontro Iracema

Local: Largo dos Tremembés

Horário: 18h

- Feira Criativa

- Feira Gastronômica

- Concessionárias

- Banda: Cabeça de Pedra - Rammon Ceifadores MC

Data: 18/07 - Noite Afro / Mandela Day

Local: Estoril

Horário: 18h

- Feira Criativa

- Feira Gastronômica

Largo dos Bichinhos

Local: Largo do Tremembés

Inicio: 18h

Data: 25/07 - Forró na Praia

Local: Estoril

Horário: 17h

19h - Aline & Joyce

Danças Urbanas

Local: Largo dos Tremembés

Inicio: 18h

CASA DA CULTURAL DIGITAL

Data: 16 a 22/07

Local: R. Dos Pacajús - Praia de Iracema

Horário: 9h às 20h

DOMINGO EM FAMÍLIA

Data: 29/07

- Capoeira

- Teatro Infantil

- Oficina de dança

- Brinquedos Infantis

- Pintura de rosto

- Corredor esportivo