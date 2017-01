Postura de otimismo

00:00 · 07.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Evaldo Lima, novo secretário de Cultura de Fortaleza: muitos desafio à frente ( Foto: Lucas Moura )

O clima entre os corredores da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) é de renovação. Após quatro anos sob o comando jornalista Magela Lima, a primeira semana do novo secretário é marcada por protocolares reuniões, longas conversas com a imprensa e pausas para uma avaliação das próximas semanas. O novo comandante, vereador Evaldo Lima, assume uma pasta criticada pela classe artística fortalezense. Nas palavras e semblante do novo secretário, porém, o momento é para ser pautado pelo otimismo.

Nome de confiança do Prefeito, Evaldo atuou como líder do governo na Câmara Municipal ao longo do primeiro mandato de Roberto Cláudio. Nesse período, tornou-se a figura responsável por interpretar o pensamento da gestão, conduzir as mensagens e debater com a bancada opositora.

Citar a mais recente atuação do novo gestor é importante para um entendimento sobre as motivações em torno de sua nomeação. Historiador, com 25 anos dedicados ao ensino em escolas de Fortaleza, repousa sob o atual secretário um perfil oposto ao do último mandatário da Secultfor - este, um comunicador com currículo vinculado ao jornalismo cultural.

Por conta destas diferenças no tocante à trajetória pessoal, a indicação de Evaldo (realizada na penúltima semana de 2016) foi recebida com parcela de desconfiança. Ciente dessa constatação, o secretário assume que foi uma surpresa o convite realizado por Roberto Cláudio. Surpresa esta, aponta veementemente, seguida de bastante ponderação antes de aceitar o desafio.

Participação

O secretário cita o próprio Roberto Cláudio, para quem a indicação de Evaldo significou um "gesto para a cidade". A confiança para os próximos anos é pavimentada pela possibilidade da cultura passar a ter um papel estratégico e até certa centralidade nas ações do município. "Acredito que a cultura deva ter um papel estratégico para a cidade", defende de modo político o gestor.

Antes da conversa se movimentar diretamente para as próximas resoluções da secretaria, aquilo que realmente vai acontecer no batente, Evaldo ressalta que em todos os momentos vivenciou e mediou intensamente os percalços da Secultfor. Até mesmo durante a mais tensa e constrangedora situação da Secretaria, quando em outubro de 2015 a sede foi ocupada por artistas, produtores culturais, intelectuais e outros profissionais ligados à área.

O funcionamento da pasta só foi regularizado após uma audiência direta com Roberto Cláudio e a sinalização de acordos, que incluiam uma maior atenção à política de editais.

Evaldo lembra que participou, naquele momento, de toda a discussão e diálogo com a comissão de artistas recebida pelo Prefeito. A atuação também passou pela progressão do que foi pactuado nas reuniões. "Além de relator, quando a mensagem chegou na Câmara, convoquei os artistas novamente e discutimos emenda por emenda para que o projeto saísse o mais completo. Acredito que sempre teremos um diálogo franco e harmonioso com a classe. Não sou um artista, mas sou da cultura. Tenho absoluta convicção do papel estratégico da cultura", defende Evaldo.

Comunicação

A atuação do antigo secretário é um ponto debatido durante a entrevista. Evaldo assevera a proximidade e a amizade pessoal com o antigo gestor e prefere, para além das críticas, destacar que houve avanços na Secultfor no tocante ao fomento e cuidado com o patrimônio. Todavia, reflete que a comunicação entre a pasta e a sociedade não foi totalmente efetiva.

Esse latente ruído (ou falta) de informações e diálogo direto com os realizadores locais é um obstáculo a ser superado nos próximos anos. A promessa de Evaldo aponta uma gestão com portas permanentemente abertas. Visitar os realizadores e participar de encontros é outra meta.

"O que temos para oferecer é muito diálogo e a perspectiva de controle social, da participação dos mecanismos de cultura como conselhos de políticas culturais, do patrimônio histórico, dos fóruns e oferecer legitimidade para abrir essa discussão", argumenta.

Desafios

É necessário recorrer à frieza dos números para uma discussão sobre o problema que Evaldo tem nas mãos. Após um ano taxado e alardeado pela presença de enorme crise, cenário que resultou no questionável Impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, 2017 já chega deitado no berço da estagnação econômica.

A gestão que terá início ou mesmo continuidade com a reeleição do prefeito Roberto Cláudio contará com previsão orçamentária inicial de R$ 51.123.653 para a pasta (0,67% do total), e R$ 10.453.353 do Fundo Municipal de Cultura. Passados e ponderados os números, o questionamento direcionado para Evaldo recai sobre a proximidade e confiança do vereador com Roberto Cláudio.

Os recursos voltados à cultura têm sido o primeiro e mais recorrente ponto de conversa com o Prefeito, confidencia o secretário. "Compreendo as razões do Estado, no tocante ao cuidado com as áreas da assistência social, saúde e educação. Acredito que vamos chegar a este 1% e, talvez um pouco mais".

Embora o cenário econômico seja obscuro, o gestor se declara otimista em relação à economia da cultura. Os insumos adquiridos na área estão em alta. A formação para os artistas seria um ponto crucial. Para tanto, é necessário entender como se dará a continuidade dos projetos administrados pela Secultfor, em especial dos equipamentos da cidade administrados pela pasta.

Promessas

Sobre a continuidade das ações inacabadas da Secultfor, uma das primeiras a serem discutidas é a situação do Teatro São José, situado na Praça do Cristo Redentor. Evaldo é direto e explica que o momento é de dar mais celeridade aos trabalhos no local, com vistas à conclusão da obra.

Sobre a situação envolvendo a Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira, cuja a mudança de prédio deveria ter sido concluída em fevereiro de 2016, o mandatário explica que a ação deve ocorrer ainda este ano, porém ainda sem data definida.

Funcionando no número 2.572 da Avenida da Universidade desde 1971, o equipamento deve ocupar o casarão situado no número 1.940 da mesma via - um prédio que em frente ao Instituto de Previdência do Município (IPM).

Sobre o destino do antigo imóvel da Dolor Barreira, Evaldo vibra com a possibilidade do local ser transformado em espaço exclusivo da Gibiteca. No local, já funciona uma sala com esse fim e a meta é ampliar para todo o prédio. O local, revela, passaria a ser chamado de "Gibiteca Luís Sá", homenagem ao quadrinista cearense famoso por criar os personagens Reco-Reco, Bolão e Azeitona para a revista infantil "O Tico-Tico".

Outro destaque é a inauguração em 2017 de duas bibliotecas na cidade, uma no bairro Autran Nunes e outra no Conjunto Ceará.

Outro problema previsto para os próximos meses é o destino do Palacete Barão de Camocim, prédio que recentemente sediou a última edição da Casa Cor. Tombado pela Prefeitura de Fortaleza desde 2007 como bem municipal, o destino apontado por Evaldo é a integração com a Vila das Artes (algo já proposto até então por Magela Lima) e a transformação daquele território num quarteirão de referência na área audiovisual.

Também promessa recorrente para este ano é a criação de um edital para ocupação artística das Praças da cidade. Nos próximos dias, a preocupação mais urgente da Secultfor dá conta da realização do Carnaval. "O ciclo carnavalesco deve passar por rigoroso planejamento. O Carnaval de 2018 deve começar a ser pensado na Quarta-Feira de Cinzas deste ano", descreve.

O intuito é dar continuidade ao projeto e descentralizar o Carnaval, transformando outros bairros - como José Walter, Messejana e Conjunto Ceará - em polos da festa.

Evaldo Lima tem pela frente a árdua missão de injetar confiança e autoestima numa gestão em que os aspectos culturais foram severamente criticados pelos artistas cearenses. Perguntado sobre o futuro, o historiador, político e agora, secretário de cultura, afirma estar com "sangue no olho" para lidar com os compromissos da Secultfor. "Sangue e poesia, também", finaliza a entrevista. Mesmo com o cenário nebuloso para a gestão municipal, resta desejar boa sorte ao secretário.