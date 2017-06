Por uma poética da pausa

00:00 · 07.06.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Inspiração para novo projeto veio do incômodo do artista com vício em gadgets ( Foto: Edu Pimenta )

O baiano Lucas Santtana, 46, chega ao sétimo álbum a fim de explorar outros terrenos para além da música. "Modo Avião" (Natura Musical) saiu no último dia 31 de maio, em formato de "áudio-filme", e será lançado em livro no próximo sábado (10), pela Editora Lote 42. O material sonoro traz 17 faixas, em que cada composição se alterna com diálogos encenados, por Lucas e várias atrizes: Patrícia Pillar, Georgette Fadel, Mariana Lima, Maria Manoella e Carolina Bianchi; e os atores Aury Porto e Cadu Fávero.

Das oito canções de "Modo Avião", três foram feitas em parceria. "Um enorme rabo de baleia", com Alice Sant'Anna, "Só o Som", com Fred Coelho, e "Brasa de Dois", ao lado de Lucas Vasconcellos. Em entrevista por telefone, Lucas Santtana conta que desde o quarto álbum, "Sem Nostalgia" (2009), ficou com vontade de usar mais elementos como o microfone "binaural". Em suma, queria fazer um disco "usando muito som no ambiente", enfatiza.

"E eu adoro cinema. Hobby com meu filho é ir ao cinema, ver como é usado o som. Você tem a trilha sonora. E também faço música desde os 12 anos. Tenho sentido muita necessidade de fazer outras coisas. De fazer uma ponte com texto, dirigir atores, essa coisa das artes cênicas. Amo música, mas estou buscando outras maneiras (de me expressar)", observa Lucas.

O músico pontua que "Streets Bloom", quarta faixa do disco, já ganhava versões (de Jussara Silveira e Céu) antes do conceito do álbum existir. Todo o texto dos diálogos foi escrito para o áudio-filme, embora as letras das canções não tenham relação direta com as cenas. Ambos apenas trocam algumas referências.

"As músicas não funcionam como ópera, como um musical. São uma coisa paralela (aos diálogos). Como a história de trata de um sonho, a música é a hora que se vai para o lugar do subconsciente. As canções e as falas se cruzam", situa Lucas.

A escolha pelo formato, com o áudio-filme de 17 faixas e um livro, contando a história, já exige uma dedicação do ouvinte para fora do padrão efêmero dos tempos atuais. Lucas endossa que o formato em si já se trata de uma sugestão sobre um "outro tempo" para além do contemporâneo, situado pelo vício da humanidade em telas (de celulares e outros equipamentos) e por uma urgência muitas vezes sem propósito.

"O 'Modo Avião' é uma metáfora de como, sem negar esse tempo, posso lidar com essa tecnologia. De que maneira você consegue desacelerar, dessa coisa doentia que se tornou a interação via celulares. Todo mundo agindo por reflexo: ninguém tem mais tempo de refletir, só age no automático. Vejo pelo meu filho de 14 anos. A geração dele está toda nisso", pontua, sobre a juventude que não descansa da tecnologia.

Digestão

Para o músico, "Modo Avião", em todo o seu pacote (músicas, cenas, livro), é um convite à pausa. O show do novo álbum ainda tem pouca estrada, mas Lucas Santtana conta que, de passagem tocando por Salvador (BA) e no Recife (PE), já percebeu que muita gente está atrás de um "outro tempo" para usufruir de bens culturais, por exemplo.

"E isso prova uma coisa: as pessoas precisam disso. É cada vez mais comum você viajar para lugares que não pegam celular, e se livrar um pouco dessa conectividade. Daqui a pouco vai existir uma geração off-line. Hoje (a situação) está muito doentia, e quando falo isso, me coloco dentro. Não estou fora da 'matrix'", vislumbra o músico.

Entre os diálogos encenados e distribuídos em nove faixas de "Modo Avião", a conversa entre os personagens de Lucas Santtana e das mulheres traz observações comportamentais com frases como "A verdadeira máquina do tempo é o avião", ou "As pessoas não conseguem largar o celular nem pra comer".

Sustos

O músico comenta ambas as passagens, sem deixar de expressar um "susto" contínuo com a urgência contemporânea. Ele reforça a crítica que evidencia todo o texto de "Modo Avião". "Nos últimos cinco anos, fiquei muito tempo fazendo turnê fora (do País). Você só sente a viagem depois que chega (no destino). É um deslocamento muito sobre-humano. O avião é um 'lugar nenhum', e de repente você está num outro lugar, totalmente diferente", comenta.

Lucas observa que chama atenção do próprio filho, quando vê "famílias inteiras, nessa dependência do celular, quando vou a um restaurante. É bem assustador: você não acessa só quando ele chama. A gente olha mesmo que não aconteça nada. Como se a cada vez que abro o Instagram, fosse aparecer uma grande coisa que vai mudar minha vida", complementa.

Por fim, entre "Modo Avião" e os seis álbuns anteriores, Lucas Santtana identifica que algo que não mudou é a inquietação pela criação do som, e não simplesmente pura "canção". Ele enfatiza que, desde o seu primeiro álbum, "Eletro Ben Dodô" (Natasha Records, 2000), o som já era tão importante quanto a canção.

O músico vislumbra que "a gente está entrando numa nova era, em que o som vai ser muito importante, mais do que a imagem", observa, recordando de transições como a da era do rádio para a televisão, com a sobrevida de poucos artistas, a exemplo de Cauby Peixoto, nesta passagem.

