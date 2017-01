Poeta andarilho

00:00 · 25.01.2017

"Devaneios" é o décimo segundo livro no gênero poesia de Eduardo Fontes ( Foto: Fabiane de Paula )

As primeiras páginas de "Devaneios", 17º livro do poeta e cronista Eduardo Fontes (12º de poesia), refletem a essência da obra. Na quinta página, enumeram-se as publicações do autor e, ao final da extensa lista, os projetos vindouros: uma coletânea de crônicas escritas para o Diário do Nordeste; outra de contos bissextos e uma compilação de contos eróticos.

"Quando montei essa lista, 'Devaneios' não estava nela. Não era um projeto. Ele surgiu assim, como que vindo em uma nebulosa", destaca. Ou, como diria o próprio autor na orelha do livro, foi tomando forma rapidamente, "deixou de ser Ideia, transformou-se em Emoção, e da ideia e da emoção tomou corpo no verso e na folha do papel", escreve.

Ao virar da página, abaixo do título, uma dedicatória indica outra característica basilar de "Devaneios": a comemoração do centenário de nascimento dos pais do autor, Humberto Pinheiro Fontes e Maria do Carmo Alencar Oliveira Fontes, ambos nascidos em 1917. Antes do sumário, ele os apresenta em fotografias. "Queria celebrá-los de alguma forma e este livro foi o melhor modo, penso eu. Assim, posso eternizar os retratos de família", revela Fontes.

O autor, no entanto, não chega a definir a obra como autobiográfica ou melancólica. "Não chega a ser uma biografia, ainda que tenha a ver com os meus sentimentos, com a forma como percebo o mundo. E certamente, como o leitor vai notar, não é um livro triste, mas sim alegre, já que estamos celebrando o centenário de vida e não de morte", adianta.

Poesia fluida, família e reflexões sobre questões filosóficas (como amor, morte, saudade, tristeza) resumem o que se espera de "Devaneios", cujo lançamento acontece amanhã (26) às 19h, nos jardins da Reitoria da UFC.

Temáticas

O prefaciador Anderson Braga Horta, membro da Associação Nacional de Escritores (ANE), observa no novo livro um processo contínuo. Para ele, em "Devaneios", "todas as qualidades dos anteriores estão presentes". Vencedor do Jabuti em 2001, Braga Horta ressalta ainda a "fidelidade do homem e do escritor à poesia".

Sobre isso, Fontes complementa: "a poesia, a meu ver, é o ápice da literatura. Tem de conter ritmo, musicalidade. Nasce da ideia, mas tem que ter planejamento", ensina.

Em "Devaneios", as peças poéticas, ainda que possam ser lidas separadamente, de maneira autônoma, possuem um fio condutor, constituem narrativa, dividida em três partes: "A Voz do Espelho", "Dos Devaneios e do Devanear" e "A Lição do Espelho".

Como em "Alice Através do Espelho" (continuação da obra-prima de Lewis Carroll, "Alice no País das Maravilhas"), o eu lírico da obra de Fontes ultrapassa a barreira aparentemente inanimada para viver uma aventura. "É como se eu tivesse sido convidado pelo espelho para fazer um passeio pelo mundo dos Devaneios. Ali vou me encontrando com vários personagens e sentimentos", detalha.

No livro de Lewis Carroll, no entanto, Alice simplesmente atravessa o espelho, sem empecilhos. Em Devaneios, a saga é cercada de pré-requisitos, como o próprio objeto adverte: "Deixe fora a preocupação das horas, relegue a ditadura dos ponteiros e dos relógios, as cobranças inúteis. E todas as muletas em que te apoias". Página à página, o protagonista vive encontros: a Fraternidade, a Caridade, a Paixão, a Injustiça, a Pobreza, todas elas vão lhe abastecendo de ensinamentos.

A segunda parte do livro comporta poemas mais pessoais, que passeiam por lembranças, afetos e odes à natureza. "Nesse sentido, faço um trabalho atual ao tratar de temas como o meio ambiente, por exemplo. Faço isso dando voz ao inanimado, como em 'Árvores mortas' e 'Peixinho'". A saída do espelho e os preceitos colhidos ao longo do passeio constituem a derradeira parte da obra. Nela, reforça a homenagem a suas raízes: "Segura na mão dos teus pais, e vai ao encontro das estrelas!"

Ilustrações

Ingrediente também fundamental na construção do 17º livro do escritor, as ilustrações fazem par com as poesias. Os desenhos a bico de pena são de autoria de Descartes Gadelha, um dos mais importantes artistas plásticos cearenses. "A ideia inicial era produzir apenas algumas imagens, mas depois de ler o livro ele ficou tão empolgado com o projeto que fez uma para cada poema", revela o autor.

Reconhecido por seu traço realista e pela criticidade de sua obra - atenta a temas políticos e sociais -, Descartes Gadelha apresenta em "Devaneios" um trabalho esteticamente distinto do que leva para os quadros, o que torna a obra ainda mais relevante.

"Os desenhos trouxeram algo de muito novo ao livro. Não só ajudam na compreensão dos textos, mas tornam esse material uma obra de arte completa, em todos os sentidos", afirma Eduardo Fontes.

Mais informações:

Lançamento de "Devaneios", de Eduardo Fontes. Amanhã (26), às 19h, nos jardins da Reitoria da UFC (Av. Da Universidade, 2853, Benfica).