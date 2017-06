Poesia em tempo integral

00:00 · 07.06.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Uma disposição imensa para enxergar beleza em situações ordinárias levou o escritor e pesquisador Gylmar Chaves a publicar quatro livros de poemas, até aqui. Nesta quarta (7), às 19h30, no Ideal Clube, ele lança sua última edição do gênero em Fortaleza, "Quase que: Cem poemas e suas possibilidades afetivas" (Editora Chiado, 2016).

O autor situa que o livro nasce dentro de uma temática específica, a exemplo de suas publicações poéticas anteriores. "O amor é uma raiz cultivada de inúmeras formas pelas civilizações, religiões e interesses em assentar comportamentos", observa, sobre a instigação de "Quase Que".

Em entrevista por e-mail, Gylmar Chaves responde fazendo poesia o tempo inteiro. "Quase Que" traz 100 poemas. E embora o texto surja dentro de uma temática, a escrita não adentra exatamente um conceito ou uma provocação acadêmica. Os primeiros poemas escritos para o livro, segundo o autor, apareceram durante suas andanças por Copabacana (bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro/RJ). Ele morou 11 anos na capital fluminense. "Certa manhã, caminhando pelo calçadão da Avenida Atlântica, cruzei com um casal esbanjando natural satisfação. Seus rostos eram molduras de afetos, e eram tão luminosos que me arrebataram. Nesse tempo, eu atravessava uma paixão sem cais. Tinha dúvidas se chegaria, com quem estava a arder, à plenitude do momento que aquele casal transmitia", poetiza Gylmar.

Para desenvolver a "pesquisa" sobre o amor, o autor enfatiza que sua sala de estudo é - fora a própria solidão - o cinema, a música romântica, o teatro, romances literários, além de "súbitos amores" e das conversas com gente das mais diversas especialidades e condições de existência.

"Nunca tive o desejo de construir uma tese. São estudos que buscam vislumbrar como essa forma de sentimento é observada em tempos históricos, nas sociedades e culturas, pois a estética amorosa está presente em várias práticas humanas", avalia o escritor.

Niemeyer

A capa do livro foi criada a partir de uma ilustração do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). Gylmar Chaves lembra que se encantou com um livro iconográfico, assinado por um dos autores do projeto de Brasília (DF). Foi o escritor Arthur José Poerne que fez a ponte entre ambos.

"Foi ele quem me levou ao Niemeyer, que preferiu fazer uma ilustração própria para o livro, a qual recebi quase um mês depois, numa manhã despojada de inusitada beleza da orla carioca, onde ficava seu ateliê", conta o poeta.

Leitura

"Quase que" traz um texto direto e que facilita o ritmo da leitura. Em tempos de tanta "urgência" pela informação, Gylmar Chaves analisa o que faria sua escrita se tornar tão palatável, e ao mesmo tempo "sentida". "Sou devoto da leitura. Ainda hoje procuro afinar palavras ao sabor do sentir. Fora disso, é urgência desnecessária", justifica.

"Aqui e acolá, socorro palavras. Elas declinam pela pressa de quem as leem sem a paciência do gosto fluindo pelos poros, por todo o corpo", reflete, entre memórias ora no papel de escritor, ora do próprio editor.

Além do lançamento no Ideal Clube, o escritor adianta que o livro será apresentado em Limoeiro do Norte (CE), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), São Paulo (SP) e em quatro cidades portuguesas.

A Editora Chiado, responsável pela publicação, é de Portugal. Os lançamentos devem acontecer no segundo semestre de 2017.

Mais informações:

Lançamento do livro de poemas "Quase Que", de Gylmar Chaves (CE). Nesta quarta (7), às 19h30, no Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles). Apresentação: Dimas Macedo. O livro estará à venda na ocasião (R$ 50). Contato: (85) 3248.5688

Livro

Quase Que

Gylmar Chaves

Editora Chiado

2016, 112 páginas

R$ 50