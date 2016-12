Pluralidade de palcos

00:00 · 31.12.2016

Espetáculo "Urubus", resultado de uma parceria entre os grupos Pavilhão da Magnólia e a Cia. Prisma de Teatro: um dos destaques do ano

Em 2016, os palcos de Fortaleza encheram-se de grandes artistas e novas performances. Com uma produção variada - desde apresentações conceituais até musicais - equipamentos e também ruas e espaços públicos da cidade tornaram-se tablados para a cena teatral.

Satisfeito com a pluralidade dos espetáculos que estrearam neste ano, o ator Ari Areia afirma estar particularmente feliz com a expressividade do teatro de rua.

"Em Fortaleza, a gente tem uma carência muito grande de espaço para o teatro. Ocupar a rua com dramaturgia potencializa a utilização de outros espaços e acaba sendo uma surpresa muito boa ver produções de tão boa qualidade", celebra.

Uma das estreias destacadas por Ari nesse panorama de utilização do espaço público foi o "Urubus", resultado de uma parceria entre os grupos Pavilhão da Magnólia e a Cia. Prisma de Teatro. A produção aborda a ironia das possibilidades: logo no início, o público precisa escolher qual das três apresentações, que ocorrem simultaneamente, irá assistir.

"Surpreendendo todas as expectativas, a produção cearense esse ano foi excelente", continua o ator, não deixando de citar "o maravilhoso 'Devorando Heróis', do coletivo Os Pícaros Incorrigíveis".

Estreada em agosto deste ano, a montagem traz uma dramaturgia que funciona a partir da figura do bloco de Carnaval, onde são contadas tragédias tendo como figuras centrais os personagens da mitologia grega Ajax e Prometeu.

Paralelamente às estreias, produções já renomadas de outros anos voltaram a se apresentar nas ruas de Fortaleza, como "Todo camburão tem um pouco de navio negreiro", da companhia Nóis de Teatro, e "Final de Tarde", do Teatro de Caretas. O grupo teatral "As 10 graças de Palhaçaria" também marcou presença nas praças e nos favoritos de Ari Areia.

Interior e infantil

Saindo um pouco do panorama urbano, o ator enfatiza o sucesso de "Marlene - Dissecação do Corpo do Espetáculo", do coletivo "No Barraco da Constância Tem!", que busca trazer ao público um monólogo sobre a nossa subjetividade e a figura do artista.

Para a lista de destaques, também entram os infantis "Miau!", do Cangaias Coletivo Teatral e "O Piolho Real", do grupo Contando a Três.

Para Joca Andrade, professor do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) do Theatro José de Alencar e autor da peça "Os Tamboretes" em conjunto com Ghil Brandão (também citada por Ari Areia como um dos pontos altos do ano), os espetáculos que mais encantaram foram "Notas de uma terra devastada" e "Elefantes Famintos", ambos de Robson Levy.

Joca explica que o que mais lhe chamou atenção nessas duas peças foi a linguagem utilizada, que não depende tanto de palavras. "É o teatro contemporâneo, o registro de uma estética muito conceitual e curiosa. É uma linguagem que atravessa o tempo e o espaço. Eles podem ser apresentados em qualquer lugar do mundo e serão minimamente compreendidos".

Já para o Grupo Bagaceira de Teatro, 2016 foi um ano de luta e resistência. Após anunciar o risco de encerrar as atividades devido a dificuldades financeiras, em junho, a companhia conseguiu seguir com apresentações como "Fishman" e o infantil "O Pequeno Casaco Solitário", sendo este último exibido no XII Festival de Teatro de Fortaleza, que ocorreu neste mês.