Pequenos monstros

Para quem foi moleque nos anos 1980 o cotidiano era complicado. Notícias corriam o mundo sobre a nefasta presença de louras atacando jovens no banheiro das escolas. Pernas cabeludas causavam a comoção e o medo de qualquer um ao abrir as portas do armário. Para completar o clima de mistério e obscurantismo, para quem morava em Fortaleza, a coisa ganhava proporções incalculáveis com os ataques do maníaco conhecido popularmente como "Corta-bunda do José Walter".

Para quem não presenciou as histórias deste "Serial killer" (mesmo este não tendo matado ninguém, advertimos) genuinamente cearense, vale a dica da leitura da HQ "Pânico no José Walter: O maníaco que seviciava mulheres", quadrinho reportagem do jornalista e quadrinista Talles Rodrigues.

Passada a indicação literária do dia, retomamos ao ambiente bizarro da criançada de algumas décadas atrás. Se a coisa lá fora andava de mal a pior com louras, pernas cabeludas, homens do saco (esses raptavam crianças) e cortadores de bumbuns, o sagrado ambiente de casa também era tomado por lendas urbanas.

As histórias em torno do boneco do Fofão tiraram o sono da criançada e, consequentemente dos pais. Era normal o assunto ser debatido pelos cantos dos recreios escolares. Pregar o olho com aquele boneco no quarto era uma missão que nem os garotos do recente sucesso "Stranger Things" gostariam de topar de frente com estas criaturas assustadoras.

Completando esta lista, as inocentes bonecas da apresentadora Xuxa Meneghel contribuíam com a ampliação da discórdia. A coisa tomou proporções gigantescas quando as páginas policiais deram notícia de uma boneca possuída pelo diabo, que teria atacado e ferido uma criança, enquanto dormia, na periferia de Sorocaba, em São Paulo.

Em novembro de 1989, após a notícia do ataque, começaram os boatos de que a boneca com o diabo nos couros (no plástico, para ser mais exato) estaria acorrentada no museu sacro da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte. Em pouco tempo o local foi tomado por curiosos e os boatos ganharam força em todo o País. Em Minas Gerais, uma criança achou uma faca dentro da boneca e ao ouvir uma ordem do brinquedo, pegou a lâmina e matou a mãe.

Os fatos macabros pipocavam e no interior do Paraná surgiam informações de que pelo menos cinco crianças teriam morrido ao tomar a sopa instantânea da Xuxa. Uma ressalva: até hoje nenhum boletim de ocorrência sobre qualquer um deste casos foi realizado.

Se ambos os casos de Fofão e Xuxa surgiram de uma onda de paranoia, ou, de uma forma mais lúcida e crítica, da briga entre a "Estrela Brinquedos" (dona da boneca Xuxa e a "Mimo Brinquedos" (responsável pelo Fofão e a boneca da Angélica), a verdade é que muita destes causos também reverberavam por conta das salas de cinema. Bonecos repletos de maldade são um tema generoso ao gênero do horror.

Parece coincidência, mas a lenda urbana criada nos arredores de Sorocaba surgiu para o mundo exatamente um ano depois do lançamento do filme "Brinquedo Assassino", de 1988. Chuck o personagem fictício da linha de bonecos "Good Guys" ("carinhas legais", no bom português à la Herbert Richers), realmente não era uma divertida brincadeira para a criançada.

Cinema

O longa conta a história do serial killer Charles Lee Ray (atente que o nome é uma junção dos primeiros nomes de Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray, assassinos respectivamente da atriz Sharon Tate, John F. Kennedy e Martin Luther King) que antes de ser morto por policiais invade uma loja de brinquedos e, por meio de um ritual macabro, transfere seu espírito para o corpo de um bonequinho.

Após ser lançado nos cinemas, uma multidão organizou um protesto na porta da MGM. A turma alegava que o filme incitava a violência em crianças e exigia que ele fosse banido. A birra não adiantou em nada e Chuck continuou em cartaz. Além disso, a história rendeu quatro sequências, que aumentaram a família de brinquedos assassinos (em 1998 ele ganhou uma noiva e, em 2004, nasceu o primeiro filho). Um sétimo filme da franquia já está no gatilho.

"Cult of Chucky" começou a ser rodado no Canadá e teve fotos divulgadas nas redes sociais do diretor Don Mancini e das atrizes Jennifer Tilly e Fiona Dourif (o dono da voz de Chucky). A produção estreia no segundo semestre de 2017, e terá lançamento somente em Blu-ray e plataformas de streaming.

O "Brinquedo Assassino" original conta duas histórias na verdade. A primeira e mais óbvia recai diretamente sobre as ações do maníaco Charles Lee Ray. A segunda história trata do jovem Andy Barclay (Alex Vincent) e seu desejo de ter um boneco no aniversário.

Suas histórias entrelaçam-se rapidamente e, daí em diante, desenrola-se todo o conflito da narrativa. Nessa briga silenciosa, o pequeno Andy acaba levando a culpa pelos atos cometidos pelo boneco. Ninguém, nem a própria mãe, à princípio, acredita na palavra da criança. Esta ausência de voz é a linha fundamental da obra. Mesmo com algumas pitadas de comédia e alguns bons momentos fincados no bom e velho cinema trash, o filme é uma alegoria sobre a violência infantil.

Afinal, quantas crianças sofrem na pele algum tipo de abuso e não conseguem relatar o fato para os pais, seja por serem desacreditados ou por simplesmente terem medo de contar. O universo infantil e extremamente vulnerável de Andy acaba sendo um reflexo de muitas crianças ao redor do mundo.

Gênero

Embora tenha havido uma abundância de filmes com bonecos que matam, o "Brinquedo Assassino" original beneficiou-se da tecnologia que estava disponível quando foi produzido. Em filmes deste gênero, os bonecas eram na maior parte abstratos e nunca os víamos realmente empunhando uma arma de forma eficaz. Outro detalhe, a bocas simplesmente se moviam para cima e para baixo, assim como um manequim de ventríloquo. Esse último objeto, foi o tema de filmes como "Na Solidão da Noite" (1945) e "Um Passe de Mágica" (1978).

A tecnologia animatronic de Chucky é repercutida pelo maestro dos efeitos especiais Kevin Yagher. O rosto e as emoções da criatura se encaixam perfeitamente nas palavras que ele emite. Outro detalhe que dá mais veracidade ao pequeno monstro é o uso de dublês para cenas onde vemos Chucky matando uma pessoa do filme.

Nesse intervalo houveram exceções, um destes é o bizarro boneco "Zuni" do filme "Trilogia de Terror" (1975). Espécie de pai de Chucky, o pequeno e endiabrado personagem toca o inferno na vida da professora Julie Eldrich (vivida por uma das rainhas do Cinema de Horror, a falecida Karen Black).

Mídias

Muito desse medo irracional por seres inanimados, em sua maioria destinados ao público infantil, configura um terreno fértil para os criadores da sétima arte. Porém, muita dessa magia ultrapassa as barreiras das telonas e também explora as possibilidades da TV. A mente incansável do mestre Rod Serling (1924-1975) também contribuiu para o tema através do episódio "Living Doll" (1963), presente no clássico "Além da Imaginação".

A adorável boneca chamada "Talky Tina" adorava contar ao pobre protagonista vivido por Telly Savalas (sim, ele mesmo, o Kojak) como ela o detestava. Não importava o que Savalas fizesse para destruí-la, a boneca sempre voltava. Ambos estes bonecos foram homenageados nos em um mesmo episódio de "Os Simpsons". No especial "Casa da Árvore dos Horrores III", que foi ao ar em outubro de 1992, um brinquedo do incorreto palhaço Krusty ataca Homer em sua própria casa. Mais recentemente, este sub-gênero do Horror ganhou força com as obras "Jogos Mortais" (2004), Annabelle" (2014) e "Boneco do Mal" (2016). Excetuando o primeiro, nenhum conseguiu atingir a popularidade do ruivo assassino.

Da franquia "Brinquedo Assassino", o maior número de mortes é de "A noiva de Chucky" (1998) com doze. Uma curiosidade: nestas três décadas, Chucky nunca matou crianças, somente pessoas adultas. (AL)

