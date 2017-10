Pelo direito de todo corpo dançar

00:00 · 14.10.2017 por Iracema Sales - Repórter

Assim como as pessoas são únicas, os corpos também possuem singularidades que precisam ser compreendidas e respeitadas, cabendo ao Estado dar condições para que todos possam usufruir da vida social. Desde o espaço público - ou seja, a cidade - passando pela fruição e acesso às manifestações culturais e artísticas nas diferentes linguagens.

Nas últimas décadas, é possível perceber, embora de maneira ainda tímida, certa transformação no olhar da sociedade brasileira para grupos de pessoas com necessidades especiais. As mudanças são observadas tanto na infraestrutura de equipamentos culturais - museus, cinemas, bibliotecas, teatros entre outros - quanto na formulação de políticas públicas inclusivas para essa significativa parcela da população.

A Bienal Internacional de Dança do Ceará compartilha desse pensamento, tendo criado, há três anos, a Plataforma de Acessibilidade, cujo tema nesta edição é "Diversidade e diferença". O objetivo é utilizar a dança como elemento de inclusão sociocultural para pessoas com alguma deficiência.

Neste ano, a programação inclui seminário, roda de conversa, residência, Master Class e prática pedagógica de dança para crianças e jovens com autismo. A intenção é discutir o assunto sob diversas óticas, sem perder de vista a inclusão, ao enxergar o corpo a partir de suas singularidades e nunca como deficiente ou incapaz. A dança contemporânea, ao contrário da concepção clássica, defende que todo corpo pode dançar, já que produz movimentos.

Na realidade, conforme explica Ernesto Gadelha, diretor artístico do evento, a Bienal tenta desenvolver e qualificar ações voltadas a um público diferenciado. No Ceará, afirma ser uma iniciativa inédita - e mesmo em âmbito nacional o assunto precisa ser melhor discutido, no sentido da implementação de políticas novas, que contemplem essa parcela da população que vem aumentando consideravelmente nos últimos anos.

Ineditismo

Entre as ações que serão desenvolvidas pela Plataforma de Acessibilidade, Ernesto cita a experiência coordenada pela professora e pesquisadora mineira Anamaria Fernandes, que debruça-se sobre o tema com olhar especial. Ela recorreu aos graduandos do curso de Dança da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Associação TEAmo, para ministrar a residência "Poética da diferença: criar e conduzir uma oficina de movimento e voz com pessoas autistas".

A atividade está programada para o período de 16 a 20 de outubro, das 13h às 18h, na sala de teatro da Escola Porto Iracema das Artes. Na quarta (18), Anamaria Fernandes e o professor Benôit Le Bouteiller (França) dividirão a Master Class "Autismo e autoralidade: encontros e criações", às 19h30, no auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

O diretor artístico da Bienal tomou conhecimento do trabalho da pesquisadora, desenvolvido com instituições francesas, e resolveu fazer o convite. O interesse é realizar uma atividade de formação pedagógica com pessoas autistas. "É algo que não se vê", afirma, destacando o ineditismo do trabalho, que foge do estritamente enfoque terapêutico.

Segundo ele, não é comum observar abordagens que explorem a dimensão expressiva corporal. O desejo é possibilitar a criação do canal de expressão que tem como meio o corpo de pessoas com autismo, mas, na perspectiva lúdica. "A ideia é lançar como semente de algo novo no Estado. No Brasil, poucos estão interessados em desenvolver a dança com essa interface", diz.

"Sou pai de uma criança autista e vejo como ela gosta de dançar. Não sabemos como poderá se desenvolver", revela Ernesto, reconhecendo o destaque que o trabalho tem na Plataforma de Acessibilidade. "Queremos fortalecer e consolidar como parte da programação do evento que a cada ano amadurece", pontua, por meio da associação com outros parceiros que defendam a causa.

Hoje, a acessibilidade é encarada como parte integrante da formulação de políticas públicas, aparecendo como critério em editais de arte. "É uma questão que interessa a todos nós", reitera Ernesto. Daí a cada ano a Plataforma de Acessibilidade da Bienal enfocar um tema diferente. "Estamos trabalhando para consolidar essas atividades", promete.

Atividades

Já na Master Class com o professor francês Benôit Le Bouteiller, especializado na área da deficiência, doença e vulnerabilidade, Anamaria começará exibindo o documentário "Un pas de côté" (Um passo de lado), produzido com o copatrocínio do Ministério da Cultura da França. A obra retrata o trabalho que ela desenvolveu com jovens autistas em ateliês de dança na cidade francesa Thorigné Fouillard.

O assunto dança e inclusão de pessoas com deficiência será discutido durante o seminário Dança e Acessibilidade, na roda de conversa "Corpo e diferença - o que você é, ninguém pode ser", dia 25, às 15h, no auditório do CDMAC. O bailarino cearense João Paulo Lima conduzirá a discussão, com a participação da companhia de dança contemporânea Gira Dança (RN), convidada pela terceira vez à Bienal. Fausto Augusto Cândido e William Pereira Monte, da Associação Prodança também participam da conversa.

A Gira Dança apresentará o espetáculo "Die einen, die anderen" em cooperação com coreógrafa alemã Toula Limnaios, desenvolvido no Brasil e em Berlim, no dia 26, às 20h, no Sesc Iracema.

Criada em 2005, em Natal pelos bailarinos Anderson Leão e Roberto Morais, a companhia traz no bojo a proposta de ampliar o universo da dança como linguagem artística. Utiliza o conceito do corpo diferenciado como ferramenta de experiências. Essa proposta está presente desde sua estreia nacional, realizada no mesmo ano na Mostra Arte, Diversidade e Inclusão Sociocultural, no Rio de Janeiro.