Pela vida além das grades

00:00 · 01.02.2017

A Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, é, assim como muitos presídios, localizada fora dos grandes centros urbanos. Às margens da sociedade, atrás das grades, uma série de histórias de vida passarão em branco para a maioria das pessoas.

Entretanto, Jéssica, Suyanne, Bruna e Nathália, detidas na Irmã Imelda Lima Pontes, tiveram seus relatos registrados pela jornalista Rosane Gurgel e agora fazem parte do curta-metragem "Close", lançado na última segunda (30), no Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco.

A ideia surgiu a partir de uma pesquisa de Rosane para um artigo da sua pós-graduação, quando precisou visitar a Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga, a 27km de Fortaleza. Foi lá que a jornalista conheceu as detentas que seriam as personagens centrais do curta - mais tarde transferidas para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes.

Tal unidade é voltada à população de homens gays, bissexuais, travestis e transexuais, além de idosos e pessoas vulneráveis. Implementada em setembro do ano passado, o local surge com o objetivo de diminuir os casos de violência e preconceito no sistema carcerário cearense. Partindo desse cenário, o curta possui como tema central a conquista das transexuais dentro dos presídios, não deixando de abordar a personalidade das quatro mulheres em foco.

Foi justamente o processo de conhecer as particularidades de cada uma que marcou Rosane, diretora de "Close": "Apesar de estarem presas, elas não perderam a beleza. Continuam se arrumando todos os dias e criaram vontade de fazer algo melhor, chegam a fazer planos para construir uma família, por exemplo", relata.

A diretora explica ainda que, ao contrário do que costuma acontecer com a maioria das mulheres que cumprem alguma penalidade criminal, a autoestima das protagonistas do curta não diminuiu: "Elas estão gostando do novo presídio, estão se sentindo motivadas". O lugar oferece cursos profissionalizantes, como cabeleireiro, além de uma escola para aqueles que buscam completar seus estudos, sendo possível também prestar o ENEM.

Visibilidade

Alternando cenas difíceis e momentos divertidos vividos pelas personagens, Rosane busca levar ao público uma realidade pouco veiculada, a fim de que as pessoas possam compreender melhor o sistema carcerário no Brasil. "A sociedade tem muito preconceito, tanto com presidiários quanto com gays, trans e etc. Então mostrando o que elas passam, conhecendo melhor a personalidade delas, acredito que as pessoas vão se interessar e passar a respeitar mais", afirma a diretora.

Antes de produzir os vinte minutos de "Close", Rosane já havia dirigido o filme "O Caminho de Volta", seu primeiro trabalho sobre presidiárias brasileiras, e procura desenvolver projetos futuros relacionados ao tema. "Pra mim, está sendo muito gratificante a visibilidade que esse assunto está tendo. Tem gente que fica questionando, 'ah, mas eles estão presos porque são criminosos', é uma coisa bem polêmica, assim como a questão LGBT, que sempre tem debate", declara Rosane.

Com objetivo de promover o diálogo sobre a temática, o lançamento do curta no Cinema do Dragão teve debate após a exibição, com Rosane Gurgel, Hélio Leitão, advogado e ex-secretário da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus), Diego Benevides, presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) e repórter cultural do Diário do Nordeste, e Dediane Souza, coordenadora política do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB) e graduanda em Comunicação Social.

Por enquanto, Rosane não tem outras exibições fechadas - em parte, porque o filme necessita permanecer inédito para participar do circuito de festivais. Mas a diretora adianta que, a depender da quantidade de pessoas que solicitem uma sessão, é possível pensar em algo articulável com a trajetória planejada para o curta.