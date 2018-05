Paulo José: um homem de sorte

00:00 · 10.05.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

A vida e o trabalho artístico de Paulo José se imbricam na narrativa do documentário, que repassa seus mais de 50 filmes para o cinema, o sucesso na TV (em séries, minisséries e telenovelas) e nos palcos de teatro

Geralmente, quando alguém explica que determinado sujeito teve "sorte" na vida, esta afirmação acaba por ganhar uma força pejorativa sem precedentes. A impressão inicial que nos invade é de que trata-se de um sujeito cujas oportunidades lhe caíram no colo. Ou seja, sem esforço ou talento algum este afortunado alcançou os louros da vitória e do reconhecimento. Felizmente, aqui, este não é o caso do ator Paulo José.

A sorte do também roteirista e diretor em nada se alinha com oportunismo. Aos 81 anos de idade, dono de uma produção relevante e extremamente diversificada, a carreira deste artista confunde-se com a trajetória da artes cênicas do último meio século no Brasil. Com muito esforço, construiu ao redor de si todo um legado e segue como um sobrevivente das inúmeras realidades que o País testemunhou em todos estes anos.

Estreando no circuito comercial hoje, em mais de 20 cidades brasileiras, o filme "Todos os Paulos do Mundo" parte na missão de compreender a arte edificada por este gaúcho. Dirigido por Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira, o documentário faz um panorama poético da trajetória de um dos maiores atores dos palcos e das telas do Brasil.

Produzido por Vania Catani, da Bananeira Filmes, o longa realiza a façanha de agregar imagens de arquivo da extensa carreira de Paulo a momentos recentes deste realizador. O filme navega por estilos diversos do documentário e ancora uma livre relação entre o ator, sua memória material e o autorretrato verbal, este mediado pelos diretores.

Caminhos

Presente no imaginário brasileiro desde os anos 1960, os personagens de Paulo José incorporam as inúmeras tradições e contradições do caráter nacional. Além de um documento de fôlego sobre o artista, "Todos os Paulos do Mundo" propõe uma observação pontual sobre o passado recente do Brasil. Ator símbolo dos tempos que atravessou, o personagem-tema do filme é, ao mesmo tempo, testemunha e agente das transformações acontecidas seja nos palcos, nos cinemas ou na televisão brasileira. Um dos responsáveis pelo longa, Gustavo Ribeiro, explica o quanto este trabalho foi exaustivo e gratificante ao mesmo tempo.

"Passamos os primeiros dois meses só assistindo ao acervo de quase 50 filmes. Depois, adotamos outra estratégia que é escutar entrevistas, debates, conferências e capítulos de novelas. Fomos separando trechos que tínhamos de acordo com a vida de Paulo", detalha o realizador.

O desafio da dupla foi traduzir e transmitir estes muitos "Paulos" que nasciam a cada trabalho filmado. A Força e o espírito livre dos anos 1960 é representado na participação do ator em filmes como "Todas as Mulheres do Mundo" (1966) e "Edu, Coração de Ouro" (1967), ambos de Domingos de Oliveira. O cenário se modifica quando a ressaca do golpe militar tornam-se uma realidade. Seguem assim "A Vida Provisória" (1968), de Maurício Gomes Leite, e "A Culpa" (1971), também de Domingos. Através de recortes e edição fluída, acompanhamos não apenas a história do ator, como todos os movimentos do cinema brasileiro.

Estão no documentário trechos da paródia com ares de chanchada "Cassy Jones, o Magnífico Sedutor" ( 1972), de Luis Sérgio Person (1936-1976), até dramas da era Embrafilme, como "O Rei da Noite" (1975), de Hector Babenco (1946-2016).

A presença de Paulo é percebida tanto no coração da dita "Retomada" do cinema no início dos anos 1990, quanto na nova onde de criadores surgidos nos anos 2000. Passeia pelo apelo popular da TV, quando este trabalhou ao lado do amigo Flávio Migliaccio em "Shazam, Xerife & Cia" (1972) e inclui até a penosa vida de Orestes na novela "Por Amor" (1997). "Acho que não tem como desassociar a vida de Paulo José do ator ou artista. O próprio fala que se descobriu como diretor aos 10 anos de idade. Estudou arquitetura, abandonou o curso e investiu das demandas do teatro estudantil e amador. É uma vida inteira dedicada a isso", argumenta Gustavo.

Contato

O trabalho de produção envolveu a participação do incansável homenageado. Proximidade que permitiu um mergulho no acervo pessoal do artista que, segundo o diretor, além de organizado, é guardado por um homem gentil e generoso. Muito desse contato foi ganhando intensidade após a apresentação de um primeiro corte do projeto. "Ele entende muito de cinema, de montagem. Sempre tinha um comentário sobre questões cinematográficas e sobre o andamento de várias coisas que discutíamos. Participava, mas sempre respeitando a nossa direção", resgata o cineasta.

"Todos os Paulos do Mundo" foi apresentado no Festival do Rio, em uma emocionante sessão no icônico Cine Odeon. Em São Paulo, integrou a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e em Salvador foi exibido no 13º Panorama Internacional "Coisa de Cinema. O documentário também foi atração no 10° Janela Internacional de Cinema (PE) e no Festival de Tiradentes (MG). A estreia internacional aconteceu no 39° Festival Internacional del Novo Cine Latinoamericano de Havana.

A reunião de imagens tem a missão de estabelecer uma linha narrativa condizente com as muitas faces, histórias e projetos onde Paulo esteve envolvido. "Todos os Paulos do Mundo" é um bom exemplo para explicar que os feitos de um sujeito são capazes de falar por si só. O elo dessa trajetória é fortificado através das várias narrações em off envolvidas no filme. De Fernanda Montenegro à Milton Gonçalves, de Milton Gonçalves à Matheus Nachtergaele, cada voz, cada entonação esmiuça uma versão unificada deste artista.

Em constante movimento, testemunhamos a presença do jovem Paulo, repleto de energia e vontade dos anos 1960 ao homem que hoje consegue transmitir apenas com o olhar toda uma profundidade, poesia e força.

Cinema

"É um filme sobre o Paulo José. Sobre o cinema dos últimos 50 anos e a história atual des Brasil. Paulo sempre esteve ligado aos acontecimentos do cinema, da cultura e política, memso que indiretamente. Colocou o corpo e voz dele à disposição e mesmo com o Mal de Parkinson (doença diagnosticada a exatos 25 anos) continuou cedendo e com mais afinco até", finaliza o diretor.

A sorte de Paulo José foi ter conseguido destilar seu talento em inúmeros trabalhos. Passa por ter colocado a arte como expediente de vida. Operário da interpretação, ultrapassou barreiras em nome do ofício que tanto ama e contribuiu para o estabelcimento do audiovisual tupiniquim. Humilde e ao mesmo tempo consciente de suas ações, ao se afirmar no documentário como um "homem de sorte", esta estrela divide muito dessa trajetória com o outro. Quando os créditos de "Todos os Paulos do Mundo" sobem, a sensação que nos resta é de que os afortunados são aqueles que acabaram de ver o filme.

Mais informações:

"Todos os Paulos do Mundo" (BRA, 2018), de Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira. Com Paulo José, Dina Sfat, Bel Kutner, Joana Fomm, Milton Gonçalves, Helena Ignez, Fernanda Montenegro.

Salas e horários no caderno Zoeira